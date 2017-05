Irespirabila Romanie. O posibila explicatie pentru succesul lui Liviu Dragnea si al Tel Drum

Dezvaluirile despre Liviu Dragnea vin pe banda rulanta, si toate au legatura cu Tel Drum, compania pe care a privatizat-o cind era presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Se duce la distractie in Brazilia la proprietatile oamenilor din Tel Drum, fiul sau a primit practic gratuit de la Tel Drum o afacere infloritoare cu porci, se duce la vanatoare in padurea Tel Drum si, in fine,. Dragnea spune ca nu are nici o legatura cu atotprezenta firma Tel Drum, ale carei actiuni sint la purtator (imposibil de verificat deci cine e proprietarul real).Dar vedem cum compania de constructii Tel Drum a devenit in ultimii zece ani un beneficiar urias al contractelor cu statul.ca Tel Drum a avut o serie exceptionala de contracte castigate cu statul de cand Liviu Dragnea a intrat in Guvern: peste 100 milioane de euro in 3 ani.a scris anul acesta despre contractele cu statul ale Tel Drum in zece judete, in valoare de 430 milioane de euro in ultimii zece ani.Un asemenea model de succes fulminant am mai vazut la un singur holding: Asesoft, detinut de Sebastian Ghita. HotNews.ro a scris de-a lungul timpului zeci de articole despre cum galaxia Asesoft a drenat sute de milioane de euro din banii statului prin contracte in IT. Era de atunci evidenta protectia primita de Ghita de la personaje din virful comunitatii de informatii. Acum, cu Ghita cazut in dizgratie si dezvaluiri venite pe banda rulanta despre relatiile sefului Asesoft cu George Maior si Florian Coldea, intuim ca realitatea era alta: Ghita nu era protejat de SRI, ci era instrumentul SRI.Revenim la tiparul Asesoft - Tel Drum. Va amintiti anii 2013-2015, cind SRI trimitea la DNA zeci de sesizari transformate apoi in dosare despre baronii locali? Au cazut aproape toti marii baroni PSD si PDL, dar de Liviu Dragnea si Tel Drum nu s-a atins nimeni. Nimeni nu vedea afacerile Asesoft, nimeni nu vedea afacerile Tel Drum.Nu avem acum dovada ca intre Liviu Dragnea si capi ai SRI a existat aceeasi simbioza ca in cazul Ghita. Dar sint multe indicii si semne de intrebare.Poate nu intimplator, Liviu Dragnea si Sebastian Ghita sint prieteni, iar RTV pare in acest moment o televiziune predata de Ghita cu totul lui Dragnea. Ghita si Dragnea par sa faca parte din aceeasi lume, papusi manevrate de aceleasi miini nevazute. Doar ca, la fel ca in cazul Ghita, e posibil ca si Dragnea sa incerce sa scape de sub control, sa se creada chiar Dumnezei, uitind ca toata puterea le-a fost imprumutata temporar. De notat ca, potrivit celor care il cunosc bine pe Dragnea, lucrurile s-au desfasurat asa: Dragnea a inventat si crescut pina la un punct mecanismul Tel Drum, dupa care a intrat in atentia papusarilor.De aici si senzatia ca Dragnea e intangibil, ca e mai presus de toate. Senzatia ca orice ar face, exista o mina invizibila care il protejeaza si ii garanteaza succesul in afaceri, lui si mai ales prietenilor de la Tel Drum. Singura vulnerabilitate pentru Dragnea vine de la DNA si judecatori: a primit deja o condamnare cu suspendare in Dosarul Referendumul, iar noul proces e in plina desfasurare.Suprapuneti aceasta senzatie de Superman Penal peste realitatea ultimelor trei luni produsa de PSD-ALDEsi veti avea o imagine cam neagra. OUG 13 - continuata de atacurile la Justitie din Parlament, oamenii de casa pusi de Dragnea pe unde a apucat, promisiunile de cresteri salariale majore pentru bugetari in ciuda realitatilor economice, operatiunea de distrugere a cercetarii, jocul iresponsabil cu marile contracte din Aparare, dezastrul din Sanatate, numirea unui sef fara mare anvergura la ICR.Ce primim la schimb? O tara condusa cam cum conduce Gabriela Firea Bucurestiul: mult spectacol de prost gust, mult scandal, investitii utile zero in Sanatate, Educatie si Infrastructura de Transport.Practic, ce vede orice om de bun-simt e ca Romania patronata acum de Dragnea nu s-a schimbat fundamental dupa Revolutie: puterea e concentrata in mina citorva, restul primesc frimituri. De fapt, asta e sistemul patronat de Ion Iliescu, la presiunea vechilor securisti transformati in oameni de afaceri si papusari de politicieni.O mina de oameni au sufocat sectoare economice asupra carora au monopol sau oligopol, au sufocat sectoare esentiale precum Educatia si Sanatatea, vazute doar ca bidoane uriase de colectat bani tot pentru ei.Au transformat Romania intr-o tara irespirabila pentru milioane de oameni. Primii au plecat in 1990, dupa mineriada din iunie, cind au inteles ce fel de Romanie se construieste; erau multi membri ai elitei intelectuale. A urmat in anii 2000 - 2007 o emigrare a disperarii, a oamenilor care nu-si gaseau locuri de munca. Ce se intimpla acum e o emigratie la fel de dureroasa: migreaza elitele profesionale, mai ales cei din profesiile liberale, care au bani, dar nu au aer. Oameni care se sufoca intr-o tara confiscata,, cum o definea Dan Tapalaga. Oameni care au inspirat cu voluptate aerul libertatii reale din strainatate si nu pot rezista in simulacrul de democratie din Romania.