Ziuapefata. Acesti borfasi au nevoie de o lectie

Doar o, o mobilizare masiva si pasnica, mai puternica decat cea din iarna, ii va determina sa opreasca transformarea Romaniei intr-un stat mafiot. Doar aratand fara echivoc ca Romania respinge legalizarea coruptiei mai avem o sansa. Nu exista alta cale, iartotal din vocabularul strazii, altfel ii vom transforma in victime. Se ocupa destul televiziunile de martirizarea lor, ar fi stupid sa contribuie si strada la asa ceva.Faptul ca joi dimineata au revenit asupra votului de miercuri, ca au scos faptele de coruptie de pe lista gratierilor, ca au respins gratierea celor condamnati pentru conflict de interese si abuz in serviciu reprezinta evident un pas inapoi, o concesie mica facuta strazii. Dar nu mai merge asa. Nu mai putem sta la nesfarsit cu sabia deasupra capului.Vedem cum joaca in parlament tactica ruseasca: pluseaza mult pentru a obtine in final exact ce vor. Atentie, au ramas oricum in lege o serie de alte prevederi in beneficiul bofasilor! De exemplu, se gratiaza partial constitutirea unui grup infracţional organizat. Se gratiaza integral pedepsele pana la trei ani, dar si cele de la sase ani pana la zece ani din care se scad trei ani. Pai aici intra deja destui borfasi, nu mai e nevoie de gratierea expresa a unor fapte.Daca nu-i vom obliga salegea asta de pe agenda lor, oricand ne vom trezi cu alte orori votate, cum s-a intamplat miercuri in Comisia Juridica. Acest Parlament nu a dovedit ca dispune de capacitatea de a legifera o gratiere cu buna credinta, dimpotriva. Ne-au tot aratat ca nu se pot abtine sa-i scoata pe ai lor din puscarii. Ca sa evitam orice neplaceri, trebuie sa iasaEste nevoie de o presiune publica semnificativa pana cand legea asta zboara cu totul din Parlament. Altfel, gratierea va trece in cele din urma exact asa cum doresc, aplicand diverseOr, in acest moment nu se mai poate conta doar pe presa. Majoritatea televiziunilor de stiri joaca pe mana borfasilor. Prin urmare, singura solutie eficienta a ramas, la fel ca in februarie, reactia publicului. Pana la urma, noi decidem in ce tara dorim sa traim. Daca ne resemnam acum, daca asteptam de la altii sa protesteze in locul nostru, atunci vor invinge ceilalti. Cei care nu obosesc niciodata – borfasii impreuna cu avocatii lor din presa - isi vor atinge scopul., inainte sa treaca de Senat la Camera Deputatilor. Altfel, ne vom trezi in camera decizionala cu noi amendamente toxice si nu ne garanteaza nimeni ca vor fi respinse toate. Nu mai tine argumentul ca gratierea este necesara pentru a evita amenda CEDO. S-a dovedit a fi o mincina sfrunata. Decizia pilot a venit dar fara amenda si fara indicatii. Apoi, experienta altor state ne arata ca gratierea nu rezolva decat temporar problema suprapopularii inchisorilor. In Italia s-a triplat numarul detinutilor dupa o gratiere colectiva. Masura nu inseamna altceva decat oIn fine, toate simularile facute de ANP ne arata ca vor iesi foarte putini din inchisori, cifre nesemnificative. Si atunci de ce sa gratiezi tocmai corupti daca nu-ti rezolva nici o problema de sistem? As mentiona obsevatia facuta de reprezentantul parchetului general, Irina Kuglay: statul roman are pana la urma strategii si angajamente pe combaterea coruptiei. Cum sa-i gratiezi tocmai pe astia? Cum arata un stat UE care pretinde pe de-o parte ca se lupta cu coruptia, principala problema a Romaniei din 90 pana azi, iar pe de alta parte scoate coruptii din inchisori?Prezumtia de nevinovatie nu mai opereaza in acest moment in cazul parlamentarilor. Au dovedit cu asupra de masura caa fost si este golirea inchisorilor de politicieni corupti. Cum sa macelareasca mai repede legislatia penala, cum sa le scoata procurorilor cat mai multi dinti, cum sa incalece din nou justitia – asta-i macina zi de zi, nu soarta tarii sau faptul ca mor copiii pe capete in spitale tot din cauza coruptiei si incompetentei lor.Aici, in Parlament, vor macelari legile justitiei una cate una. Ne-a anuntat Dragnea, cand l-a certat pe ministrul justitiei, Tudorel Toader, pe motiv ca intarzie nepermis cu pachetul de legi promis. “Dacă nu va veni (pachetul de legi, n.r.) de la ministerul Justiţiei,. (...) Parlamentul este locul unde se facŞi nu renunţ la asta”, a amenintat Dragnea pe 23 aprilie. Asta se intampla deja azi si vedem cu totii cat de bune sunt legile.Borfasii se grabesc in mod explicabil. Mai au la dispozitie doua luni pana la vacanta parlamentara, altii cum e Dragnea sunt la un pas de o noua condamare. In doar doua luni trebuie sa comita crima cu mana senatorilor si deputatilor. Guvernul Grindeanu a batut in retragere dupa ordonanta 13 si protestele din februarie, temporizand la maxim modificarea legislatiei in sensul dorit de Dragnea, Tariceanu, Basescu &co. Prin urmare,cu care coruptii spera sa deschida larg usile puscariilor si sa incuie usile procurorilor.In astfel de momente dificile, critice, este nevoie ca presedintele Klaus Iohannis sa iasa dincare pare sa-l fi cuprins din nou dupa protestele din februarie. S-au acumulat deja prea multe tensiuni in societate generate de o serie de proiecte inepte, de la salarizarea unitara pana la impozitul pe venitul global, asupra carora presedintele nu s-a pronuntat deloc. Or, aceste proiecte periculoase pentru stabilitatea economica reprezinta mita cu care Liviu Dragnea spera sa adoarma vigilenta populatiei. Liderul PSD sacrifica la o adica stabilitatea economica a Romaniei pentru a cumpara indulgenta publicului fata de hoti atunci cand acestia vor solicita dreptul de iesi din puscarii, de a fura tara fara frica de procurori si de a o conduce dupaAvem datoria sa ne aparam tara de cel mai mare inamic intern:Altfel, iesim de facto din UE, ne plasam singuri in afara spatiului de valori occidental. Tot ce mai am de spus acum este sa nu va resemnati, sa aveti incredere in puterea voastra de a opri mafiotizarea Romaniei. Amintiti-va: nici un pas inapoi! Ori ei, ori noi.