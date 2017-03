Hotii si prostii lui Tiriac

“Nici aia (revolutionarii din anul 1989) nu aveau voie sa se adune, nici astia n-au voie sa se adune fara aprobarea primarului. Coruptie exista in toata lumea asta si la nivele de o mie de ori mai mari, nu la nivele de carnat. Eu, intre un hot si un prost, prefer hotul. Dupa hot mai ramane ceva. Dupa prost, nu mai ramane nimic" - Ion Tiriac la Realitatea TV.

M-am lasat pacalit de axioma lui Tiriac si am incercat sa vad ce-au lasat in urma lor hotii celebri ai Romaniei? Ce universitati, spitale, ce fabrici, ce mari companii au ridicat ei despre care putem spune azi ca intorc Romaniei valoare adaugata? Ce au dat tarii Vantu si Voiculescu in afara de o populatie indobitocita cu minciuna si manipulare? In afara de banii sifonati de la FNI, scosi prin off-shore-uri din tara si spalati prin televiziunea lui, in afara de dosarele penale, ce a ridicat SOV? Furtuni de praf in ochii publicului. Ce s-a ales de miliardele lui Patriciu dupa moartea lui? Mai nimic in Romania, grosul banilor au iesit afara si nu se vor mai intoarce curand.Dar marele fugar, Ghita, ne-a lasat el altceva in afara de softuri proaste, scumpe si nefunctionale? In afara de gauri mari la bugetul statului, tunuri si tepe, ce altceva a dat Ghita societatii romanesti? A, le-a daruit romanilor inca o televiziune, chiar mai otravitoare decat cele ridicate de predecesorii lui? Daca toti acesti hoti construiau o retea de spitale, universitati, poduri, viaducte si autostrazi, o marca de automobile, daca iesea ceva bun la capatul primelor milioane facute salbatic, intrau cu totii in legenda capitalistilor de succes pe care e bine sa nu-i intrebi de primul milion. Asa, ma tem ca intra doar in puscarie iar in urma lor ramane ceva, averi dosite pe la Monaco, Dubai sau prin alte destinatii exotice. Nu in Romania. Pe hotii astia ii prefera Tiriac? De ce? Care este marele lor merit? De ce l-ar admira pe unul ca Dragnea, despre care nu stim exact daca nu cumva lasa mai mult in Brazilia decat in Teleorman?In definitiv, in afara de o admirabila cariera de sportiv, de victorii frumoase obtinute din munca cinstita si grea, pe zgura aspra a terenului de tenis, ce va lasa omul de afaceri Tiriac in urma lui de care se va putea mandri, ceva pentru care societatea sa-i onoreze memoria si sa-l pretuiasca? Mormanele de mistreti impuscati la Balc impreuna cu miliardarii lumii?Unii vor spune ca Tiriac are, totusi, si putina dreptate. Cand coruptia aproape ca a devenit politica de stat, trebuie sa fi cel putin prost sa te opui curentului general din societate. Numai un tampit sadea refuza sa inteleaga ca ne indreptam catre statul mafiot si legalizarea furtului. Si cum sa nu-i pari ingramadit unuia ca Tiriac daca, in loc sa te lasi dus de valul borfasilor, in loc sa castigi impreuna cu ei un ban cinstit pentru a “lasa ceva in urma”, arzi gazul de pomana tipand pe strazi? De ce te incapatanezi, in prostia ta, sa-i incurci pe hotii care construiesc Romania de maine in loc sa pui umarul la transformarea tarii din temelii, dintr-o democratie europeana intr-un cartel de tip sudamerican? Cat de prosti trebuie sa fie cei care incalca legea saptamani in sir pentru o idee, nu pentru bani, masini sau femei? Omul de afaceri in general prietenos cu politicienii flexibili gen Nastase n-o sa-l priceapa in veci pe cel care contesta o putere abuziva. Sportivul din el i-ar putea intelege chiar foarte bine, insa ma tem ca el a murit demult.