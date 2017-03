Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European: Europa trebuie schimbata, nu slabita. Suntem mult mai mult decat o piata si o moneda

​Op-ed

Scrisoare deschisă a Președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma

Mâine sărbătorim 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, un document cu o contribuție fundamentală la ceea ce este astăzi Uniunea Europeană, structură care a asigurat o perioadă de pace şi prosperitate fără precedent în istoria Europei. Şi totuși, în prezent, mai mult ca niciodată, se face simțit un sentiment al distanțării față de proiectul european.În interiorul granițelor UE, ca și în afara lor, naționalismul se extinde, într-o logică a lui „fiecare pentru sine”. Pentru prima oară, în loc să salutăm țări nou venite, asistăm la ieșirea Marii Britanii.Ca urmare, nu ne putem permite să ne limităm la retorica festivă, ci trebuie să reapropiem Europa de cetățeni, soluționându-le concret problemele.Populismului trebuie sa i se răspundă cu fapte. Trebuie să reducem șomajul, să controlăm fluxurile migrației, să garantăm siguranța cetățenilor și protecția mediului.Nu vom ajunge nicăieri dacă ne divizăm și dacă aruncăm în continuare vina pentru propriile erori asupra altor instituții sau guverne. E momentul să arătăm curaj și responsabilitate, pentru a conlucra la găsirea unor soluții comune, în interesul popoarelor europene.Pentru a reduce șomajul, în special cel al tinerilor, avem nevoie de o Europă mai competitivă și mai atentă la economia reală. Pe lângă Pactul pentru stabilitate și creștere, este necesar un Pact între generații. Nu putem lăsa tinerilor datorii imposibil de plătit și economii ineficiente, care fac dificilă crearea de locuri de muncă. Trebuie să le oferim și lor garanția că vor putea beneficia de modelul nostru de economie socială de piață.Simpla consolidare bugetară nu e suficientă. Avem nevoie, de asemenea, de o politică de investiții, de o politică pentru industrie, pentru servicii și pentru sectorul digital, cu o piață cu adevărat europeană.Avem nevoie de o guvernanță economică europeană mai puternică. Flexibilitatea bugetului și utilizarea fondurilor europene trebuie corelate cu calitatea cheltuielilor și cu reforme care să crească eficiența economică și administrativă. Aceasta este singura cale spre o convergență autentică a economiilor noastre, indispensabilă pentru ca euro să aducă avantaje tuturor europenilor.Sunt necesare reguli și proceduri mai simple, care să nu sufoce cetățenii și întreprinderile. Nu trebuie să ne pierdem în detalii, ci trebuie să ne concentrăm asupra provocărilor mondiale majore: politica externă, apărarea, comerțul și combaterea schimbărilor climatice. Niciun stat european nu are suficientă putere pentru a negocia de unul singur cu SUA, China sau Rusia. Suveranitatea ne-o putem exercita cu adevărat doar împreună.Împreună vom reuși să asigurăm produselor de top europene un acces sigur la piețele mondiale, prin reguli certe și punând capăt concurenței neloiale.De asemenea, avem nevoie de o piață și o industrie europeană a apărării, pentru a ne apăra de o manieră mai eficace, cu participarea tuturor Statelor Membre. Trebuie să creăm o sinergie, precum și mijloace militare care, deși provenind de la țări diferite, să fie capabile să funcționeze în ultimă instanță în mod coordonat.Încrederea reciprocă este imperios necesară pentru a ne proteja cetățenii de terorism și criminalitate, dar și pentru a combate evaziunea fiscală. Serviciile noastre de informații, instanțele judiciare, polițiile și gărzile financiare trebuie să schimbe informații între ele și să coopereze.La fel, pentru a ne controla frontierele, trebuie să punem în comun mai multe resurse, dezvoltând Poliția de Frontieră și Garda de Coastă europeană.Uniți și solidari, trebuie să garantăm dreptul de azil și să modificăm Regulamentul Dublin, pentru a-l face mai eficient, și să dăm dovadă de aceeași rigoare atât în primirea celor care au dreptul la azil, cât și în respingerea imigrației ilegale.Pentru a face față fenomenelor majore ale timpurilor noastre, legate de creșterea demografică, schimbările climatice, terorism, războaie și sărăcie, avem nevoie de o strategie comună, îndreptată către dezvoltarea Africii. Nu putem lăsa controlul fluxurilor de migrație pe mâna traficanților de ființe umane și teroriștilor.Pentru a facilita și accelera repatrierile, pentru a crea centre de primire în Africa de Nord, împreună cu ONU și pentru a diminua presiunea migratorie, este necesară o diplomație economică puternică. E nevoie de un plan Marshall pentru Africa, cu mai multe investiții și transferuri de know-how în apărare, infrastructuri, energii ecologice, antreprenoriat, formare și capacitate administrativă.Nu vom putea găsi soluții în fața acestor provocări dacă nu suntem conștienți de cât este de necesară acum, mai mult decât oricând, unitatea europeană. Europa trebuie schimbată, nu slăbită.E timpul să reflectăm asupra erorilor pe care le-am făcut și asupra a ceea ce trebuie îmbunătățit, fără să ne descurajăm și fără să ne pierdem sentimentul de mândrie pentru ceea ce am construit împreună.Suntem unica regiune din lume unde nu există pedeapsa cu moartea. Lumea își îndreaptă privirile către noi atunci când un jurnalist e închis, când o femeie cade victimă violenței sau își vede drepturile încălcate, când un opozant politic este amenințat sau privat de libertate. Să rămânem un far al drepturilor fundamentale. Suntem mult mai mult decât o piață și o monedă.Cu toți, trebuie sa ne asumăm rolul de lider, cu încă și mai multă forță și curaj, în apărarea valorilor noastre care sunt însăși rațiunea noastră de a fi împreună.Europa este o istorie a reușitei atunci când știe să transforme în realitate idealurile de progres, prosperitate, libertate și pace. Nu pot să cred că noi, europenii, nu mai vrem să visăm. Astăzi e în puterea noastră să schimbăm această imagine a unei Europe abstracte, ineficiente și birocratice. Să ne regăsim elanul și să facem să renască sentimentul apartenenței la un proiect grandios.Este moștenirea cea mai prețioasă pe care o putem lăsa generațiilor viitoare.