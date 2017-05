"Alta intrebare!". De data aceasta de la Ministerul Cercetarii si Inovarii

O simpla coincidenta sau nu, deciziile din ultimele luni ale domnului Serban Valeca de a modifica in totalitate componenta consiliilor consultative ale Ministerului Cercetarii si Inovarii (MCI) si de a elimina expertii straini din procesul de evaluare a aplicatiilor de cercetare s-au suprapus peste alte initiative ale Guvernului Grindeanu sau ale majoritatii parlamentare, care au scos in strada un numar impresionant de protestatari. Asa a fost in noaptea adoptarii "celebrei" deja Ordonante 13, cand membrii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) au fost anuntati ca sedinta programata pentru a doua zi fusese anulata printr-o decizie a MCI. Asa a fost si mai nou, cand, intr-o sincronizare neobisnuita cu eforturile membrilor din Comisia Juridica a Senatului de a repune pe tapet chestiunea amnistierii extinse a actelor de coruptie si abuz in serviciu, acelasi detinator al portofoliului Cercetarii si Inovarii decidea sa scoata expertii straini din procesul de evaluare a aplicatiilor de cercetare.Chiar daca au fost mai putin spectaculoase si au trecut mai degraba neobservate de catre o parte a mass-media, protestele mediului academic fata de aceste masuri, considerate abuzive si daunatoare pentru imaginea de ansamblu a cercetarii romanesti, au fost destul de consistente, printre contestatari numarandu-se nu doar voci individuale sau asociatii de cercetatori din tara si diaspora, ci si Consortiul Universitaria, care, prin cei un sfert dintre studentii si cadrele didactice universitare, plus circa jumatate din "output"-ul stiintific national, reuneste cele mai importante cinci universitati. In special reactia lor, comparabila, pe acest plan al discutiei, cu varful manifestatiilor de protest de la inceputul lunii februarie c., l-a determinat pe ministrul Cercetarii si Inovarii sa asume un punct de vedere oficial fata de nemultumirile mediului academic.Din pacate, in loc sa detensioneze situatia creata, "clarificarile" venite dinspre MCI deschid larg poarta unui conflict de durata dintre cei care cer pastrarea cercetarii romanesti pe directia ascendenta din ultimii ani si actualii decidenti politici.