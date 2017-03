Dragnea si afacerile lui din Teleorman pana in Brazilia. De ce trebuie indepartat rapid de la butoane

Primele informatii ca fostul patron Regiotrans, Costel Comana, ar fi unul din oamenii de maxima incredere a lui Dragnea si chiar mai mult, o posibila interfata, au aparut inca de acum doi ani, dupa sinuciderea discretului om de afaceri brasovean in toaleta unui avion pe ruta Columbia-Costa Rica. Atunci au mai iesit la iveala un doua detalii relevante: Comana a fost coleg de facultate cu liderul PSD, iar Dragnea ar fi condus o vreme un Audi inscris pe una din firmele omului de afaceri brasovean.Aceste doua detalii plus informatia ca patronul Regiotrans este pusculita lui Dragnea m-au determinat sa scriu in noiembrie 2016: “Nu stiu cu ce-l piloteaza sistemul, dar pot sa vad ca Dragnea nu se comporta deloc ca un om liber. Dreptate pana la capat ar insemna, in cazul liderului PSD, eliberarea de tot trecutul. Ar fi util sa stim cu totii, de pilda, daca in afara de al doilea dosar, in care e acuzat de angajari abuzive, liderul PSD are altele mai grele. Daca averea din Brazilia e mit sau adevar, daca are vreo legatura de afaceri cu fostul patron Regiotrans, gasit spanzurat anul trecut in toaleta unui avion care zbura spre Costa Rica si daca vacantele in America de Sud ascund si altele sau reprezinta simple distractii de burlaci tomnateci.”Colegii de la Rise Project au mers pe firul intregii afaceri, pana in Brazilia. Acolo i-au gasit pe Dragnea, Comana si un actionar Teldrum, alt fost coleg de facultate cu liderul PSD, in doua ipostaze: ca parteneri de distractii sau ca oameni de afaceri veniti sa investeasca un ban cinstit in economia Braziliei. Asta rezulta din primul episod al investigatiei Rise Project.

In realitate legaturile dintre Dragnea si Comana erau mult mai extinse, dupa cum rezulta din al doilea episod al investigatiei Rise Project. Dragnea i-a vandut mai multe terenuri in Romania pe bani frumosi, iar Comana a castigat apoi ca din intamplare contracte pentru Regiotrans inclusiv cu ajutorul Consiliului Judetean Teleorman condus de Dragnea. O frumoasa coincidenta sau un caz de coruptie?Din aceasta cumetrie reciproc avantajoasa s-a nascut apoi pasiunea pentru Brazilia, unde Comana a continuat sa investeasca si sa se distreze impreuna cu Dragnea. Toate detaliile de pana acum sugereaza un nou caz de coruptie, spalare de bani si legaturi mafiote de tip sudamerican. Jurnalistic nu se poate da un verdict clar, doar procurorii si judecatorii pot lamuri acest caz. Daca mai punem la socoteala si sinuciderea omului de afaceri dupa ce procurorii au inceput ancheta in dosarul Regiotrans, cazul devine si mai interesant, pentru ca unul din martorii - cheie a disparut.Si nu cred ca surprizele se vor opri aici. Harta tranzactiilor pare chiar mai extinsa.Cu aceasta noua problema pe cap, care este de fapt mai veche numai ca a baltit in subteran, Dragnea va deveni si mai periculos si va incerca sa distruga totul. Am convingerea ca o buna parte din actiunile sale impotriva justitiei au fost determinate tocmai de aceste legaturi primejdioase care duc din Teleorman pana in Brazilia. Si mai intuiesc ca Dragnea a sperat tot timpul sa ajunga la o intelegere cu sistemul, iar acesta din urma a crezut ca-l poate struni facandu-se ca nu vede afacerea Brazilia.De acum, dupa dezvaluirile Rise Project - o frumoasa performanta jurnalistica - nimeni nu se mai poate preface ca afacerea Brazilia nu exista, oricat s-au chinuit cu totii sa o ingroape. Avand in vedere amploarea afacerii si mizele financiare majore, Liviu Dragnea va apasa in mod previzibil din nou pe acceleratie. Din acest motiv, trebuie indepartat rapid de la butoanele puterii deoarece a devenit letal pentru Romania.Cu toate pacatele lui, premierul Grindeanu este azi singurul om din PSD care il poate izola pe Dragnea in partid si ii poate lua mansa din mana, cum zice Ponta. O parghie de putere a pierdut-o deja: ministerul justitiei. Pentru a castiga partidul, Grindeanu mai trebuie sa-i indeparteze doi oameni cheie: pe Sevil Shaiddeh de la fonduri europene, unde gestioneaza 30 de miliarde pusi departe pentru mituirea baronilor, si pe Carmen Dan de la interne.Cu aceste doua nume evacuate din peisajul puterii, Dragnea pierde controlul total asupra Guvernului. In paralel, trebuie lasat fara masa de manevra din Parlament, fara majoritatea pe care acum o controleaza. Pentru asta, e destul ca un numar relativ mic de pesedisti sa treaca in tabara lui Grindeanu. Cei de la UDMR, minoritatile vor merge mereu pe mana premierului, nu a unui vremelnic lider de partid.Daca procesul de izolare a liderului PSD nu se va desfasura relativ repede, Dragnea va incerca sa riposteze poate chiar mai dur decat a incercat deja fara succes cu ordonanta 13. Pe de alta parte, nemultumirile cresc in interiorul partidului, pe fondul erorilor majore comise de Liviu Dragnea. Unii baroni fie au facut un pas inapoi, fie cauta deja un nou lider. De azi incolo, zilele lui in fruntea partidului par sa fie numarate.