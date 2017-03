Avertisment: nu scoateti Romania din UE

Scenariul vehiculat in mediile politice si sustinut de o factiune dura a Puterii arata ca suspendarea lui Iohannis ar urma sa fie motivata de coalitia PSD-ALDE prin eventualul refuz al preseditnelui de a-i demite pe Kovesi si Lazar in urma unui raport de evaluare facut de ministrul Justitiei dupa decizia Curtii Constitutionale privind OUG 13. Tudorel Toader a anuntat pe 12 martie ca in 14 zile va face acest raport despre Kovesi si Lazar, plecand de la motivarea CCR privind aparitia unui conflict constitutional intre DNA si Guvern prin ancheta DNA privind Ordonanta de Urgenta 13. Tudor Toadel a mai facut o declaratie alambicata in care sugera ca se asteapta la o demisie a celor doi. Augustin Lazar a declarat la o zi distanta ca nu va demisiona.Klaus Iohannis a mutat si el preventiv. Pe tacute. A scurs pe surse informatia ca e multumit de Kovesi si Lazar. Cu alte cuvinte, a anuntat ca nu ii va demite pe cei doi procurori-sefi. Ar deveni necredibil pentru votantii reformisti daca ar accepta o eventuala propunere a lui Toader de demitere a lui Kovesi si/sau Lazar dupa ce tot el a dat informatia ca e multumit de ei. Stim de altfel ca el vrea sa se profileze tot mai mult ca un presedinte care se sprijina pe Strada, deci marja lui de miscare nu cred ca e prea mare.Asa s-ar putea ajunge - in acest scenariu - la suspendarea lui Iohannis. Pentru suspendare e nevoie de majoritatea simpla a parlamentarilor, majoritate pe care coalitia PSD-ALDE o are. Chiar si cu eventualele dezertari ale lui Daniel Constantin, Victor Ponta si aliatii lor, Dragnea si Tariceanu au instrumente sa suplineasca pierderile.Va fi initiat si referendumul de demitere a lui Iohannis sau e suficienta doar suspendarea timp de 30 de zile? O declaratie mai veche a lui Eugen Nicolicea indica faptul ca PSD-ALDE iau in calcul doar suspendarea. "Tehnic, il putem suspenda pe Iohannis in Parlament, punem guvernul, apoi revocam hotararea de suspendare si nu mai facem referendumul de demitere", spunea Nicolicea in 27 decembrie , cind Iohannis o refuzase pe Sevil Shhaideh ca premier. Acelasi plan tactic ar putea functiona si acum daca scopul e demiterea procurorilor-sefi si inlocuirea cu unii obedienti noii puteri. In 30 de zile, presedintele interimar si ministrul Justitiei au timp sa-i demita pe Kovesi, Lazar (eventual si Horodniceanu) si sa numeasca rapid noi sefi. Dupa care sa renunte la referendumul de demitere si sa-l repuna in functie pe Iohannis. Din acel moment, Puterea va controla aproape toata justitie: Ministerul, CSM, DNA si Parchetul General, plus Curtea Constitutionala.Acesta e worst-case scenariu. Deocamdata avem doar zvonuri si frinturi de informatii, nu o certitudine ca el va fi si aplicat.Dar trebuie sa o spunem raspicat: daca PSD si ALDE vor recurge la acest scenariu, inseamna sa arunce Romania in aer. O asemenea lovitura data justitiei si statului de drept ar avea drept cadru mai larg procesul de redefinire a Uniunii Europene. In spatele conceptelor abstracte vinturate de Comisia Europeana si de liderii occidentali (UE cu mai multe viteze, cu mai multe ambitii, cercuri concentrice etc) se ascunde de fapt realitatea crunta: membrii fondatori ai UE, vechile state membre, s-au saturat ca evolutia Uniunii sa tot fie frinata de tari care se comporta precum derbedeii sau repetentii clasei. S-au saturat de tarile care propaga acum "democratia iliberala", care nu dau doi bani pe statul de drept, de tari incapabile sa tina pasul din punct de vedere economic. S-au saturat de tarile care fura pe rupte banii furnizati de statele care sint contributori.Romania e la rascruce de drumuri. In ciuda unei populatii majoritar pro-europene (o performera in UE), in ciuda declaratiilor actualilor lideri ai coalitie de guvernare, actiunile arata ca Parlamentul si Guvernul merg in directia opusa. In doua luni de cind a preluat puterea, coalitia PSD-ALDE a produs o avalansa de legi si OUG-uri cu scopul de a opri lupta anti-coruptie, de a-i ajuta pe corupti si de a-i scapa pe condamnati. Acelasi lucru si in economie: majoritatea masurilor luate, populiste si iresponsabile, par anume facute sa irite si sa provoace UE, sa puna sub semnul intrebarii acordurile economice pe care Romania si le-a asumat in acest club.Exact in momentul in care Romania ar trebui sa dea dovada de maxima maturitate, suspendarea lui Iohannis si inlocuirea procurorilor-sefi ar fi proba suprema a inadecvarii la regulile UE. Daca acest scenariu se va intimpla, va fi o invitatie deschisa pentru UE: dati-ne afara ca nu vrem sa impartasim aceleasi valori si principii ca si voi. Va asumati acest deznodamint?Daca un asemenea scenariu se materializeaza, dinspre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu avem vreo iluzie. Ambii au mize personale puternice in razboiul cu justitia. Singurul care poate evita catastrofa este Sorin Grindeanu. De el depinde daca vrea sa ramina in istorie ca premierul care gireaza ruperea de facto a Romaniei de UE prin girarea pasiva a unui asemenea abuz, sau daca actioneaza decisiv si ia butoanele puterii din mina lui Dragnea. Strada nu va fi de ajuns de data asta ca sa opreasca aceasta coalitie toxica.