Grindeanu, primele semne de autonomie. Ce motive are sa se rupa de Dragnea?

HotNews.ro a publicat duminica dupa amiaza informatia ca premierul Grindeanu a luat pe cont propriu decizia de abrogare a ordonantei numarul 13 si ca liderii PSD si ALDE s-ar fi manifestat doar in public pentru abrogare, dar in realitate s-au opus pana in ultima clipa. Dovada ca ministrul Iordache s-a si prezentat in aceeasi si cu un proiect de lege in care a luat copy paste toate prevederile controversate din ordonanta si l-a inregistrat duminica la secretariatul general al guvernului. Tot duminica seara, Guvernul a anuntat oficial ca nu-si asuma proiectul de lege, acesta fiind inca un pas la offiside.Presat sa mearga pana la capat cu proiectul de lege, ministrul Iordache s-a prezentat din nou cu el in dinti luni dimineata anuntand ca in cursul zilei va fi pus in dezbatere publica. Aici se vede clar ruptura de care vorbeam mai sus. Daca ar fi avut sustinerea premierului Grindeanu, nimic nu mai putea opri proiectul de lege. Cu toate astea, a disparut brusc luni la pranz, cand Ministerul Justitiei a anuntat ca nu este preocupat de modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala, desi ministrul Iordache se aratase chiar extrem de preocupat de asta cu cateva ore inainte.Spre seara, ministerul a anuntat ca a cerut retragerea proiectului de la avizare, desi el fusese trimis rapid in cursul diminetii la CSM, DNA, Parchetul General si Inalta Curte. Situatie hilara, inexplicabila decat printr-o interventie de sus. Frana nu putea veni din alta parte decat de la seful guvernului.Nu e clar ce l-a determinat pe Sorin Grindeanu sa nu mai raspunda la comenzile lui Liviu Dragnea. Pana mai ieri n-a dat nici un semn de razvratire. Dimpotriva, a executat docil toate comenzile stapanului, fara nici cea mai mica impotrivire. A iesit la un moment dat in conferinta de presa alaturi de liderul PSD pentru a anunta ca nu este dispus nici sa demisioneze, nici sa abroge ordonanta.Evident ca presiunile externe si interne au avut in cele din urma efect. Este posibil ca propria familie sa fi avut, speriata de turnura evenimentelor, un cuvant greu de spus. Intr-o scrisoare citata de ziarul Adevarul si atribuita Mihaelei Grindeanu, sotia premierului scrie la un moment dat urmatoarele: “Soţul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat şi susţinut de mulţi oameni! A ajuns să fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse! A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid şi nu pentru că a avut el intenţii sau ambiţii ascunse! A primit această funcţie cu dorinţa clară de a face bine! (…) Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat! Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om responsabil, ce tată şi-ar dori să îşi stigmatizeze proprii copii, să atragă asupra familiei sale ameninţări şi blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!!”Rezulta din aceste randuri in mod fara echivoc frustrarea si teama celor mai apropiati oameni ai premierului, chiar vagi mustrari de constiinta. E posibil ca in fata acestor ultime argumente de ordin foarte personal premierul Grindeanu sa fi cedat. Sa nu uitam apoi ca i-a plecat un om din guvern prin demisie si care a explicat lumii intregi de ce a plecat."Vreau sa raman in istorie ca un om corect, vreau sa fiu de partea corecta a istoriei. (...) Ce pot spune este ca adoptarea unei legi fara a informa in prealabil membrii Cabinetului, in absenta presei si aproape de miezul noptii nu este un lucru corect", a explicat Florin Jianu, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, intr-un interviu la CNN.S-ar putea ca premierul Grindeanu sa se lupte si el cu propriile indoieli. Nimic din trecutul lui nu releva un personaj corupt. Am vazut cel mult docilitate maxima in fata sefilor.Apoi, mica ruptura de Dragnea este si mai greu de inteles daca ne uitam la partid. Nu poate conta pe aproape nimeni. In afara de primarul Iasului, Mihai Chirica si de alti doi trei nemultumiti, nimeni nu are curajul sa conteste deciziile liderului suprem. Ponta sau Firea nu se pot baza inca pe o masa critica de nemultumiti pentru a organiza un complot intern. Infiltratii lui Iohannis exista doar in capul lui Dragnea.In fine, la toate explicatiile de mai sus, mai adaugati inca una, cred, esentiala. Premierul Grindeanu nu este aparat de imunitate. A repetat-o, cred, de cateva ori in conferinta de presa. Dragnea si PSD nu vor ezita sa-l arunce ca pe o masea stricata, sa se debaraseze de el rapid daca va fi pus sub acuzare in vreo ancheta. Cum sa nu-i convina lui Dragnea un premier cat mai vulnerabil, pe care sa-l dea jos dintr-o suflare la o adica? Oricum, stie si el ca zilele lui in fruntea Guvernului sunt de acum numarate. Legitimitatea si credibilitatea Guvernului Grindeanu sunt zero dupa cele mai mari proteste din istoria Romaniei declansate de manevrarea abuziva a puterii in interesul infractorilor.DNA a deschis deja o investigatie si nu cred ca functionarii din Guvern nu cred ca mai sunt chiar asa dispusi, dupa episodul Chiuariu sau Nastase, sa fie grajdanii politicienilor.Pe scurt, s-ar putea ca premierul Grindeanu sa fi luat distanta de liderul PSD, Liviu Drangea, de frica. A mai temperat conspiratia borfasilor, dar nu cred ca va avea curajul sa iasa din cerc. De unul singur, n-are cum. Teama de inchisoare l-a facut, cred, infinit mai prudent, dar nu complet inofensiv. Am vazut cu totii, din pacate, cat rau a fost dispus sa faca tarii in care cresc si copiii lui.