Cum actioneaza grupul Basescu - Andronic – Udrea – Ghita

Elena Udrea, "persoana implicata direct in campania unuia dintre candidatii la alegerile prezidentiale din 2009", in prezent deputat in Parlamentul Romaniei, sub aspectul savarsirii a 5 infractiuni de spalare de bani

Ioana Basescu, notar public, fiica presedintelui Romaniei in functie la acel moment, acuzata de instigare la abuz in serviciu daca functionarul a urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau pentru altul, si instigare la spalare de bani (2 fapte),

Francesco Giovanni-Mario, om de afaceri, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani (2 fapte). (comunicatul DNA din septembrie 2016).

Desi nu o spune in clar, Andronic sugereaza ca sus-numitii lucrau la victoria lui Basescu in fata lui Geoana, avand in vedere competitia stransa dintre cei doi la prezidentialele de acum opt ani.Traian Basescu pune umarul la credibilizarea intregii povesti si iese, luni seara, de mana cu Dan Andronic la B1 TV . Sustine ca a aflat de intalnire abia in septembrie 2016 de la Andronic, dar gireaza scenariul implicarii sistemului in alegeri deoarece reprezinta un bun prilej de a reveni cu propunerea de arestare a sefei DNA.“Înțeleg din articolul lui Dan că ei a fost cei care au câștigat alegerile. Azi am aflat cert că le-au câștigat Kovesi, Coldea, Maior și Oprea. Păi, eu zic să-i arestăm. Dacă au falsificat alegeri, trebuie o anchetă a Parchetului General”, a declarat fostul presedinte la B1 TV.Misterul acestei iesiri disperate se lamureste a doua zi, marti dimineata. DNA anunta ca a inceput urmarirea penala intr-un nou dosar impotriva lui Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Culmea ironiei: dosarul e legat exact de finantarea campaniei electorale a lui Basescu din 2009. A lansa preventiv un atac impotriva sefei DNA fix pe tema campaniei din 2009 este, evident, fumigena perfecta, nimeni nu mai intelege cine-i acuzatul si cine acuzatorul. Prezenta lui Kovesi acolo, daca ar fi reala,dar nu rezulta de nicaieri ca sefii institutiilor de forta erau implicati in actiuni ilegale. Pana si PSD, prin vocea sefului comisiei SRI, s-a vazut silit sa spuna asta.“Concret, suspectul ANDRONIC DAN - CĂTĂLIN a făcut afirmații mincinoase cu privire la semnificația sumelor de bani încasate de către societatea D.A. COMMUNICATION MEDIA S.R.L., la care era asociat, de la societățile administrate de inculpatul Francesco Giovanni – Mario, încercând să acrediteze ideea că persoanele inculpate nu au participat la săvârșirea faptelor de care erau acuzate și că sumele nu au nicio legătură cu consultanța politică prestată de suspect în cadrul campaniei electorale”, se arata in comunicatul DNA.Reamintim ca in septembrie 2016, procurorii DNA au deschis o ancheta in ce priveste finantarea campaniei electorale din 2009. In acest dosar, Francesco Giovanni- Mario, fostul iubit al Ioanei Basescu, este cercetat penal impreuna cu fiica cea mare a presedintelui si cu Elena Udrea.Altfel spus, Traian Basescu si Dan Andronic aveau un obiectiv comun in atacarea si decredibilizarea sefei DNA, care a mai facut un pas in anchetarea dosarului privind finantarea campaniei de acum opt ani.EVZ scrie ca Andronic a fost chemat la DNA abia dupa dezvaluirile despre Kovesi, notand ca procurorii n-au avut nici o reactie pe parcursul celor zece episoade din serialul “Noi suntem statul”. Ziarul sugereaza asadar un act de represiune impotriva directorului sau.In realitate, s-a intamplat ca de obicei in astfel de situatii, cand suspectii primesc citatia cu cateva zile inainte si au timp sa-si organizeze atacul la procurori pentru a se prezenta ulterior drept victima razbunarii lor.Dan Andronic mai este trimis in judecata in dosarul retrocedarilor, iar Elena Udrea a primit deja in prima instanta o condamnare la sase ani cu executare in dosarul Gala Bute. Altfel spus, grupul are motive suplimentare de atac la “sistem”.Ar fi cazul sa ne amintim si de legaturile Elenei Udrea cu EVZ.In noiembrie 2015, Udrea a fost acuzata intr-un alt dosar ca ar fi primit mita de la un om de afaceri 3.800.000 USD, plus o creanta in valoare de 900.000 de euro detinuta de o firma a acestuia pentru a-i aranja continuarea unui contract la Hidroelectrica. Presa a scris ca este vorba de omul de afaceri Bogdan Buzaianu, iar creanta reprezenta un imprumut acordat ziarului Evenimentul Zilei. Astfel, Udrea ar fi ajuns proprietarul ziarului, dar ar fi recurs la o mica stratagema pentru a se ascunde.Teoria lansata de Andronic si amplificata de Basescu, potrivit careia sistemul l-ar fi scos presedinte in 2009, mai urmeste ceva, pe langa decredibilizarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In mod evident, ea este tinta principala, dar mai e ceva.Urmariti cu atentie declaratiile Elenei Udrea din ultimele zile si interpretarile lui Ion Cristoiu, ziaristul preferat al grupului organizat numit mai sus. Udrea tocmai a verbalizat de curand, intr-un interviu pentru TVR, ca in 2014 ar fi ajuns presedintele Romaniei daca nu o oprea sistemul, ca se baza pe faptul ca Iohannis va fi declarat incompatibil, dar ca generalul Coldea l-a ajutat sa ajunga in turul doi.intareste ideea Elenei Udrea si, facand legatura cu episodul relatat de Dan Andronic, ajunge la concluzia fireasca: tot sistemul l-a scos pe Klaus Iohannis presedinte, la fel cum sistemul a functionat in 2009.Grupul pare convins ca asa cum sistemul l-a scos presedinte in 2009 pe Basescu, putea s-o scoata bine merci si pe Udrea in 2014. Daca protejata fostului presedinte ii lua locul la Cotroceni, astazi tara intra pe mana Grupului si nu mai erau nevoiti sa dea cu subsemnatul pe la DNA.Grupul ar fi dorit sa obtina macar imunitate. Recurgand la diverse forme de amenintare la limita santajului si campanii furibunde orchestrate impreuna cu Sebastian Ghita, au incercat sa opreasca actiunile justitiei impotriva lor. Ca veni vorba de mogul, exista informatii si indicii solide ca Dan Andronic s-a intalnit in Serbia cu Sebastian Ghita dupa fuga acestuia din tara. N-ar fi exclus ca o parte din campaniasa fie rezultatul acestei intalniri.Ghita este un alt membru de nadejde al Grupului si nu intamplator Basescu si Udrea sunt abonati la Romania TV. Potrivit unor surse, Basescu si Ghita devenisera apropiati in ultima perioada si se intalneau regulat la Clubul Diplomatilor unde puneau la cale noi atacuri la adresa binomului.Au reusit inlaturarea lui Coldea, asa ca de ce n-ar intinde coarda in cazul lui Kovesi, chiar daca acuzatiile aduse sefei DNA risca sa-l compromita total ce-a mai ramas din mandatul fostului presedinte? Copesiti cu totii de anchete, dosare si iminente condamnari, nu mai au nimic de pierdut.Dupa condamnarea in prima instanta in dosarul Gala Bute, Udrea a declarat public ca nu accepta sa mearga la puscarie. Asta nu suna bine prea bine pentru Traian Basescu. La cum se arunca singur in aer, nu m-as mira sa actioneze sub amenintarea Elenei Udrea ca-l va trage dupa ea daca nu o opreste cumva pe Kovesi.Basescu pare in stare sa, nu doar sa-si faca tandari tot mandatul.