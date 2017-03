Marea paruiala pe liberalizarea la gaz natural

In condițiile in care sectorul minier si cel al regenerabilelor sunt aproape de faliment daca nu se iau masuri urgente, finalizarea strategiei energetice sau clarificările la cadrul fiscal pentru petrol si gaz întârzie nepermis de mult, in ultimele săptămâni agenda Comisiei de Industrii din Camera Deputaților a fost ocupata de discuții intense si pline de patos despre OUG 64/2016, act normativ care vizează renunțarea, începând cu 1 aprilie 2017, la fixarea administrativa a preturilor gazului natural produs in Romania si o noua încercare de a impulsiona tranzacțiile cu gaz natural pe piețele centralizate, după tentativa blocata de ANRE in 2014.

Dezbaterile sunt intense si pline de emoții, formandu-se chiar niște tabere. Una este compusa din Guvern, producători si ANRE in timp in ce in cealaltă tabără s-au poziționat membrii Comisiei de Industrii care provin din partidul ce formează majoritatea guvernamentala si companiile de distribuție si furnizare. De ambele părți s-au prezentat, in tentativa de a-si impune punctul de vedere, argumente pertinente dar si adevăruri – cum ar fi spre exemplu implicarea Comisiei Europene – spuse parțial sau trunchiat. In plus, nu puteau evident sa lipsească si abordările populiste, prezente, din păcate, din ce in ce mai mult in dezbaterile publice. Intensitatea discuțiilor a fost atât de mare încât s-a ajuns ca reprezentați ai majorității parlamentare sa facă gestul extrem de a-l da afara din sala pe reprezentatul Guvernului, Guvern pe care il susțin formal in Parlament. Motivul invocat a fost ca a nu a distribuit membrilor comisiei parlamentare o serie de scrisori transmise de înalți reprezentați ai Comisiei Europene pe teme ce vizează conținutul actului normativ in condițiile in care o minima norma de etica instituționala spune ca nu poți distribui public comunicările primite de la o instituție europeana, fără acordul acestei, cel mult fiind acceptabil ca sa informezi de existenta si sa descrii conținutului acestora.

Adevărul in toate aceste dezbateri este pe undeva pe la mijloc. Producătorii au, prin legea petrolului si contractele de concesiune aferente acesteia, dreptul garantat de a-si comercializa liber ceea ce produc după ce își plătesc obligațiile fiscale fata de stat. Acest drept le-a fost îngrădit mult timp, in special, prin legea energiei si gazelor naturale. Practic am avut doua legi cu prevederi contradictorii. Pe de alta parte companiile de furnizare care au obligația sa furnizeze pana in 2021 gaz natural la preț reglementat consumatorilor casnici ce nu optează pana la acea data sa intre in segmentul liber al pieței. Aceste companii se tem ca ANRE nu își va respecta propriile regulamente si va refuza, sub impusul valului de populism, recunoașterea unor costuri cu achiziția gazului necesar acestei categorii de consumatori. Intr-o astfel de ipoteza ei vor fi forțați sa înregistreze pierderi. Companiile însă in loc sa își unească eforturile pentru a ajuta autoritățile sa își facă treaba si sa aplice corect legile pe care nu le aplica, au ales sa se păruiască public intre ele. Acest lucru reprezintă o greșeala din care vor pierde toți pe termen mediu si lung. In ceea ce privește autoritățile, toate sunt critice vis a vis de ce trebuiau sa facă ceilalți, fără nici un fel de impuls de auto-analiza. Membrii Comisiei de Industrii nu vorbesc deloc ca au lăsat de aproape un an si jumătate ANRE sa funcționeze șchiop, adică fără trei din cei șapte membri ai comitetului de reglementare pentru ca nu se înțeleg ce prieteni sa își numească in Comitet. La rândul sau Guvernul tace mâlc când este întrebat de ce nu a definit consumatorii vulnerabili si de ce menține suprataxarea la gaz natural într-o forma aberanta care afectează funcționarea pieței, iar ANRE pare ca a uitat complet de consumatori, de proiectul privind comparatorul de preturi pe care l-a promis acum vreo patru ani sau de impulsionarea tranzacțiilor pe piețele centralizate care nici azi nu au o platforma de tranzacționare pentru ziua următoare. Romania are un potențial semnificativ in domeniul gazelor naturale, putând fi un jucător regional.