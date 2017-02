PSD pregateste contraatacul la legile Justitiei. Intre timp, Frica se instaleaza in societate

Cum stam in acest moment? Fortele reformiste, in frunte cu Strada, au inregistrat o victorie de etapa in plan intern, dar o victorie uriasa in proiectia sa externa. PSD stie asta si a pus temporar piciorul pe frina. Avansul rapid al dosarului lui Dragnea in instanta (patru inculpati si-au recunoscut faptele si au cerut procedura simplificata) ii face insa pe liderul suprem din PSD si ceilalti potentiali penali sa caute solutii prin care sa-si rezolve problemele, dar fara ostilizarea opiniei publice si a partenerilor externi.Asa se face ca in acest moment PSD pare sa fi acceptat ca trebuie sa adopte OUG 14 in Parlament si sa renuntat la invierea OUG 13. Solutia pe care o pregatesc? A enuntat-o Dragnea in interviul de la Radio Romania de miercuri, acolo unde a anuntat ca va organiza in Parlament o mare dezbatere pe legile din Justitie. Intrebat cit va dura dezbaterea, Dragnea a spus ca nu poate dura luni intregi, ceea ce inseamna ca va accelera operatiunea. Esentiala in acest caz va fi pozitia CSM si a viitorului ministru al Justitiei.Totul se va desfasura contra-cronometru, pentru ca procesul lui Liviu Dragnea avanseaza rapid, iar PSD-ul nu misca sub cizma lui Dragnea. Ca o dovada a autoritarismului cu care Dragnea conduce, ministrii nu au voie sa iasa la presa sau in conferinte fara aprobarea liderului. Inca o dovada: joi, inainte ca premierul Grindeanu sa plece la Bruxelles, Dragnea a fost la Guvern sa dea ultimele indicatii despre ce trebuie sa le transmita liderilor europeni.Si Tariceanu vorbeste despre o asemenea dezbatere ampla, pe care ar vrea-o facuta sub egida Academiei Romane. Nu stiu ce treaba are Academia Romana cu Codul Penal, dar stiu ca Academia Romana (ma rog, conducerea ei PSD-izata si multi dintre membri) a ridicat o mare minge la fileu propagandei PSD-ALDE acum o saptamina.E extrem de important sa fim atenti la documentul final rezultat in urma acestor dezbateri din parlament, dar mai ales la amendamentele pe care le vor aduce in procesul legislativ parlamentarii PSD si ALDE pana la votul final. Conduita din aceasta perioada a coalitiei, antecedentele din 2012 si 2013 ne indreptatesc sa asteptam si in continuare un comportant abuziv fata de Justitie.De alfel, dupa trei saptamini in defensiva, PSD vrea sa seteze iarasi agenda. A inceput manipularea grosolana a opiniei publice mintind ca decizia Curtii de apel Alba arata ca abuzul in serviciu a fost dezincriminat (fals). A inceput sa organizeze contra-mitinguri ca sa arate ca are sustinere publice.Mai rau, a incercat sa intimideze si sa bage in sperieti oamenii iesiti in strada. Apucaturile comuniste ale acestui mare partid nu dispar nici acum. Dimpotriva. Au inventat mizeria cu hartuirea parintilor care si-au scos copiii la miting, au facut plingere pe numele tinarului care a gazduit proiectiile cu laser de la miting, l-au dat in judecata pe singurul protestatar din Odobesti, au trimis garda financiara la firma care facea bannere gratis, iar joi au incercat sa asmuta politistii pe primii protestatari veniti in timpul zilei in Piata Victoriei.Scopul? Demobilizare si intimidare. Frica indusa oamenilor.Frica induc si in alte parti din societate. Restauratia continua in forta in sanatate si educatie, dupa cum ne spun oameni onesti surprinsi de tavalugul PSD-ist.In Educatie au sters dintr-un ordin de ministru concursurile pentru directori de scoli apolitici, ca sa-si reinstaleze clientela. Iar acum vor sa darime si putinul care a mai ramas in picioare din legea reformista Funeriu-Miclea si vor sa faca o noua lege a educatiei pina la finalul anului. Va imaginati ca nu va mai ramine piatra pe piatra din educatia pe care ei insisi au adus-o in dezastrul actual.In Sanatate, restauratia a inceput la fel de rapid. Cel mai rusinos moment, care a trecut neobservat in zilele protestelor, este instalarea partenerei de viata a lui Sorin Oprescu la Spitalul Universitar din Bucuresti. Nu au gasit pe nimeni altcineva potrivit; incredibila sfidare. Tot restauratie e si re-ermetizarea concursurilor de manageri in spitale, in favoarea feudalilor universitari din sistem. Iar acum doua zile, in Parlament a venit o noua lovitura pentru reforma si-asa firava din Sanatate: Inspectia Sanitara a fost trimisa inapoi la baronii locali. Imaginati-va cum va controla spitalele aflate in subordinea baronilor Inspectia Sanitara aflati in subordinea acelorasi baroni.In plus, dezincriminarea abuzului in serviciu cind e vorba de HG-uri, ordine de ministru si acte ale primariilor si consiliilor judetene (decisa de Curtea Constitutionala in 2016) va dezlantui iadul in administratia centrala si locala. Daca pina acum baronilor si baronasilor locali le mai era frica de DNA, acum s-a terminat. Vom vedea o PSD-izare masiva si rapida a administratiei, ca doar partidul e flamind dupa doua campanii electorale in ultimul an.In ciuda victoriei de etapa, tabloul de ansamblu arata rau. Dar coerenta incredibila a Strazii din ultimele saptamani si spiritul civic renascut imi dau sperante ca raul nu e ireversibil.