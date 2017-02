Ce urmeaza dupa abrogare. Nu anticipate! PSD, obligat sa guverneze responsabil

(Foto:Guvernul Grindeanu dar in special liderul PSD, Liviu Dragnea, si-au pierdut insa legitimitatea. Din informatiile HotNews.ro, premierul Sorin Grindeanu si-ar fidecizia retragerii ordonantei 13, in ciuda opozitiei lui Dragnea si Tariceanu. Liderii PSD si ALDE s-ar fi manifestat doar in public pentru abrogare, dar in realitate s-ar fi opus pana in ultima clipa. Au pregatit chiar un proiect de lege cu prevederile ordonantei pe care l-au si inregistrat la Secretariatul General al Guvernului.Decizia luata de Grindeanu pe cont propriu, daca informatia e reala, nu-l face insa nici erou, nici independent. Sa nu uitam ca acelasi premier Grideanu adopta OUG noaptea si sfida protestatarii anuntandu-i ca nu va ceda. Un premier dispus sa-si arunce tara in infern nu mai poate conduce treburile publice chiar daca opreste la limita un dezastru pe care tot el si echipa sa l-au provocat. Dar, este de acum treaba PSD daca-i acorda mai departe sustinere in Parlament sau doreste sa-l schimbe pentru a limita pagubele de imagine. In ochii publicului intern, dar si al partenerilor externi, Grindeanu s-aPana se lamuresc in PSD daca pleaca sau ramane, Guvernul Grindeanu mai are insa o ordonanta de abrogat. Ordonanta numarul 9 adoptata in 25 ianuarie 2017, care elimina anumite restrictii in cheltuirea bugetului public. Asta s-a facut prin suspendarea timp de un an a unor articole din legea finantelor publice. Asa cum am explicat deja in textul Ultima piesa din puzzle , ordonanta 9 este la fel de nociva ca ordonanta 13, deoarece invita gestionarii de bugete la praduirea lor in avans, prin incheierea de contracte peste limita aprobata in buget. Potrivit datelor obtinute de HotNews.ro, reprezentantii ministerului de finante ar fi intrat in panica si sustin ca ordonanta ar fi fost modificata la Ministerul Justitiei fara stiinta lor. De lamurit in detaliu ce s-a intamlat acolo.Marea problema a Romaniei si a PSD in particular este faptul ca partidul aflat la guvernare este condus de un condamnat cu inca dosar pe rol. Liviu Dragnea a dovedit din plin cat de toxic poate fi un liderE timpul ca liderii de buna credinta din PSD sa concentreze eforturile in perioada urmatoare pentru a-l debarca pe omul care trage partidul si odata cu el o tara intreaga intr-o catastrofa. Vezi pozitiile extraordinar de dure ale partenerilor externi, care au pus sub semnul intrebarii pentru prima oara in istoria recenta atasamentul guvernului fata deAm vazut luari de pozitie extreme, oameni cerand furiosi scoaterea PSD in afara legii. Asa ceva e prea mult,, insa partidul nu mai poate continua pe linia penala pe care s-a inscris de ani buni.ALDE se afla in aceeasi situatie ca PSD. Calin Popescu Tariceanu are si el un dosar trimis in instanta, numerosi parlamentari adusi pe liste sunt penali recuperati de la alte partide. Si la ALDE este nevoie de curatenie, de vazut daca Daniel Constantin sau alt lider dispune de capacitatea de a lua puterea in partid.Criza actuala ne-a mai aratat un pericol:Pentru a neutraliza complet aceasta arma nucleara, este nevoie de modificarea Constitutiei. Realist vorbind, schimbarea legii fundamentale nu se poate face de pe azi pe maine. Insa le putem cere tuturor partidelor, de la PSD, la PNL sau USR sa seca nu vor mai apela la OUG pentru a modifica legi cu dedicatie. Se poate guverna o tara si fara OUG-uri, avem un exemplu langa noi. Constitutia Bulgariei nu prevede acest instrument , iar procesul de legiferare revine exclusiv Parlamentului, conform principiului separatiei puterilor in stat.Chiar daca aparent nu are nici un interes sa o faca, PSD trebuie sa constientizeze ca spatiul public nu mai poate fi otravit de televiziunile de stiri specializate in a manipula grosolan informatia. Au intoxicat publicul cu ocazia acestor proteste protejand guvernul Grindeanu si pe Dragnea, dar maine vor minti si calomnia puterea PSD daca interesele patronilor o cer. Nu politica lor editoriala o dicutam aici, ciAcest lucru nu mai poate continua. CNA trebuie reformat din temelii, ca institutie cheie in sanctionarea efectiva a derapajelor media. Alfel, clivajele din societate se adancesc artificial.In fine, opozitia. Daca nici de data asta liberalii nu vor intelege nimic si vor defila cu mediocritati gen Busoi, Atanasiu, Voicu, Petrache sau Gorghiu catarata pe valul emotiei populare, partidul merita sa dispara. Aici trebuie spus ca majoritatea liberalilor, mai ales alesii locali, au sustinut din greu ordonanta 13. Si penalii lor beneficiau din plin de ea. Ipocrizia PNL s-a vazut cu ochiul liber. Doar doi-trei lideri la varf au luat pozitie mai degraba formala, pentru a nu intrain plina revolutie.Un avertisment si pentru institutiile de forta. DNA si SRI au iesit din corzi si au primit o nesperatade la protestatari. Dar este esential sa invete ceva din greselile trecutului si sa inteleaga ca orice eroare, abuz de putere sau dosar prost facut se va intoarce impotriva lor, cum am vazut deja ca se intampla. Toti penalii au profitat din plin de cateva cazuri discutabile pentru a submina intreaga activitate din justitie. Norocul a facut ca asaltul masiv impotriva lor sa fie curmat de strada. Greu de crezut ca se vor intalni curand cu a doua sansa.Foarte probabil ca miscarile de protest vor scadea in intensitate si treptat se vor stinge, dar nimic nu va mai fi la fel ca inainte. Revolta va mocni multa vreme si orice abuz de putere risca sa fie sanctionat la fel, in strada.