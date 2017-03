Romania si falimentul democratiei liberale

De trei luni, de la instalarea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la carma tarii prin intermediul unor marionete, pilonii oricum fragili pe care se sprijina democratia romanesca se crapa sub loviturile de baros ale PSD si ALDE. Toti ochii stau azi pe justitie, dar amenintarile depasesc mult cadrul luptei anticoruptie. Luat cu asalt este chiarHotNews.ro publica inainte de alegeri harta regiunii, in care Romania aparea ca o insula de stabilitate inconjurata de tari cazute sub influenta Rusiei. Azi, insula se scufunda repede in apele tulburi ale unei guvernari ostile nu doar justitiei, ci – subliniez de doua ori - modelului democratiei liberale.Din moment ce treaba murdara o fac chiar liderii romani din interior, Rusia trebuie doar sa astepte in liniste. Propaganda interna raspandeste de buna-voie otrava pe care Moscova se chinuie sa o imprastie in lume prin trolii ei. De ce si-ar bate rusii capul mai mult decat e cazul cu o tara aflata in plin proces de auto-distrugere? In treacat fie spus, nu cred ca Rusia sta cu mainile in san. E suficient sa ne uitam la activarea fara precedent a ambasadorului Kuzmin in plan diplomatic si al comunicarii publice. Ce vreau sa spun este ca Dragnea si PSD lucreaza azi, constienti sau nu, pentru inamicii Romaniei si impotriva intereselor cetatenilor ei.sub presiunile infernale ale partidului-stat se lungeste de la o zi la alta: Curtea Constitutionala, CSM, televiziuni care pana mai ieri pareau ok s-au predat cu totul, azi vedem si Inalta Curte gata sa pronunte achitari in dosarul Dragnea. Ati remarcat embargoul cvasi-total din presa pe tema afacerilor cu porci ale familiei Dragnea? Ma tem ca ne apropiem cu pasi repezi desi revenim la statul captiv.Daca mergem mai departe pe acest drum, Putin va primi curand pe tava o tara asa cum isi doreste, dupa chipul si asemanarea lui: cu politicieni corupti, vulnerabili si slabi instalati la comanda, cu institutii-cheie reduse la tacere, cu o justitie anihilata sau controlata, cu o societate civila demonizata, acuzata ca actioneaza la comanda lui Soros, cu o presa perfect controlata si aliniata, cu un discurs anti-occidental, anti-straini, anti-multinationale, traditionalist si ortodoxist.Doamna Firea, cu gandul la viitoarea candidatura, varsa cu generozitate bani in conturile bisericii si povesteste cum bate matanii la primele ore ale diminetii. Vom avea foarte probabil in curand un referendum declansat de PSD pentru redefinirea in Constitutie a familiei traditionale.Bolboroseala asta ruginita a devenit loc comun in media si discutiile din societate. Daca punem la socoteala ca opozitia e la pamant, vedem si mai clar cat de mult ne-am apropiat deja de faliment. Daca avansam pe cursul indicat de Dragnea&co, ne asteapta un rezultat previzibil. Cadem in timp doua decenii, ne intoarcem la laPentru cine nu-si aminteste, se chemacu toate avatarurile lui:Am trait toate astea la inceputul anilor 90, cand Romania baltea in afara UE si NATO.Vladimir Tismaneanu ne-a amintit tuturor zilele trecute ca sta in gena PSD sa manifeste oroare fata de statul de drept. Insa trebuie spus din nou: e mai mult decat atat! Au depasit faza de razboi cu justitia, tracand la alt nivel, iar azi se lupta, chiar daca inca n-au verbalizat cum a facut-o Victor Orban, cusi cuRomania seamana tot mai mult cu Ungaria din acest punct de vedere si nu m-ar mira ca Dragnea sa copieze de fapt modelul Orban.Dragnea a ajuns un proscris la Bruxelles si la Washington, la fel ca Orban. Cu liderul PSD nu se mai intalneste azi nimeni relevant din afara Romaniei. Nici macar socialistii europeni, adica familia lui politica, nu-l mai primesc oricat s-ar chinui Birchall sa-l introduca cumva la liderii PES. Din cate aud, mesajul lui Timmermans a fost raspicat:Asta nu-l impiedica sa faca un lobby tot mai agresiv impotriva DNA si impotriva justiei nu doar in interior, ci mai ales afara. Ultima audiere din Parlamentul European, unde ministrul justitiei, Tudorel Toadar, a aparat OUG 13 si necesitatea unor schimbari in justitie, este opera PSD.Refuzat pe buna dreptate de Occident, tratat ca un politician corupt si nefrecventabil, liderul PSD devine pe zi ce trece mai periculos. Izolarea lui in lumea occidentala il transforma intr-un adversar tot mai convins al ei. Asa s-a intamplat si cu Orban. Premierul Ungariei trece azi drept unul din caii troieni ai lui Putin in UE, cu care liderul de la Moscova se intalneste ostentativ.Cand Dragnea batjocoreste ideea de protest autentic si legitim, cea mai autentica forma de manifestare intr-o democratie liberala, se exprima ca un anti-democrat sadea: protestatarii sunt platiti, i-a scos multinationalele, au lucrat strainii potrivnici Romaniei. Cum liderul PSD dispretuieste justitia, n-are cum sa-i pretuiasca pe cei care o sustin. Cam tot asta spune si regimul lui Putin in Rusia despre demonstratiile izbucnite la Moscova impotriva coruptiei Kremlinului. In ambele cazuri, se urmareste, delegitimarea democratiei liberale ca unica alternativa viabila la despotismul de tip nationalist.Pentru a evita dezastrul nu e suficient ca lui Dragnea sa-i fie luata carma barcii din mana. Daca pilonii statului de drept – justitie, opozitie, presa, societate civilia – nu se vor intari rapid la loc, intregul edificiu se va prabusi inevitabil. Insula nu mai poate rezista asaltului, navigam direct cu viteza maxima direct catre stanci. Nu mai vad alte solutii in afara de strada. #Rezist a devenit obligatie fata de copiii nostri, oricat se vor enerva Dragnea&co auzind asta.