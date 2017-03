Prioritatile familiei Dragnea, urgentele Romaniei:  porci, centre de agrement si abuzul in serviciu

Pe 1 februarie, ministrul agriculturii, Petre Daea, pune in dezbtere publica un proiect de ordonanta prin care subventia acordata crescatorilor de porci creste substantial, la 10 mii de euro pentru fiecare 200 de capete. Una din promisiunile anuntate inca din campania electorala in programul de guvernare al PSD ajunge, iata, in timp record, gata sa se transforme in realitate. Ce intamplare! Fiul lui Dragnea jr se ocupa de afaceri cu porci. Importa porcii din Olanda si Germania, ii expandeaza la ferma din Salcia cu concentrate si ii vinde in toata tara. Dragnea jr are, deci, toate motivele sa se bucure daca ideile tatalui prezentate in campanie drept ajutor pentru fermierii romani timp de 8 ani vor deveni cat mai repede realitate. Daca doriti mai multe detalii, le gasiti in investigatia HotNews.ro despre " Secretele unei afaceri de succes intr-o mare de saracie ".A doua masura devenita prioritatea zero a guvernarii, dupa porci, sunt afacerile cu restaurante, cluburi si piscine. Pe data de 16 februarie, premierul Grindeanu anunta masuri de sprijin pentru investitii in “infrastructura necesara desfasurarii activitatilor de agrement”. Proiectul prevede “acordarea de garanții de către stat în procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investiție) pentru creditele de investiții destinate înființării și dezvoltării centrelor de acest tip.” Iarasi avem de-a face cu o coincidenta fericita pentru familia Dragnea. Fiul liderului PSD detine impreuna cu un fost sofer al lui Liviu Dragnea firma “Briza Dunarii”, care opereaza ca un centru de agrement. Si aceasta afacere pare perfect eligibila in programul anuntat de guvern. Nu este deloc clar de ce programul “Primul centru de agrement” anuntat joi, 16 februarie, era o urgenta a Romaniei aflata in plina iarna, cu altele pe cap. (Vezi aici detaliile programului)In fine, pe a treia masura o stiti deja, nu prea are rost sa elaborez. Are Liviu Dragnea necazuri cu abuzul in serviciu, in sensul ca doreste sa scape de una din acuzatiile aduse de procurori in al doilea proces? Sare rapid fostul ministru al justitiei cu un OUG si dezincrimineaza infractiunea. Liviu Dragnea s-a aparat mereu afirmand ca ordonanta n-a fost data cu dedicatie, ca trebuiau pusa legea penala in acord cu decizia Curtii Constitutionala referitoare la abuz si ca guvernul n-a incercat sa-l scape de justitie, ci sa faca ordine in legislatie.Si in cazul ajutorului pentru crescatorii de porci, Dragnea a negat ca a gandit masura in beneficiu propriu. Ne-a transmis, prin purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, ca este “irelevant dacă fiul unui lider politic are sau nu afaceri în acest domeniu”. “Ce vină au ceilalți crescători de porci pentru că o rudă a cuiva din PSD sau din alt partid desfășoară activități în acest domeniu? Abordarea pe care o sugerați prin întrebările dvs. este absurdă. Ar însemna ca România să nu mai progreseze în niciun domeniu în care activează rudele liderilor politici sau membrilor guvernului pentru a nu exista un conflict moral”, ne-a mai transmis Dragnea prin purtatorul de cuvant de la partid.Ce sanse sunt, statistic vorbind, ca trei dintre masurile anuntate de guvern in prima luna de guvernare sa satisfaca cele mai importante nevoi ale familiei Dragnea? Sigur, veti spune la fel ca purtatorul de cuvant al PSD, dar orice masura ar lua Guvernul, de ea va beneficia cumva si familia Dragnea, care traieste si ea in Romania, nu in Brazilia. Ei, bine, nu-i chiar asa. Dvs nu beneficiati de subventia pentru porci, nici de creditul garantat de stat pentru dezvoltarea centrelor de agrement, nici de dezincriminarea abuzului in serviciu! Daca toate acestea ar fi devenit lege, unele dintre cele mai importante probleme ale familiei Dragnea s-ar fi rezolvat in chiar prima luna de guvernare PSD! Cat noroc in viata! Adevarul e ca se surpa tara, picau bursele si moneda nationala, ieseau oamenii pe strazi daca in prima luna de guvernare nu crestea subventia pentru porci, nu se luau masuri pentru cluburile de distractii si nu se dezincrimina abuzul in serviciu.Cel putin trei deczii adoptate de guvern (or mai fi si altele) indica faptul ca Dragnea, care si-a asumat mereu rolul de adevarat prim-ministru, conduce Romania la fel cum o facea cu judetul Teleorman, ca pe propria mosie. Acolo nimic nu misca nici azi fara voia lui, controleaza totul insa liderul PSD trebuie oprit sa procedeze asa cu o tara intreaga. Nu ne putem mexicaniza intr-un moment atat de greu pentru Romania, cand se joaca ramanerea sau iesirea noastra din UE!Abia acum se intelege ceva mai bine de ce facea atata caz Liviu Dragnea de diferenta intre oportunitatea si legalitatea unui act normativ. Si tot acum se vede mai clar cat de nociva este decizia Curtii Constitutionale, care a inchis procurorilor posibilitatea de a ancheta situatii flagrante precum cele expuse mai sus in care Guvernul legifereaza pe fata pentru un om, pentru o familie, dar nu-i poti face nimic. Daca nici acesta nu este un flagrant conflict de interese, atunci ce mai e? Daca dorim sa fim o tara bananiera, putem sa ne prefacem in continuare ca nu vedem cum un om conduce tara pe fata in interes personal si, culmea, se gasesc destui se explice docti, cu argumente stiintifice ca asta este perfect legal si constitutional. Scuzati-ma, noi suntem prostii, nu Dragnea. Daca-i merge, de ce nu? Daca gaseste institutii dispuse sa-l ajute, de ce s-ar opri? Daca publicul inghite, daca are puterea sa sfideze sute de mii de oameni in strada fara sa pateasca nimic, cum sa nu mearga mai departe? Ar trebuie sa ne fie rusine de noi insine ca am ajuns aici, ca toleram un astfel de om cocotat peste decizie si stat.Din cate aud, Curtea Constitutionala se pregateste pe 21 februarie, data la care a amanat pronuntarea pe legea 90, sa-i deschida calea lui Liviu Dragnea catre functia de premier, declarand neconstitutional articolul care-l impiedica sa devina jupanul absolut al Romaniei. Inca nu mi-am pierdut total speranta in Curte si contez mai departe pe luciditatea, pe orgoliul profesional al unor fosti procurori si judecatori. Nu poti lasa totusi tara, functia de prim ministru, la discretia unui infractor, avand in acest timp convingerea ca ai facut dreptate.