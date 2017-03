VIDEO Boierul rosu si visul hotului de cai

Nu-i cereti boierului rosu sa inteleaga ceva din modernitate, progresul mentalitatilor sau a patra revolutie industriala. Viziunea lui economica se intoarce pe la inceputul de secol. Vrea reindustrializarea Romaniei, fabrici si uzine prelucratoare de stat, sa mancam ce producem noi, dar asta nu-l impiedica sa importe in fermele familiei porci din Germania si Olanda cu care indoapa prostimea.Boierul cultiva ura fata de tot ce-i strain si propovaduieste iubirea de tara, dar vacantele si le petrece sub palmieri, peste Ocean. Din lux si opulenta, plange soarta amaratilor. Mituieste functionarimea de stat cu lefuri mari, pregatind jupuirea celor care produc un leu cinstit. Asa arata azi chipul social democratiei Romanesti: un boier fanariot lacom, gaunos, depasit mult de vremuri si cu capul umflat de betia puterii.Cum ar putea un om cu o viziune atat de inapoiata asupra functionarii statului sa duca Romania inainte? In mintea lui relatiile internationale arata ca acum 200-300 de ani. Sa nu ne mai miram ca vede in Trump sau in israelieni un fel de sultani la care merge sa-si reinnoiasca firmanul. Dragnea sta la coada si pe la usi in Washington sau Tel Aviv, plateste sfetnici mai mult decat face, convins ca daca nu plateste pesches la Inalta Poarta isi pierde sigur dregatoria. In lumea baronului de Teleorman inca functioneaza micul si marele mucarer. Functiile se vand si se cumpara de sus pana jos iar banii se scot jumulind apoi tara de tot ce are mai bun prin ea.Nu intamplator, boierul rosu. Cancelariile occidentale s-au lamurit intre timp cu cine au de-a face. Conducator primitiv si periculos, fara respect pentru lege si regula, foloseste puterea in interes personal si nu ezita sa-si condamne tara la inapoiere si subdezvoltare, sa distruga oameni si institutii pentru a-si salva lui pielea.Azi, cand incepem sa vedem fata ascunsa a boierului, nu ma mai mir ca punea lautarii sa-i cante, cand era doar un mic baron de Teleorman, "Capitane de judet" la chermezele unde se distra cu argatii aflati simbria lui. Cantecul e despre un hot de cai, care se jeleste ca l-a prins "Capitanul de judet" si ii cere, oferindu-i un ciubuc generos, “sa-i dea drumul pana la chindie ca-i aduce o herghelie”. In cantarea preferata a boierului rosu, hotul de cai se plange ca-i bagat la zdup pentru un furtisag marunt, cam cum tipa azi Dragnea ca a fost condamnat pentru o nimica toata: “Hai, hai, căpitane de judeţ, măi/ De ce mă ţii la coteţ, măi/ De ce mă ţii la coteţ/ Pentr-un pui de mânzuleţ”.Iar visului hotului de cai este sa invete sa fure cumva fara sa fie prins: “Spune-mi moş cu barbă sură Spune-mi caii când se fură/ Of of of of, când e negura şi ceaţă/ Atuncea caii se-n haţă/ Atuncea caii, se-n haţă, măi măi/ Of of of of, noaptea pe fulgerătura/ Atuncea caii se fură, atuncea caii se fură.” Pe finalul melodiei lautaresti, hotul de cai se supara pe lume ca n-a fost informat la timp, ca n-a aflat din vreme ca va fi saltat, pentru a avea timp “sa-si traga la pusca vergeaua si sa apuce poteceaua”. Tare ma tem insa ca Liviu Dragnea a ajuns boierul rosu al PSD de astazi tocmai pentru ca s-a bucurat de prea multa protectie din partea “capitanilor de judet”, uneori chiar inainte sa ajunga ciubucul in buzunarele ciocoiului. A fost, cred, informat mereu la timp.