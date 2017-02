​Dragi membri si votanti PSD,

De voi depinde acum, in mare masura, viitorul tarii in care traiti. Aveti o sansa uriasa sa readuceti speranta in Romania printr-un mic gest normal si corect. Stiu ca multi dintre voi simtiti la fel ca noi, doar ca va e teama sau jena sa recunoasteti ca partidul la care tineti a gresit. Nu va cerem sa va deziceti de PSD, sa iesiti din PSD sau sa rasturnati guvernul. Nu. PSD a cistigat alegerile pe munca voastra, pe zecile de kilometri pe care i-ati batut in campanie, pe timpul pe care l-ati petrecut vorbind cu alegatorii. Dar acum e ora voastra. Ii vedeti pe prietenii, copiii si nepotii vostri ca sufera si ies nelinistiti in strada si intelegeti ca nu e un moft. E momentul sa le spuneti liderilor vostri ca au gresit. Atit.Multi au inteles greseala primordiala: sa dai conducerea celui mai mare partidul din tara unui condamnat care mai are inca un proces de coruptie pe rol e ca si cum v-ati lasa copilul in grija unei bone hoate. Cita siguranta ati avea cu o bona hoata in casa? Ei, ati inteles, cam atita siguranta are Romania cu Liviu Dragnea la butoanele tarii.Cunosc multi PSD-isti care se jeneaza de aventura nesabuita in care Liviu Dragnea si gasca lui din fruntea partidului duc tara doar ca sa-si rezolve problemele lor. Sint deja citiva lideri PSD care s-au delimitat public de partid si de liderul sau.Dar mult mai multi PSD-isti continua sa taca. Ii inteleg pe liderii locali: se tem ca Dragnea si apropiatii lui din sud (Badalau, Paul Stanescu, Neacsu, Manda) sa nu ii dea afara de la sefia filialelor si din posturile caldute garantate de partid. Nu sinteti toti asa, nici pe departe. Mii, zeci de mii dintre voi sinteti oameni independenti profesional de partid, nu aveti nevoie de favorurile nimanui pentru un loc de munca, l-ati cistigat pe merit. Voua ma adresez, stiu ca nu v-ati pierdut simtul critic, stiu ca ginditi singuri, fara punctajul de la partid.Ati vazut ca pina si unii dintre cei care va spuneau seara de seara la Antena 3 TV ca sint bune gratierea, amnistia si macelarirea Codului Penal au intors armele. Au facut-o din oportunism, pentru ca PSD a renuntat sa-l mai scoata pe Dan Voiculescu din puscarie. Acum, Antena 3 s-a dat de partea manifestantilor. Dar asta va arata ca indemnurile la gratiere si amnistie nu erau facute din dragoste pentru drepturile omului, ci din dragoste pentru drepturile patronului. Era o minciuna si o manipulare.A venit vremea sa le spuneti sefului direct de partid, liderului judetean si liderilor de la centru, in frunte cu Liviu Dragnea, ca e gresit ce fac. Ei joaca la ruleta viitoruli tarii. Ca sa scape de justitie, vor sa o distruga. Ei au dosare si, in loc sa se opreasca din furat, pregatesc terenul pentru furturile viitoare. In loc sa se opreasca din furat, vor sa indoaie legile si institutiile. In loc sa accepte ca au gresit si sa se dea la o parte, vor sa confiste pupitrul de comanda al tarii si sa o duca afara din UE si NATO, daca asta le foloseste ca sa ramina in libertate.Voi, cei carora ma adresez, nu aveti dosare. Nu sinteti niste hoti, ci oameni care cred in valorile stingii. Nu aveti nici un motiv sa garantati, prin pasivitatea voastra, deraierea tarii doar pentru ca asa vrea o mina de oameni certati cu legea. Ginditi-va la viitorul vostru, al copiilor si nepotilor vostri; ii vedeti zilele astea framintati, epuizati de nervi si de oboseala protestelor indelungate. Vedeti ca nu vor sa dea jos guvernul, ca nu sint violenti, ci vor doar oprirea macelului din justitie.Ridicati-va in partid si spuneti tare si apasat ca ordonanta e o greseala. Ridicati-va si cereti tare si apasat abrogarea ei. Trimiteti la centru cererile voastre. Si, daca nu sinteti ascultati, iesiti in oras alaturi de prietenii vostri.PSD se indreapta spre pulverizare daca nu opreste asaltul din Justitie. PSD, prin greselile liderilor sai, a dezlantuit in societate forte incredibil de puternice. PSD e in genunchi acum, iar daca persista in eroare va fi maturat din istorie. Stiu ca nu vreti asta. Nici noi nu vrem, pentru ca avem nevoie de un partid de stinga curat si puternic. Dar sta in puterea vostra sa opriti nebunia. Pulverizati-i voi pe liderii care isi bat joc de partid, inainte ca ei sa distruga partidul si tara.