A inceput caderea lui Dragnea. Va reusi sa pastreze puterea in PSD?

l-au transformat, asadar, din micul satrap din Teleorman in ayatollah-ul Romaniei, care spune Guvernului ce sa faca. Cel putin asa l-a numit Traian Basescu in Parlament.In numai o luna de la instalarea guvernului, Dragnea a reusit sa provoace o mica revolutie in societate, dar si in propriul partid.Primarul Iasului, Mihai Chirica, i-a contestat la scena deschisa stilul autoritar, iar mai multi baroni locali, nemultumiti ca Guvernul a fost acaparat de trei judete din sud – Olt, Giurgiu si Teleorman – i-au cerut tot mai apasat liderului PSDAsta se traduce prin mai multe functii in Guvern pentru baroni si oamenii lor.Dragnea s-a inconjurat in partid de oameni fara nici o relevanta politica, mediocri, dubiosi si docili, incapabili sa dezvolte ambitii politice: Marian Neacsu, Ionel Arsene, Marcel Ciolacu, Nicolae Badalau, Mihai Busuioc, Sevil Shhaideh. Nu se sfatuieste cu ei, nu le solicita opinia, ci le comunica decizii si asteapta sa fie executate, cam la fel cum proceda pe vremea candConsiliul Judetean Teleorman.Aceasta situatie pare sa-l fi determinat pe Victor Ponta, rivalul traditional al lui Liviu Dragnea, sa afirme luni la un post tv: “În afară de domnul Dragnea nu mai e nimeni la partid, el e singur, ceilalți aplaudă. Partidul e pe persoană fizică, niciodată nu a mai fost așa”.Presiunea crescanda a gruparii Ponta din ultimele saptamani l-a si determinat pe Dragnea sa incerce cumva samomind taberele adverse cu functii. Astfel, la mica remaniere, liderul PSD a propus-o pe Rovana Plumb, care trece drept apropiata de Victor Ponta, in functia de ministru delegat pentru fonduri europene.Ofertarea gruparii Ponta a avut loc dupa ce in spatiul public a aparut informatia ca fostul premier s-a intalnit cu Sorin Grindeanu la Guvern. Intalnirea a avut loc pe fondul speculatiilor tot mai numeroase referitoare la adancirea rupturii intre Grindeanu si Dragnea.s-a produs duminica, 5 februarie, ziua in care premierul Grindeanu a decis unilateral sa abroge ordonanta numarul 13. De atunci,intre seful Guvernului si liderul PSD s-a accentuat, Grindeanu urcand pe locul 1 pe lista rivalilor lui Dragnea din partid, chiar inaintea celor traditionali: Ponta si Firea.Temerile exprimate public de Liviu Dragnea au devenit realitate la numai doua luni de la instalarea lui Grindeanu la Palatul Victoria. Dupa ce l-a condus parinteste la Palatul Victoria, Dragnea l-a avertizat in repetate randuri sa nu devina “” in partid si sa reziste “” daca doreste sa-si incheie mandatul.Cum era de asteptat, Grindeanu a prins foarte repede gustul puterii si s-a eliberat destul de repede de lesa in care il plimba Dragnea pe la conferintele de presa. Astazi, imaginile cu premierul privind recunoscator si umil la seful de partid au cam disparut. A inceput lupta pentru putere in PSD, cu tot spectacolul aferent de tradari, cutite infipte in spate si decapitari sangeroase.Acest lucru nu inseamna totusi ca Dragnea a pierdut total controlul asupra guvernului sau ca Grindeanu a devenit peste noapte pol de putere in PSD. Catalin Ivan, trecut si el in tabara criticilor lui Dragnea, a explicat care este in continuare parghia importanta de putere manevrata de liderul PSD, de ce partidul ramane aliniat in spatele lui:”Dragnea este atat de convingator, pentru ca argumentul lui este Shhaideh. Cat timp are, el este foarte convingator, inclusiv atunci cand propune excluderi”, a declarat Ivan, care a spus si el ca “partidul merge intr-o directie gresita”.Sorin Grindeanu nu va putea capitaliza insa niciodata prea multa putere politica, din cauza ca deciziile luate sub mandatul sau de premier au generat cele mai ample proteste din ulimii 27 de ani. Acesta este, cred, si motivul pentru care Ponta se aliaza de conjunctura cu Grindeanu impotriva lui Dragnea, convins probabil ca actualul premier va fi mai usor de neutralizat ulterior.Cu partidul sifonat, cu autoritatea de lider pusa serios la indoiala atat in partid cat si in Guvern, Dragnea va mai incerca probabil sa se reabiliteze organizand cele doua referendumuri anuntate deja, din care unul pe o tema foarte populara: modificarea Constitutiei pe tema definirii familiei drept casatoria dintre un barbat si o femeie.Pana la referendum insa, procesul de la Inalta Curte curge implacabil, iar in cateva termene liderul PSD risca o. Daca se va ajunge aici, autoritatea sa in interiorul partidului va suferi o noua prabusire, baronii se vor orienta rapid catre noul pol de putere si vor incepe sa caute inlocuitor. Sa nu uitam ca peste doi ani partidul va trebui sa dea un candidat la presedintie.In plus,al lui Dragnea, legaturile lui sulfuroase in tara si in afara ei il vor urmari tot timpul. Oameni care acum ii sunt supusi vor incepe imediat sa vorbeasca de indata ce simt ca steaua liderului incepe sa apuna.Daca ne uitam unde era Dragnea acum doua luni si unde se afla acum, constatam ca Ayatollah-ul in plina glorie are nevoie de adevarate miracole pentru a se mentine pe tron. A ajuns atat de repede intr-o situatie atat de proasta incat nici cei mai inteligenti mascarici, vestiti pentru talentul lor de a distra infractori pe bani frumosi, nu vor mai reusi curand sa-l amuze.