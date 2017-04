Firea sclipici

E straveziu faptul ca Firea e incurajata de cresterea in sondaje si de contextul intern din PSD. Ambitiile ei politice sint la fel de stravezii; isi doreste mult sa urce cit se poate de sus, atit in partid, cit si in stat. Prin urmare, tot ce veti citi mai jos reflecta dorinta ei de marire.Nimic nu defineste mai bine mandatul Gabrielei Firea decit evenimentele din aceasta saptamina. A inceput in forta, prin adoptarea unui buget de 1,1 miliarde euro care aloca sume extrem de mici pentru proiecte noi de infrastructura sau pentru reducerea poluarii - mai ales pentru nelipsitele studii de fezabilitate. In schimb, curg banii pentru statui (un dac, Hortensia Papadat Bengescu, Printul Rainier de Monaco), pentru biserici si pentru evenimente culturale de o calitate indoielnica.A continuat cu campania ingrozitoare impotriva asa-zisului joc Balena Albastra la o scoala din Sectorul 6. Nu a facut decit sa propage, impreuna cu ministrul de Interne, o tema extrem de periculoasa pentru copii fara sa aiba nici un fundament real la acel moment si fara sa aiba o minima pregatire de specialitate ca sa poata trata profesionist subiectul. Unii profesori i-au criticat demersul numindu-l “show comunistoid grotesc”. (Vezi postarea Cristinei Tunegaru , profesor de romana)Sa nu mai vorbim de spectacolul dezgustator pus in scena in cinstea lui Firea: concert CRBL (prietenul vechi al PSD) cu versuri pline de conotatii sexuale in fata unor copii de 10-14 ani. Plus mult sclipici.Saptamina a fost incununata de spoirea unor cladiri-monument istoric din centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Patru imobile au fost varuite pe jumatate, ca-n tarile bananiere, in culori de sorcova: roz, galben, gri-sobolan si alb. Firea a dat un comunicat prin care se delimiteaza categoric de actiune si da vina pe SAIFI, o sucursala a RAAPPS, dar mai multi muncitori au invocat numele sau cind au fost intrebati cine le-a dat ordin sa vopseasca aceste cladiri. Suprapusa peste "impodobirea" centrului cu luminitele de pasti si iepurasii-kitsch de plastic si curatenia de Pasti demarata de Primarie, vopsirea cladirilor a declansat un urias hohot de ris pe retelele sociale.Dar problema e reala. Avem in fata inca trei ani cu un primar care e infinit mai interesat de propria imagine decit de soarta bucurestenilor. Venita din presa, cu o capacitate remarcabila de imprietenire cu trusturile mediatice si de controlare a mesajului, Gabriela Firea isi investeste aproape toata energia in construirea propriei imagini. Asa se explica puzderia de evenimente pseudo-culturale si de initiative sociale cu impact mic in comunitate, dar cu potential mare de imagine.Adaugati la asta o doza masiva de nationalism, care e la moda in PSD, si o sa intelegeti de ce promoveaza atit de mult tirguri populare, festivaluri culturale cu iz protocronist si evenimente culturale cu ii si catrinte. Apropo de ii si catrinte: nu e o intimplare ca un designer specializat in recuperarea temelor folclorice e propunerea PSD pentru sefia Institutului Cultural Roman; Liliana Turoiu a fost intens promovata de Gabriela Firea.Firea simte foarte ca o mare parte a electoratului cere un asemenea comportament public si incepe sa livreze tot mai mult. Incepe sa fie prea mult si pentru colegii din PSD care se uita ingrijorati la cresterea ei in sondaje. E prea mult insa pentru Bucuresti, pentru ca Firea nu intelege mecanismele orasului, nu are capacitatea de a gestiona un monstru precum Bucurestiul. Se bazeaza prea mult pe expertiza sotului sau si pe pseudo-specialistii veniti din Voluntari.Bucurestiul e la limita sufocarii, problemele de trafic si poluarea fiind aproape de punctul critic. Studii independente arata ca bucurestenii se sufoca in traficul infernal, ceea ce duce la probleme majore de productivitate economica. Or, Gabriela Firea nu are solutii si nici oameni buni in jurul sau, pentru ca nu stie de unde sa-i ia. Ca sa intelegeti mai bine decuplarea sa de la problemele reale ale orasului e suficient sa va ginditi ca a investit o energie enorma in proiectul infiintarii a 20 de firme ale Primariei, in loc sa gindeasca&demareze proiecte realiste.Asa a decis majoritatea bucurestenilor la vot, asa vom trai inca trei ani. Cu tirguri, concerte care deranjeaza profesorii de la Universitate, statui de prost-gust, briz-brizuri cumparate de prin Dragonul Rosu la pret de Harrods, festivalurile Pasarea Maiastra si Rodica Popescu Bitanescu (de ce nu si Festivalul Tociu - Palade?), teatre care interzic evenimente despre proteste dar il gazduiesc pe Dughin.Doamna Firea, o singura rugaminte avem: nu va inspirati de la sotul dvs., dl doctor Florentin Pandele, care si-a vopsit in tricolor stilpii de iluminat. Si lasati si bordurile in culorile naturale, fara alb-rosul consacrat de edilul din Voluntari, dl doctor Pandele.