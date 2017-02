Atentie la bullshituri! Sa anunte oficial ca vor abrogare si mai discutam

Tare ma tem ca zvonistica lansata urmareste sa mai calmeze spiritele inainte de marele protest anuntat pentru duminica. Este ultimul weekend cand oamenii au ocazia sa iasa masiv in strada. De ce n-as suspecta ca liderii PSD fac totul pentru a detensiona atmosfera? Inclusiv amenintarile cu o mare contra-manifestatie? Nu va lasati amagiti, pacaliti sau manipulati! Nu faceti nici un pas inapoi pana cand nu vedem cu ochii nostri ordonanta de abrogare publicata in Monitorul Oficial!Nici daca guvernul face anuntul minune azi sau maine nu e motiv de liniste sau renuntare la protest pana cand nu vedem actul intrat in vigoare, dar fara alte virgule istete strecurate prin text. Dragnea e in stare sa ceara OUG, intr-adevar, dar prin care sa scurteze termenul de intrare in vigoare a ordonantei. La cat de determinat l-am vazut zilele trecute sa nu renunte in ciuda protestelor masive de strada, de ce n-am lua in calcul si varianta sfidarii totale?De ce sa anunti pe surse ca vei propune Guvernului abrogarea, in loc sa iesi ferm cu o declaratie publica in acest sens. Eu, Dragnea, in calitate de lider al PSD, sustin solutia abrogarii ordonantei si solicit Guvernului sa procedeze cat mai repede in acest sens. N-am auzit inca asa ceva, in mod oficial si fara echivoc. Deocamdata, consider ca totul e butaforie si zvonistica lansata cu scopul de a calma strada, de a imprastia protestul de maine.Repet, nici daca vor face declaratii oficiale nu-i cred. De la intentii pana la fapte e cale lunga si au mai ramas doar 7 zile. Aici e care pe care, fiecare zi care trece fara sa se intample nimic lucreaza in favoarea borfasilor.Fac un apel la judecatorii de la Curta Constitutionala sa judece cu celeritate cauza si sa preschimbe termenul dat pe 7 februarie. Nu ne putem permite sa riscam pe mana Guvernului-marioneta sau asteptand minuni de la Dragnea. Curtea ar trebui sa se pronunte cat mai repede, luni sau marti, pentru a mai ramane timp de actiune in caz ca vor declara OUG-ul constitutional. Daca se pronunta in a noua zi in favoarea Guvernului, noi ce mai putem face sa oprim dezastrul? Intr-o astfel de situatie teoretic posibila, trebuie gasite alte cai de atac si nu mai e timp. Judecatorii Curtii nu pot juca ruleta ruseasca o tara intreaga, lasand pe ultima zi un verdict de care depinde viitorul nostru pe termen lung.Ca act al guvernlui, din punct de vedere juridic, nu exista varianta anulare sau retragere, doar abrogare. Restul sunt complicatii inutile. Iar cea mai sigura ramane tot o decizie a CCR, dar cat mai repede, nu in buza dezastrului. Abia dupa abrogare discutam si despre demisie, nu uitati asta.