Marea prigoana impotriva Strainilor. Cui foloseste delirul etnic al PSD?

Strainul a fost intre timp evacuat si din cercetare, pentru a face loc impostorului local si clientelei de partid. Specialistii cu studii afara au zburat din comisiile de evaluare a programelor de cercetare. Gasiti detalii scandaloase aici si reactii stupefiate dincoace . Dar la o privire mai atenta, vom vedea ca afirmarea etnicitatii si manifestareaa patruns adanc in discursul public: in media, cultura, sport, nu mai vorbim de politica, ba chiar si in economie. Cateva televiziuni, in special Romania TV, duc deja oCultura romaneasca va defila in lume refuzand modernitatea, tot cu ia si opinca traditionala, dupa chipul si asemanarea noului director ICR. In tara prolifereaza festivalurile de folclor si nu spune nimeni ca sunt rele daca n-ar fi subordonate discret uneiIn plan economic, liderii PSD au declarat razboi deschis multinationalelor, descrise ca un instrument economic cu ajutorul caruiaLui i se adreseaza astazi invitatia de a plati taxe si impozite mai mari pentru ajuta bugetarii sa castige mai bine. Daca nu doreste, daca protesteaza si se opune cresterilor salariale sub care se va prabusi bugetul tarii, ei bine, atunci nu iresponsabilii de la putere sunt de vina ci, ati ghicit, tot el,Asupra lui mai planeaza suspiciunea ca a complotat la proteste, impreuna cu Soros, desigur. Ultimul cap de acuzare: si-a incitat clientii la vigilenta deoarece statul vrea sa nationalizeze pensiile private, motiv pentru care compania olandeza de asigurari s-a trezit drastic amendata.se fac vinovati si de ultimele incidente din sport. Cand opinia publica s-a indignat din cauza injuraturilor lui Ilie Nastase, s-a gasit Ion Tiriac sa-l scoata victima cu un argument aiuritor: “Asa suntem noi, abia așteptăm să sărim pe ai noștri și!". Sa zicem ca de la unul din generatia lui Tiriac nu te astepti la altceva, dar ce se intampla cu sportivii tineri? Dupa meciul cu Johanna Konta, Sorana Carstea a recurs, in final, tot la argumentul etnicist: “Se pare ca suntem mai puternici ca popor decat englezii. Suntem romani si trebuie sa ne asumam ca. Acestea sunt ecourile nefericite ale unui referen tot mai des inganat in spatiul public iSimptomatic mi se pare si faptul ca la protestul taximetristilor de la Cluj, din 7 aprilie, impotriva UBER s-a strigat, intre altele: "Aici e Cluj Napoca, Romania,. Plecati acasa, hotilor!"Populistii pur sange, ca Dragnea, Orban, Le Pen, Farage sau Trump au recurs, cu totii, in esenta la acelasi mecanism. Au aratat cu degetul in afara tarii pentru toate neajunsurile din interiorul ei. Brexitul n-a insemnat altceva decat o reactie de extrema de(barbarilor est-europeni in special). Toti populistii planetei pretind ca ne merge prost din cauza strainilor, din cauza lui Soros, din cauza UE sau a migrantilor. Aapropos, a vazut cineva o criza a migrantilor in Romania?.pentru esecul nostru sau ne ameninta bunastarea. Dragnea si PSD l-au declarat pe Soros, la fel ca Orban in Ungaria, inamicul public numarul unu. Oricine critica sau protesteaza impotriva politicii partidului - stat devine pe loc “sorosist”, “platit” sau “progresist”, epitet aplicat in cheie peiorativa. Pana si DNA-ul lui Kovesi a intrat pe lista neagra, fiind prezentat dreptimpotriva capitalului romanesc.Pe acest mecanism simplu si eficient se altoiesc toate teoriile conspirationiste iar pacaleala functioneaza de fiecare data. Nimeni nu accepta usor ca a facut alegeri gresite, ca s-a ratat din cauza lui sau ca este deplin responsabil pentru propiul destin asa ca prefera sa dea vina, mereu,Oamenii au nevoie de explicatii, depasiti uneori de schimbarile rapide din jur, pe care fie le refuza, fie nu le inteleg. Cea mai facila metoda de a justifica un esec personal, de a explica cauzele unui rau sau al unei crize din societate este de a acuzaMai este nevoie de putina rabdare si perseverenta pentru a convinge in cele din urma publicul ca nu coruptia si incompetenta politicienilor care ne conduc, nu lipsa lor de viziune si proiect falimenteaza statul, ne condamna la subdezvoltare., niciodata ei!Cineva sta mereu la panda si ne impiedica evolutia, un etern complot ne rapeste sansa la dezvoltare. Asa s-au nascut fascismele, nationalismul izolationist, comunismul (care in mod paradoxal era la origini internationalist) si in general toate ideologiile extreme. Succesul lor s-a bazat in esenta pe mobilizarea publicului impotriva unui dusman imaginar: evreul, oculta mondiala, capitalismul decadent etc.Veti intreba cui folosesc toate astea? De ce a intrat Romania in hora asta dementa, in nebunia colectiva care pare sa fi cuprins planeta? In parte din mimetism. Nu se putea ca un curent global sa ne ocoleasca, era clar ca mai devreme sau mai tarziu ajunge si la noi. Apoi, din oportunism. PSD, mogulii si armata de penali transpartinici au vazut ino buna ocazie de a reveni la pozitia de a exercita arbitrar puterea, pierduta partial dupa integrarea in NATO si UE. Iar printre marii profitori se numara, de buna seama, si Rusia, acuzata tot mai apasat ca alimenteaza curentul etnicist, ideile nationaliste siprin trolii, hackerii si agentii ei de influenta.In plan intern, PSD castiga o tema buna atat pentru atac, cat si pentru aparare. Anul viitor, tema nationalista va atinge apogeul cu ocazia aniversarii centenarului de la Marea Unire. In treacat fie spus, opozitia ar face bine sa sanctioneze aceste derapaje, nu sa se catere pe val supralicitand in competitia patriotarda care a inceput deja si se va umfla.va culmina abia in 2019, in campania prezidentiala, cand PSD le va propune romanilor in mod previzibil sa-si ia tara inapoi de la neamtul Klaus Iohannis. Pe de alta parte, orice esec al guvernarii PSD va fi pus in carca UE care nu ne lasa sa ne dezvoltam accepand un deficit mai mare de 3%, in contul multinationalelor care ne saboteaza si alToti coruptii, incompetentii si impostorii Romaniei se vor ascunde in spatele lor in speranta ca vor supravietui astfel la putere peste un popor prostit si manipulat. Intre timp, cei mai valorosi oameni ai natiei vor fi luat demultsimtindu-se, fara viitor si perspectiva.Citeste si: