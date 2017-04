Dragnea si pescuitul oceanic

Imaginea pescarului se suprapune destul de interesant peste actiunile politicianului. Liderul PSD a marit si el mizele jocului de-a supravietuirea. Azi il vedem certandu-l nu doar pe Tudorel Toader din cauza ca nu trimite mai repede la Parlament legile justitiei, dar iata-l avertizandu-l joi chiar pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Frans, ti s-a urat cu binele? Uitat-te putin in jurul tau, la contextul international nasol. Vrei sa-ti intorc Romania pe dos? Cam asta i-a transmis destul de clar Dragnea inaltului oficial european aflat in vizita la Bucuresti.In treacat fie spus, pe olandezi ii tine in sah, blocand contractul cu Damen pentru achizitia celor doua corvete pentru Fortele Navale. Nemtilor nu le mai prea vine sa-l izoleze dupa ce contractul cu Rheinmetall pentru transportoare blindate s-a impotmolit si el. Iar joi seara la Antena 3 liderul PSD l-a certat pe seful de stat major ca s-a grabit sa anunte achizitia de rachete Patriot. Un mesaj de impacare pentru americani? Foarte posibil. Pescarul amator de la Belina a prins gustul partidelor de pescuit oceanic.Daca pestisorii locali gen Grindeanu sau Tudorel Toader nu vor sa-l ajute, spera sa ajunga la o intelegere cu “pestii mari” ai planetei. De notat ca majoritatea marilor contracte blocate sunt pe achizitii militare, deja avem cel putin trei exemple. N-ar fi exclus ca Dragnea sa puna aceste cheltuieli in paranteze pentru a folosi o parte din cei 2% promisi armatei pentru a acoperi cresterile salariale generoase. Cheltuielile militare pot reprezenta, prin urmare, atat carte de negociere personala, cat si puscultia pentru mituirea populatiei.In zbaterea sa ca pestele pe uscat, Dragnea devine, asadar, tot mai periculos, periclitand angajamentele externe ale Romaniei. La fel ca baracuda care i-a retezat firul, liderul PSD ameninta sa decupleze Romania de parteneriatele externe daca justitia va continua sa-l vaneze in mocirla coruptiei romanesti.Ce nu vede foarte clar Dragnea in acest moment este cum se strange navodul in jurul sau. Premierul Grindeanu si guvernul sau reclama ceva mai multa autonomie in raport cu liderul PSD, refuzandu-i cererea de a grabi legile justitiei. Apoi, procesul de la Inalta Curte merge inainte implacabil iar pe 25 aprilie vine urmatorul termen de judecata. In plus, s-ar putea ca, dupa lungi ezitari, Curtea Constitutionala sa-i blocheze drumul catre functia de premier. In fine, baronii PSD ar putea decide la randul lor in curand daca merg mai departe pe mana lui sau nu.Ca sa arate ca e viu si inca misca, Dragnea e gata sa execute un numar de circ de un ridicol absolut. Condamnat pentru fraudarea referendumului pentru demiterea lui Basescu din 2012, liderul PSD se pregateste sa devina presedintele comisiei care va ancheta presupusa fraudarea a alegerilor din 2009. Culmea ironiei, dezvaluirile care au dus la infiintarea acestei comisii au fost facute de Dan Andronic, un apropiat al fostului presedinte, dezvaluri girate inclusiv de Basescu. Ceva mai absurd, mai lipsit de sens si ridicol e greu de imaginat si explicat, dar scopul final al acestui numar de circ desavarsit este demiterea sefei DNA, Laura Codrutei Kovesi dupa modelul Coldea.Filozofia pescarului de pe lacul Belina pare destul de simpla: pestele mare inghite pestele mai mic daca nu are ghinionul sa pice el primul in navod. Totul e sa te zbati cat mai viguros, ca baracuda sau pestele spada din Oceanul Indian, si ai scapat.