Balena albastra, pe scurt. Cum s-a intins minciuna si cine profita de pe urma ei

Azi, primarita Gabriela Firea, care patroneaza o capitala din ce in ce mai murdara si obositoare pentru traiul uman, merge la o scoala sa le vorbeasca copiilor despre Balena albastra si pericolele ei. Multi au sarit in sus ca Firea n-are expertiza sa o faca, eu zic ca are, ca slujbasa zeloasa a Antenei 3, doamna Firea a produs nenumarate balene albastre in viata ei, poate doar nu la fel de mizerabile si periculoase direct pentru cei mici, dar cu siguranta toxice pentru cei mari, scrie Ana-Maria Caia, pe blogului ei

.

Dincolo de asta, de unde vine balena asta albastra si ce ne poate face ea?

Povestea pe scurt

E o poveste aparuta in initial in Novaya Gazeta , una dintre publicatiile relativ respectabile din Rusia, care povestea despre asa-numitele 'grupuri ale sinuciderii' de pe VKontakte , o retea sociala ruseasca. Articolul lega 130 de sinucideri ale adolescentilor rusi cu aceste grupuri din social media. Presa guvernamentala a preluat subiectul si l-a tavalit pe la toate televiziunile, creand o uriasa isterie in Rusia. A ajuns sa fie expus public si luat la intrebari initiatorul grupurilor f57 si Balena albastra, care intr-adevar, publicau povesti despre sinucidere si exploatau apetitul adolescentilor pentru horror. Raspunsul lui Filip 'Vulpea' a fost ca grupurile au scop comercial (voia sa isi promoveze muzica si sa ajunga faimos). Presa opozitiei din Rusia a urmarit din alt unghi povestea. Astfel, nu s-a putut lua nicio confirmare oficiala de la politie ca 130 de adolescenti s-au sinucis fiind parte din aceste comunitati si facand parte din realitatea lor alternativa. In schimb, Kremlinul ar pregati un pachet de legi care sa restrictioneze si mai tare accesul si activitatea rusilor pe retelele sociale. Povestea a fost rostogolita in tot spatiul ex-sovietic, inclusiv in Moldova, intr-o preluare exacta si isterica a presei guvernamentale rusesti. Tabloidele englezesti s-au prins ca e un gunoi frumos si l-au impachetat premium, pentru un public global. Romanii s-au pus si ei pe servit publicului povesti cu pesti din Est, chiar si nume respectabile din presa au publicat sau difuzat lucruri incalificabile.

Care sunt adevarurile din poveste si unde loveste minciuna?

Gr upurile intunecate, unde se discuta despre sinucidere si auto-mutilare, exista. Sunt mai multe si functioneaza pe VKontakte. In Romania, desi s-a mancat rahat si la nivel de autoritati, nimeni n-a putut sa ne dea un link la Facebook pe tema asta. Cum pustii nostri nu stiu ruseste, greu de crezut ca stau pe VKontakte. Exista povesti autentice despre sinucidere care se plimba pe aceste grupuri. Rina Palenkova, o adolescenta care s-a sinucis pe calea ferata, punand inainte de moarte o poza dramatica pe internet, e tratata ca un idol pe f57. Dar ea nu s-a sinucis din pricina unui grup de internet, asa cum nu exista nicio dovada ca altcineva ar fi facut-o. Balena albastra e un grup in care, intr-adevar, membrii se ghideaza unii pe altii ca sa faca anumite task-uri. Este o comunitate de realitate alternativa. Balena albastra nu este un joc, promovarea ei sub numele de joc este falsa si toxica, din motive evidente pentru copii.

Ce s-a intamplat la noi si de ce e grav ce face presa

Lipsa uriasa de discernamant si de minima cultura despre spatiul estic a facut ca in Romania povestea sa fie expusa gresit si periculos. S-a promovat o minciuna, astfel incat copiii, posibilul grup-tinta vulnerabil, au auzit de aceasta poveste si au fost intrigati de ea, incepand sa isi doreasca sa se refugieze intr-un asa fir narativ extraordinar. 'Joc pe internet' suna beton.

Mi-am rugat fetita de 12 ani, Anais, sa faca niste investigatii in scoala ei despre fenomen. A gasit mai multi copii, in clasele a VI-a si a VII-a, care au pretins ca 'joaca Balena albastra'. Descrierile lor corespundeau in detaliu cu ce se auzise la televizor sau se putea citi in articole iresponsabile. Totusi, atunci cand Anais a insistat sa vada in ce comunitate sunt, cu ce persoane interactioneaza, atunci cand a cerut detalii peste detalii despre probe, angajamente, mecanisme, n-a reusit sa gaseasca niciun raspuns sau a obtinut raspunsuri copilaresti, neplauzibile. Prin urmare, copiii mint sa atraga atentia celorlalti, incurajati de ceea ce li se serveste impachetat frumos de catre media. Daca va exista un investitor privat care sa le canalizeze curiozitatea, Doamne fereste!

