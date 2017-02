Luati butonul nuclear din mana Guvernului!

Pentru pasionatii de detalii va invit sa cititi articolul 115 din Constitutie, gasiti acolo regimul ordonantelor de urgenta. Ele se pot adopta, teoretic, numai in situatii extraordinare si anumite domenii. In realitate, Guvernul nu tine seama de limitarile constitutionale iar daca legifereaza in domeniul penal stricaciunile provocate de un OUGEste suficient sa intre un singur minut in vigoare si cei vizati de dezincriminari, amnistii sau gratieri scapa. Ordonanta nu mai poate fi intoarsa. In penal se aplica mereusi este singura sfera in care legea retroactiveaza. Altfel spus, odata raul facut, nu mai poate fi indreptat. Indiferent daca Curtea Constitutionala declara OUG-ul neconstitutional, daca Parlamentul respinge ulterior ordonanta sau daca Guvernul o abroga la cateva zile dupa ce intra in vigoare, butonul nuclear odata apasat continua sa produca efecte nocive mult timp. Exact ca o bomba radioactiva carevreme indelungata si dupa explozia ei.In cazul nostru, am avut noroc ca ordonanta prevedea termenul de zece zile pana la intrarea in vigoare.acordarea unor termene cand modificarile legislative pot avea impact semnificativ asupra anchetelor si dosarelor in curs. De aceasta data s-a dat un termen. Dar daca nu aveam in OUG termenul de zece zile? Daca intra in vigoare in momentul publicarii in MOF, adica marti noaptea la unu?In aceasta situatie, nu ne mai folosea la nimic ca avem institutii de check's and ballances care pot echilibra un eventual exces al Guvernului. Degeaba mai ataca Avocatul Poporului OUG-ul la Curtea Consitutionala daca prin el se modifica legi penale si, sa zicem, nu mai suntem in situatia fericita de a avea un termen de zece zile pana la intrarea in vigoare. Pur si simplu nu mai conteaza. Reformata sau nu, institutia de control devinein cazul in care Guvernul Grindeanu s-ar decide tot peste noapte sa adopte un OUG in sfera penala dar cu intrare in vigoare imediata. Ce-ar mai putea face Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala sau Parlamentul? Nada, zero, nimic.Romania nu s-a mai aflat demult in fata acestor situatii limita. A mai fost dezincriminata tot prin OUG bancruta frauduloasa in urma cu 20 de ani. EVZ evoca momentul cand in guvernarea CDR (ce ironie, Calin Popescu Tariceanu facea parte din acel cabinet) i-a scapat tot printr-un abuz de putere pe toti miliardarii de carton ai vremii, care devalizasera banci comitand infractiunea de bancruta frauduloasa. A iesit mare tambalau dar n-au iesit oameni pe strazi ca acum. Erau alte vremuri, informatia era mai bine controlata iar retelele de socializare practic nu existau.De atunci, nimeni n-a mai apasatpana azi. N-am cum sa nu remarc faptul ca Victor Ponta, oricat de presat era de Adrian Nastase, Voiculescu sau alti penali din partid, nu l-a utilizat. Si Ponta a plecat si el din tara fix ca Dragnea in 2013 cand in Parlament se pregatea ¬martea neagra¬, un atac la fel de masiv impotriva justitiei, dar nu a detonat bomba atomica.Cred ca a venit momentul sa ne hotaram daca dorim sa mai pastram aceastade azi, de maine sau oricare va veni de acum incolo. Pur si simplu nu ne mai putem permite sa riscam. Nu functioneaza nici solutia intermediara, cum ar fi limitarea legiferarii OUG-ului doar in anumite domenii.Repet, cat timp un Guvern poate modifica legi prin OUG, o va face la un moment dat si in domeniul penal oricat interdictii constitutionala i-am impune. Controlul ulterior de constitutionalitate sau Parlamentul nu mai pot salva anchetele si dosare distruse de intrarea in vigoare a unui OUG menit sa relaxeze regimul infractiunilor si al pedepselor. Cum spuneam, in sfera penala ne vom raporta tot timpul la legea mai favorabila. Nu putem schimba un principiu mare de drept valabil peste tot in UE.Acest buton nuclerar trebuie luat cat mai repede din mana Guvernului. Pentru asta, trebuie umblat la Constitutie, mai precis articolul 115 privind delegarea legislativa. O sa va intrebati, poate, cum vom rezolva situatiile de urgenta, in caz de catastrofa sau erori de legiferare care necesita o indreptare rapida? Prina Parlamentului, evident. Vecinii bulgari, de pilda, nu au in legislatia lor posibilitatea de a legifera prin OUG. Daca dupa 27 de ani nu intelegem ca nu dispunem inca de partide suficient de mature si responsabile pentru a le pune in manaa unui OUG, atunci atacurile la statul de drept se vor repeta. Si ma tem ca vor invata din greselile comise azi, nu cred ca ne vor mai lasa ocazia sa-i oprim.Sigur, nu avem nici o garantie ca majoritatea parlamentara va actiona mai intelept, dar cel putin procesul de adoptarea al unui proiect de lege parcurge mai multe etape. Dispunem mai multe filtre pana la intrarea in vigoare a unui proiect de lege. Controlul de constitutionalitate se poate face pana la publicarea legii in Monitorul Oficial, presedintele o poate intoarce de doua ori in Parlament si este mai greu se evite completOr, am vazut cum s-a adoptat OUG-ul care modifica Codul Penal si de Procedura Penala: noaptea, prin suplimentarea ordinii de zi in ultimul moment, fara nici o dezbatere si minim control. Ministrul justitiei si-a mintit premierul ca dispune de toate avizele necesare desi de la CSM inca nu venise nimic. Altfel spus, acest mod de legiferare, altfel profund nedemocratic, se poate transforma oricand intr-un dictat pur sange cuasupra societatii. Din acest motiv, nu cred ca ne mai putem permite sa-l lasam in mana unui guvern, oricare ar fi el, mai ales ca am vazut in trecut la toate guvernele tentatia de a face abuz de OUG, adica unsi de a scoate Parlamentul din circuit, distorsionand grav procesul democratic.Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative. (Art. 150 din Constitutie)