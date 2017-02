ANALIZA Presedintele Moldovei, Igor Dodon, in vizita la Bruxelles - contemplarea unui suicid economic

Săptămâna viitoare, pe 7 februarie, pentru prima dată de când a fost ales Președinte al Moldovei în noiembrie 2016, Igor Dodon este așteptat la Bruxelles unde va avea loc prima întrevedere cu Uniunea Europeană.

Agenda lui politică este fățiș „pro-rusă” și împotriva Acordului de Asociere cu UE, care din iulie 2016 este pe deplin în vigoare. Acest acord prevede o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC), care îi acordă Moldovei acces deplin la piața UE practic pentru toate produsele, iar Moldova are la dispoziție până la 10 ani pentru a proceda în mod similar, eliminând tarifele la importurile din UE.

Președintele Igor Dodon a desfășurat prima sa vizită în străinătate la Moscova, în perioada 16-17 ianuarie, unde a avut discuții cu Președintele Vladimir Putin și alți oficiali ruși de rang înalt. La conferința de presă cu Vladimir Putin, Dodon a menționat că Acordul de Asociere „nu a adus nimic bun Moldovei”, că ar susține denunțarea acestuia și ar iniția în schimb o cooperare activă cu Uniunea Economică Eurasiatică.

Conferința de presă a Președinților Vladimir Putin și Igor Dodon, Moscova, 17 ianuarie 2017. Extras:

„Suntem pragmatici și înțelegem că există un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană. Printre altele, eu, în mod repetat, m-am exprimat împotriva semnării Acordului. Consider că acest Acord nu a adus nimic bun pentru Moldova. Am pierdut piața rusă și, cât nu ar fi de straniu, volumul exporturilor noastre în UE tot a scăzut. Adică, nu am primit nimic de la semnarea acestui Acord. Nu exclud că, după următoarele alegeri parlamentare, aceasta va fi poziția majorității parlamentare și eu o voi susține. Iată este Partidul Socialiștilor – sper că ei vor obține majoritatea parlamentară și acest Acord va fi anulat.

În ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Economică Eurasiatică – ea este foarte importantă. Domnul Putin a vorbit despre acest fapt. Dimineața am avut o întrevedere cu conducerea Comisiei Economice Eurasiatice. Astăzi am înaintat inițiativa de a semna un memorandum-cadru de cooperare cu UEEA. Am convenit că vom începe consultările în următoarele săptămâni și pentru a semna acest memorandum în următoarele câteva luni. El nu contravine altor acorduri pe care Moldova le are deja semnate cu alți parteneri, dar este primul pas spre o apropiere.

L-am rugat pe domnul Putin să examineze oportunitatea de a-i acorda Moldovei statutul de observator în cadrul Comisiei Economice Eurasiatice. Consider că acesta este un pas bun pentru ca noi să vedem ce trebuie de făcut și cum de făcut, precum și pentru ca să acumulăm informații din ambele părți”.

Sursa: http://en.kremlin.ru/events/president/news/53744