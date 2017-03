Jocul lui Ponta cu Dragnea. Ce a vrut sa-i transmita Tariceanu lui Iohannis

Liderul PSD si-a curtat rivalul cu scopul de a-l calma, de a inabusi cumva nemultumirile tot mai vocale din partid si de a nu-i oferi ocazia sa le capitalizeze. Or, Ponta stie ca daca forteaza nota acum poate obtine maxim de beneficii politice, inclusiv un pix de ministru. Sa ne amintim cum l-a umilit Dragnea in urma cu o saptamana, anuntand ca Ponta va fi seful delegatiei romane la OSCE, despre care a spus ca este “o functie foarte importanta”. Asa ceva nu se uita prea usor, iar Ponta incearca azi sa se revanseze.A doua posibila explicatie a jocului de-a demisia in alb este dorinta de a capta starea de iritare crescanda din partid. Fostul lider al PSD, ambitios si tot mai ros de frustrarea de a privi de pe margine cum jongleaza Dragnea cu puterea dupa cum il taie capul, vrea sa arate ca e viu, ca inca misca si mai are un cuvant de spus. Ponta le transmite baronilor: hei, sunt aici, contati pe mine! Dragnea a vandut meciul, dar eu nu sunt dispus sa ma predau!In fine, a treia posibila explicatie este dorinta lui Ponta de a evita eventuale acuzatii de tradare sau coalizare cu adeversarul. Prin demisia in alb, gest cam discutabil deoarece nu asuma o pozitie ferma, fostul premier il obliga pe Dragnea sa-i recunoasca public importanta politica, ceea ce fostul lider al PSD a si facut, declarand urmatoarele: "Victor Ponta poate sprijini partidul, poate intra in Guvern. Nu il impinge nimeni afara si sper sa ii treaca motivele de suparare.”Pot fi valabile toate cele trei explicatii sau doar partial. Una peste alta, gestul lui Victor Ponta pare dramatic, dar nu este mai mult decat o mica furtuna intr-un pahar cu apa. A mai recurs la acest tip de santaj cand a amenintat impreuna cu Sebastian Ghita ca va rupe partidul inainte de alegeri si ca-l va concura pe Dragnea candidand la functia de premier din partea PRU. In jurul fostului premier nu gasim astazi pe nimeni, nici macar pe amicul Ghita, fugit din calea procurorilor de saptamani bune. N-are nimic de oferit baronilor, in afara de mult zgomot, util doar pentru a le mentine viu interesul fata de propria persoana.Liviu Dragnea se afla intr-o situatie tot mai dificila si va cauta in mod previzibil sa inchida toate fronturile interne si orice conflict care i-ar putea slabi si mai mult autoritatea in partid. Pradatorii cu experienta ca Ponta, Tariceanu sau cei din UDMR vor exploata din plin starea de vulnerabilitate a liderului PSD. Acum trebuie doar sa ceara si li de va da.Asa se explica si steguletul alb ridicat marti seara la Antena 3, unde a spus din nou ca nu doreste un razboi cu presedintele Iohannis, propunand un fel de pace institutionala. Gest de o ipocrizie maxima, deoarece a doua zi, miercuri, colegul sau de alianta i-a declarat razboi total presedintelui.Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe seful statului intr-o declaratie adoptata in Parlament ca “uzurpă ilegal şi abuziv dreptul exclusiv al Parlamentului de a trage Guvernul la răspundere”. Dragnea a jucat marti seara rolul politistului bun, iar miercuri a intrat pe scena “bad cop” Tariceanu., oricat de ridicola, de stupida si de fara noima juridica pare, este ceva mai mult decat o noua fanfaronada din multele cu care ne-a obisnuit Calin Popescu Tariceanu. Acest Parlament, ajuns pe mana celor mai sinistre figuri din politica romaneasca, a facut un prim pas institutional catre suspendarea presedintelui. Prin declaratia adoptata se pun din timp bazele unui rechizitoriu, se construieste treptat imaginea unui presedinte abuziv, care nu respecta Constitutia si sunt obisnuiti partenerii externi cu ideea ca Parlamentul va actiona. Altfel spus, pentru a evita socul provocat de tentativele de suspendare a fostului presedinte Basescu, Parlamentul actioneaza acum la vedere si in timp, nu prin metoda blitzkrieg.Avem toate motivele sa persiflam continutul declaratiei, dar si toate motivele sa ne ingrijoram de semnificatia ei. Daca vom citi cu atentie obsesia cu care Parlamentul se autoproclama cea mai importanta putere din stat vom intelege ca declaratia reprezinta si un avertisment pentru alte institutii. (“Parlamentul isi reafirma suprematia politica fata de toate celelalte institutii publice”, “Opinia structurată şi legală a societăţii româneşti este exprimată în mod legitim şi cu exclusivitate de Parlament)Un semnal ingrijorator si o forma de presiune, asa a interpretat-o presedintele Klaus Iohannis . E chiar mai grav: un mod discretionar si cu adevarat abuziv de a exercita puterea in stat. Parlamentul spune pe sleau, atentie, legile sunt la noi si facem ce dorim cu puterea noastra. Va putem desfiinta, comasa, trece sub controlul nostru si nu uitati ca suntem decisi sa va punem cu botul pe labe daca ne mai incurcati mult cu anchetele voastre. Deja unele institutii sunt in mod evident intimidate, timorate si amenintate pe fata de noua putere. Declaratia adoptata de Parlament nu face decat sa amplifice starea de teroare in randul institutiilor care inca mai rezista asaltului.In concluzie, un Liviu Dragnea disperat sa supravietuiasca politic si un Calin Popescu Tariceanu dezlantuit impotriva institutilor din justitie reprezinta in acest moment combinatia letala, maxim pericol la adresa statului de drept. Ca de obicei, cand Dragnea cauta sa adoarma opinia publica si sa mimeze concordia nationala urmeaza asaltul. Ma tem ca s-au obisnuit cu strada si ca nu mai pot fi opriti decat blocati pe cale institutionala, de propriul partid sau guvern.Vedem cum Grindeanu da tot mai multe semnale de autonomie si de colaborare cu Cotroceniul, in paralel cu obstructionarea sa de catre PSD in Palament, unde oamenii lui Dragnea vor sa-i sufle numirea sefiei DGIPI de sub nas. Ramane de vazut daca Grindeanu se va elibera complet de influenta nefasta a lui Dragnea sau va fi intors la loc comanda de seful PSD.