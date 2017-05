Spatiul bugetar destinat salarizarii

De aceea, pentru a nu pune carul inaintea boilor - vorba aceea, se impune evaluarea anvelopei bugetare in care sa se incadreze cresterea salariala.Unii politicieni iau ca reper, de exemplu, media salarizarii bugetare din Uniunea Europeana, care se cifreaza undeva la 10% din PIB. Alte declaratii au avansat chiar o tinta de salarizare bugetara de pana la 12% din PIB.O prima observatie - metodologica - este aceea ca raportarea comparativa a cheltuielilor bugetare la PIB este in general inselatoare, deoarece intre Romania si majoritatea tarilor UE exista diferente semnificative in privinta marimii bugetelor publice. De exemplu, veniturile bugetare totale se ridica in UE la o medie de circa 45% din PIB, in timp ce Romania se plaseaza in acesti ani, poate prea optimist, la 31-32% din PIB (procente asupra realizarii carora inca planeaza multe si apasate semne de intrebare).