Omerta de stat: cum e protejat Dragnea de televiziuni, Opozitie si servicii

Primele semne de intrebare au aparut in campania electorala din toamna trecuta. Ne miram cu totii in redactie cum de nici un partid "reformist" si nici o institutie de control nu il ia la tinta la Liviu Dragnea, desi averea lui fabuloasa nu isi gasea o justificare in salariul de angajat la stat. Si PNL si USR taceau adinc, lasindu-l pe Dragnea sa pozeze in politicianul grijuliu cu oamenii napastuiti, cu comunitatile sarace, carora le promitea bunastarea maxima. Credeam ca e o inabilitate politica. Dar era mai mult.Asa a cistigat Dragnea alegerile detasat.Au urmat dezvaluirile de presa., in compania unui personaj tenebros, sinucis in conditiile care ridica semne de intrebare. A venit randul(mare afacerist la 28 de ani), care, surpriza!, se plia fix pe intentia guvernului si a PSD de a initia un program de subventii masive pentru crescatorii de porci. Dezvaluirile au culminat ieri cu relatarea faptului caCatatonia a fost totala in rindul Opozitiei. PNL si USR au tacut ca la comanda, nici un barbat sau femeie de stat nu a gasit de cuviinta sa dea o declaratie de presa, sa ceara o comisie de ancheta sau sa faca o conferinta. Ii vad pe toti cum evita ostentativ subiectul, cum rasufla bucurosi ca nu sint obligati de presa (si ea captiva) sa abordeze un subiect care le-a fost cumva interzis.O singura exceptie in rindul politicienilor, explicabila insa prin experienta personala dureroasa: Traian Basescu. Fostul presedinte l-a atacat pe Dragnea pe tema fermei de porci pentru ca si-a amintit cum a fost el insusi hartuit, impreuna cu fiica sa, pe tema mosiei de la Nana. Si-a amintit de comisia parlamentara, de anchetele jurnalistice si talk-show-urile care l-au hartuit citeva luni, si a cerut ceva similar. Nu l-a sprijinit nimeni.Amortire cvasi-totala si in presa pe tema Liviu Dragnea. Cu exceptia B1 TV si a citorva site-uri de stiri, nimeni, dar absolut nimeni din tara asta nu a fost interesat. Digi 24, Antena 3, Romania TV, Realitatea TV ori TVR s-au comportat identic, ca la comanda.Inca o data, ca sa intelegeti nonsensul lipsei publice de reactie: vorbim despre afaceri indoielnice ale celui mai puternic om din Romania, cel care controleaza PSD, Parlamentul, Guvernul si zeci de institutii din tara. Vorbim despre o tema perfect valida: cum a ajuns un bugetar venit dintr-unul dintre cele mai sarace judete din Romania sa aiba o asemenea putere economica, dublata de cea politica?Un asemenea fenomen ingrijorator nu am trait nici pe vremea lui Iliescu ori Nastase. Mandatele lor de presedinte, respectiv premier, au fost marcate de o Opozitie vie, de o presa care, fie si in parte, isi facea meseria.Traim o amputare teribila a moralei publice. O sinucidere simbolica pentru Opozitie, presa si institutii, care se prefac ca nu vad uriasa problema din fata lor.Cred ca nu e insa doar atit. As putea intelege ca patronii multor institutii de presa depind, intr-o forma sau alta, de bunavointa lui Dragnea ori se tem de puterea lui, astfel incit sa taca pe subiectele care-l vizeaza. As putea intelege si ca marii oameni politici din Opozitie au complicitati vinovate cu Dragnea (ori se tem de razbunarea lui), si tac.Dar ele nu cred ca sint suficiente pentru a explica proportiile dezastrului moral.Institutii ale statului par si ele complice. Dezvaluirile EvZ ne arata cum Liviu Dragnea a fost un apropiat al liderilor SRI in ultimii ani, cind era nelipsit de la partidele de tenis cu Liviu Maior si Florian Coldea. Era invitat la petreceri cu aceleasi personaje, ceea ce sugereaza o colaborare peste limitele moralitatii.Parca o mina invizibila a creat un scut in jurul lui. Scut care s-a intins pina si la SIE, care nu pare sa fi considerat de mare interes afacerile lui Dragnea din Brazilia.In sceasta tacere totala si protectie fara cusur s-a nascut si a fost ajutat sa evolueze un personaj intangibil pentru Fisc, pentru Agentia Nationala de Integritate si alte institutii de control. Doar procurorii l-au deranjat cu cele doua dosare, dar evolutiile din ultimele luni ne arata ca Dragnea e pe cale sa-si rezolve problemele cu ajutorul Curtii Constitutionale si al Parlamentului.Domnilor si doamnelor din Opozitie, presa si servicii, complicitatea voastra a nascut, un personaj care nu are nici o retinere sa distruga o tara pentru a se salva pe sine insusi. Singura forta care a avut cutezanta sa i se impotriveasca lui Dragnea e strada. Opozitia extraparlamentara, de fapt singura opozitie adevarata. Asa arata un stat aproape esuat, cu institutii captive si complice.