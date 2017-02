Apelul meu: In liniste se petrec doar mortii. Si se bucura hotii, noaptea!

Cine a manifestat mereu maxim dispret fata de dialog, consultare publica si transparenta, promovand legi pe sub masa, noaptea, pe furis? Cine a iesit din Parlament la discursul presedintelui, intr-un gest de impolitete crasa, cine huiduie ca pe stadion, horcaie si grohaie, agreseaza opozitia verbal si fizic, bruscand parlamentari sau aratand gesturi obscene? Cine a luat cu japca angajati, obligati sa semneze pentru sustinerea guvernului Grindeanu sau sa vina la Bucuresti pentru a face galagie, nicidecum liniste si pace, la Cotroceni? Cine falsifica tot pe ce pune mana, inclusiv proteste? Cine se deghizeaza din borfas cu limuzina in cetatean amarat indignat de pensia mica? Cine a clocit mineriada impotriva justitiei pentru ca apoi sa denunte o imaginara lovitura de stat cu ajutorul strazii desi nimeni n-a constestat o secunda dreptul PSD de a conduce mai departe tara?Si cine vrea pana la urma sa elibereze esenta urii in societate? Ce altceva inseamna un infractor decat chintesenta urii, ura fata de lege, ura fata de semeni, ura fata de societate si regulile ei? Cine sfideaza protestatarii razandu-le in nas, anuntandu-i ca vor merge cu ordonanta pana in panzele albe? Cine isi bate joc de la tribuna parlamentului de tinerii veniti in Bucuresti cu trenul la proteste spunandu-le ca beneficiaza de gratuitatea introdusa de PSD? Cine refuza ostentativ dialogul cu ambasadele occidentale, ingrijorate in mod legitim de evolutia evenimentelor din Romania, interzicand in mod stupid orice contact oficial cu ele? Cine viseaza de dimineata pana seara la suspendarea presedintelui, la confiscarea puterii totale?Aceiasi care, la fel ca Ion Iliescu in anii 90, faceau apel la liniste si dialog dar au chemat apoi minerii cu batele sa faca ordine. S-au schimbat in ultimii 27 de ani doar cu numele. Au pastrat metodele intacte. Si astazi tot cu “Nu ne vindem tara” pacalesc populatia, slogan adus putin in actualitate. Tot strainii, sorosistii, si dusmanul extern in gereral vor sa rupa tarisoara, ne exploateaza ca pe o colonie occidentala. Gogosi umplute cu rahat le vindea Iliescu oamenilor iesiti din intunericul comunist, tot asta le serveste Dragnea acelorasi nefericiti ajunsi astazi la mila lui.Televiziunile mogulilor au grija si de ceilalti, de cei care n-au trait prea mult sub comunism dar nici nu dispun de discernamatul necesar sa filtreze informatia cu propria minte. Sistemul de educatie gandit de PSD are grija sa scoata cat mai multi asa, cu bezna in cap, fara valori si repere in viata. Orice reforma menita sa grabeasca emanciparea societatii inseamna un pericol direct la supravietuirea celor mai otravite mosteniri lasate de comunism: coruptia ca mod de viata, minciuna si manipularea, falsificarea orwelliana a realitatii, rasturnarea valorilor, saracie si subdezvoltare peste care troneaza o nomenclatura privilegiata, plasata mereu deasupra legii.Adica ei, Dragnea, Tariceanu, Grindeanu, Iordache si o armatele de borfasi din spatele lor dau foc la tara, toarna gaz pe valvataie si apoi toti ei acuza echipa de salvatori ca darama sandramaua? Cat de stricat, de murdar si de putred pe dinlauntru trebuie sa ajungi ca sa te comporti in halul asta? Cu ei la putere vom fi intr-un pericol continuu de acum incolo, nimic nu ne salveaza in afara de noi insine. Pot sa-i inteleg ca s-au speriat de furia strazii, de caderea drastica in sondaje si acum vor liniste, armonie si pace! Nu o pot avea dupa tote cate le-au facut! Vor sa ne adoarma, sa ne induca sentimente de vinovatie. Adica tot noi suntem culpabili daca tara va merge prost! Iar de afara, ghinion, protestele, galagia, harmalaia din Romania se vad foarte bine! Americanii de pilda o citesc ca un semn incurajator pentru democratie! Numai Dragnea si ai lui se sperie de ele.Ne luptam azi pentru viitorul nostru, pentru supravietuire, nu doar pentru independenta justitiei. Ce stat vrem sa fim, european sau tara bananiera, cum se intreaba deja presa elvetiana?Asaltul borfasilor asupra codurilor penale fost doar scanteia care a aprins fitilul. Am presentimentul ca, daca vom ceda acum, daca vom urma apelurile inselatoare, ne-am ars pe termen lung. In liniste se petrec doar mortii. De liniste se bucura doar hotii, noaptea. M-am saturat pana peste cap de linistea iliesciana! Ne-au mai cerut si altii sa dormim linistiti ca lucreaza ei pentru noi! Nu vreau sa ajung un mort cu ochii holbati la cum ne goleste buzunarele o banda de gangsteri politici! Nu vreau sa traiesc in pace si armonie, in dialog si unitate cu hotii din politica, nici sa ma impac cu borfasii!