Pe mainile lui Busoi 

publicat vineri, nici in luarile de cuvant din timpul alegerilor de sambata din filiala, Cristian Busoi nu si-a asumat nimic din dezastrul de la Bucuresti, unde PNL a inregistrat scoruri umilitoare sub conducerea sa interimara. A dat vina, culmea, pe balbaiala celor patru candidaturi esuate la primaria Capitalei, dar n-a mai spus ca el si incapatanarea lui de a candida in ciuda scorului catastrofal din sondaje au stat la originea crizei.Caracterul de politician meschin s-a vazut in toata splendoarea lui cand l-a pus pe Dacian Ciolos pe lista vinovatilor pentru esecul PNL. “Colaborarea cu domnul Dacian Cioloş s-a dovedit neconvingătoare, astfel încât PSD a prins avânt să-şi promoveze minciunile şi populismele din acea campanie”, a spus Busoi, aceasta fiind dealtfel singura referire critica la partidul lui Liviu Dragnea. Nu colaborarea cu Ciolos s-a dovedit neconvingatoare, ci intreaga prestatie a unui partid fara solutii si aflat in cea mai grava criza de lideri din istoria sa de dupa 90. Dl Busoi este expresia vie a caderii partidului.Sustinut intr-o vreme de bunul sau prieten, actualul sef al SRI, Eduard Helvig, dar si de presedintele Klaus Iohannis, Busoi a capatat un profil politic nemeritat in partid, in ciuda prestatiei sale jalnice de om politic. Inclusiv modul cum se fofileaza pe langa Klaus Iohannis ori de cate ori i se iveste ocazia sugereaza o relatie privilegiata cu seful statului. Greu de spus de cata sustinere la varf mai beneficiaza in mod real. Cert este ca in interiorul partidului exploateaza din plin imaginea de protejat.Cel pe care liberalii l-au ales presedintele PNL Bucuresti este un afront la adresa alegatorilor de dreapta din cel mai important oras al tarii. Intr-un moment dificil pentru Romania, liberalii continua sa-si bata joc de simpatizantii care le-au mai ramas. Puternic sustinut in partid de figuri anti-reformiste ca Marian Petrache sau Teodor Athanasiu, Busoi reprezinta pentru PSD opozitia perfecta: garantia non-combatului, gata oricand de compromis sau de aranjamente pe sub masa. Daca ne uitam si mai atent la invartelile lui de om politic, gasim profilul clasic de oportunist sadea navigand cu succes prin sistem.Daca vor alege o garnitura de lideri formata din oameni ca el, liberalii nu ofera alternativa corecta la partidul-stat si se indreapta cu pasi mari spre irelevanta. Foarte constient probabil de propria statura politica, Busoi a declarat la Consiliul de Coordonare al PNL Bucureşti că" a trecut.A venit vremea liderilor mici, incurcati de propriile maini cand apar in public. Incapabili sa adune voturi singuri, liderii mici se vad siliti sa paraziteze in mod providential pe oricine pot pentru a iesi cumva in fata deoarece fara proptele n-ar reusi sa iasa din anonimat. Ei, liderii mici, spaima pozelor de grup, vor ingropa PNL intr-o mare de mediocritate si impostura. Ma tem ca daca se incapataneaza sa mearga pe acest drum, liberalii vor avea in final soarta PNTCD. Cine le va prelua rolul si electoratul, asta-i cu totul alta discutie.