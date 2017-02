Propaganda PSD despre mitingurile organizate de multinationale, bazata pe trei stiri false. De ce uraste PSD etica din corporatii

Iata si imaginile urii impotriva multinationalelor, o doamna indignata la mitingul pro-PSD de la Cotroceni de duminica. imaginile sunt filmate de Claudiu Zamfir:Inainte sa va arat bazele false ale acestui discurs, o scurta explicatie pentru alegerea multinationalelor ca tinta de catre PSD.In primul rand, PSD are nevoie sa arate ca protestele nu sint spontane, ca au in spate interese oculte si, prin urmare, sunt ilegitime. Dupa ce varianta Soros si cea cu ciinii platiti au esuat intr-un imens ridicol, PSD-istii au gasit adversarul perfect: multinationalele. Ei au identificat cu precizie maxima ca in Piata Victoriei, dar si in restul Romaniei, au iesit in strada enorm de multi angajati sau fosti angajati - acum antreprenori.Aici intervine al doilea motiv care explica supararea PSD pe corporatii. Pe linga multele pacate pe care le au, multinationalele au o etica si reguli diametral opuse culturii furtului si al spolierii banului promovat de PSD. Etica acestor companii, dictata de regulile burselor si de legi din tarile occidentale, impiedica practic furtul intern. E aproape imposibil ca un angajat sa fure intr-o multinationala, sa plece de la job cu o piesa, un strung, o imprimanta sau sa-si rezolve la job problemele personale. Toti cei care au trecut sau lucreaza in corporatii nu inteleg cum poti trai in furt. De aceea protestatarii sint atit de periculosi pentru PSD, pentru ca ei reprezinta cultura transparentei, pe care PSD o vrea distrusa. De altfel, etica devine peste tot in lume valoarea spre care se intorc tot mai mult cetateni, dupa cum remarca France Culture, din cauza disparitiei granitelor intre ideologii.Inapoi la falsele argumente ale PSD.Atacul s-a dezlantuit. Adrian Tutuianu, seful PSD Dambovita si presedinte al comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat la Antena 3 ca va cere SRI sa furnizeze informatii despre presupuse situatii in care companii multinationalele care au dat liber sau au platit ore suplimentare salaiatilor ca sa mearga la proteste, spunand ca e vorba despre "o chestiune care tine de securitatea nationala". Tutuianu si-a bazat acuzatiile la multinationale pe un articol publicat de site-ul Capital si pe un presupus articol al lui Dan Andronic (Evenimentul zilei).a aparut vineri, 3 februarie, pe site-ul Capital, si titra "Mari companii isi pun angajatii sa protesteze impotriva lui Dragnea si Trump". Stirea a fost rapid preluata de mass-media apropiata de PSD: Romania TV, Antena 3 si DC News, dupa cum arata PaginadeMedia.ro pe aceeasi tema. Doar ca si in acest caz vorbim de un fals: Dan Andronic a dezmintit si pe Facebook, si in Evenimentul Zilei ca este proprietarul site-ului DanAndronic.ro, acolo unde a aparut articolul cu titlul Romanii trebuie sa stie adevarul! Iata de ce au scos multinationalele oamenii in strada! Acest secret arunca totul in aer Click aici! Dar Tutuianu nu s-a impiedicat de adevar. A continuat atacul la multinationale luni, 6 februarie, dupa mitingurile-mamut din toata tara, care au scos peste jumatate de milion de oameni in strada impotriva PSD. Tutuianu a reiterat cererea ca SRI sa investigheze multinationalele, dand: "Imi pun o intrebare pentru ca, de exemplu, un ziar din Prahova a spus ca salariatii de la o firma cu capital strain au fost fortati sa iasa la miting. Lucrul asta e nelegal. Chiar nu vreti sa intelegi ce spun eu? Vorbesc de lucruri nelegale".Acest al treilea articol a aparut in ziarul PH-online.ro cu titlul "REVOLTA la Yazaki! Angajatii, obligati sa iasa in strada sa protesteze impotriva GUVERNULUI" . Compania Yazaki, producator de componente auto in fabrica din Ploiesti, a dezmintit informatiile pe contul oficial de Facebook : "Managementul Yazaki doreste sa dezminta afirmatiile nefondate si denigratoare la adresa companiei. Yazaki Romania si Managementul acesteia nu sunt implicate sub nicio forma in actiuni politice, singurul nostru scop in Romania fiind productia de cablaje auto. Dorim sa mentionam ca respectam opiniile si convingerile angajatilor nostri si nu am incercat si nici nu vom incerca sa ii influentam in acest sens".Ziarul PH-online.ro este pro-PSD, iar in Ploiesti este de notorietate faptul ca agenda editoriala este apropiata de parlamentarul Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma. Intre liderii locali PSD Mircea Cosma si Adrian Tutuianu exista o relatie extrem de apropiata.Ulterior, si Liviu Dragnea a avut o iesire dura impotriva multinationalelor, declansata de prezenta sefului Raiffeisen Romania in Piata Victoriei intr-una dintre zilele de protest. Duminica, exact in timpul protestelor masive, Dragnea il ataca la Romania TV pe Steven van Groningen, spunand ca "mi s-a parut mai mult decat incorect ca presedintele unei banci straine, un cetatean strain sa protesteze impotriva Guvernului. Normal ca poate e suparat pentru Legea darii in plata sau pentru alte lucruri pe care noi le-am facut pentru romani". Van Groningen a replicat la o zi distanta: "Inainte de a fi presedinte de banca sunt tata si imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc".Atacurile PSD-istilor nu au ramas fara urmari. Marti, un cetatean a protestat (deocamdata solitar) in fata sediului unei companii multinationale. Dar ma tem ca ura sadita cu atita usurinta de PSD-isti sa nu faca pui.In lupta cu multinationalele, PSD si ALDE mai trag o copita Occidentului hain, arunca inca o anatema asupra strainilor care atenteaza mereu la linistea tarisoarei. Dusmanul extern, vechiul truc folosit de toate regimurile autoritare pentru a explica printr-o mistificare grosolana orice act de contestare indreptat impotriva regimului. Dragnea si Tariceanu doresc prin fiecare gest, decizie si declaratie sa se rupa de facto de Occident si de valorile UE.