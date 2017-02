Dragnea, Sevil Shhaideh si Darius Valcov au spart conducta cu bani pentru clientela de partid

Cum s-a ajuns in aceasta situatie? Dragnea stie, din experienta de baron local de Teleorman si din cea de ministru al Dezvoltarii, ca puterea unui lider PSD sta in banii pe care ii poate trimite in teritoriu. Asa isi cumpara sustinerea in partid. Asa a cunoscut-o si a legat o prietenie si relatie strinsa de afaceri cu Sevil Shhaideh, fosta mina dreapta a lui Nicusor Constantinescu, singura persoana de a carei loialitate Dragnea nu se indoieste. Dupa esecul propunerii ei ca premier, Dragnea a impus-o ca ministru al Dezvoltarii, Administratiei si Fondurilor Europene, adica i-a dat pe mina un buget ametitor.In scena a intrat anul trecut si Darius Valcov, fostul primar de Slatina si ministru de Finante in guvernul Ponta, urmarit penal in trei dosare de coruptie. Dragnea i-a dat lui Valcov sa scrie partea economica din programul de guvernare. I-a dat si un birou in sediul PSD, spre uimirea si nemultumirea multor PSD-isti vechi, care nu vad cu ochi buni influenta uriasa a lui Valcov in chestiunile economice.Si o picanterie: Valcov este autorul noului proiect de buget, dupa ce proiectul initial, gindit de ministrul Viorel Stefan, a fost considerat de Dragnea prea permisiv cu institutiile detestate de Dragnea (servicii secrete, Administratia Prezidentiala).Revenim la strategia lui Dragnea/Shhaideh/Valcov de devalizare a bugetului national. Strategia e demonstrata de prevederile prinse intr-o ordonanta de urgenta si in proiectul legii bugetului. Prevederi ascunse bine in ambele acte normative au consecinte majore asupra modului in care vor fi cheltuiti banii publici in acest an.In proiectul legii bugetului, discutat acum in Parlament, guvernul a introdus citeva prevederi scandaloase, gandite de trio-ul Liviu Dragnea - Sevil Shhaideh - Darius Valcov si destinate loializarii sefilor din teritoriu.Astfel, Articolul 26 din proiectul legii bugetului stipuleaza ca Ministerul Dezvoltarii (Shhaideh) poate primi bani de la Fondul de rezerva al Guvernului pentru rau-famatul Program National de Dezvoltare Locala. PNDL e un sac fara fund pentru primari si sefii de Consilii Judetene, care cheltuiesc fara norme si standarde de costuri banii din bugetul national pentru investitii precum podete, parcuri in sate, terenuri de fotbal in padure si alte traznai. Un alt lucru important despre PNDL: nu exista nici acum norme de prioritizare a investitiilor aprobate din acest program urias, finantarea fiind data cel mai des prin decizie politica.Guvernul a alocat pentru acest program 30 de miliarde de lei, adică aprox. 6,6 miliarde de euro, în intervalul 2017-2020, atentiona acum o saptamana Vlad Petreanu , care anunta ca aceasta e miza dezincriminarii abuzului in serviciu.Inca o prevedere: Articolul 4, alineatul 1, litera c) arata ca 400 de milioane de lei pentru repararea drumurilor judetene si comunale vor fi impartiti de sefii de consilii judeten catre primari cu un singur criteriu: consultarea primarilor. Va las pe dvs. sa ghiciti citi primari din Opozitie vor primi bani.Si mai e ceva: saracia devine atu in lupta pentru banii din buget. Astfel, la Articolul 4, alineatul 2, litera b3), se arata ca 60% din banii alocati din buget comunelor, oraselor si municipiilor se vor duce la acele localitati care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ. Nu exista criterii de performanta, ierarhizare a nevoilor de investitii sau de functionare curenta. Nimic. Doar saracia.Ordonanta de urgenta 9/2017, adoptata de guvernul - marioneta Grindeanu in 25 ianuarie, darima doua bariere in calea praduirii banilor publici. OUG 9 abroga citeva articole din legea finantelor publice (Legea 500/2002). Pe scurt, OUG suspenda timp de un an, pina la 1 ianuarie 2018, limitarea cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar. Cu alte cuvinte, ordonatorii de credite (a se citi liderii locali) vor putea angaja cheltuieli practic nelimitate, fara a mai da socoteala in fata legii.E adevarat ca aceasta suspendare a functionat si anul trecut. Dar anul trecut existau doua bariere in calea praduirii banului public: incriminarea abuzului in serviciu (tocmai dezincriminat prin OUG 13) si existenta unui Guvern care a fost mai atent cu banul public decit majoritatea guvernelor anterioare.Mai mult: ordonanta data de guvernul Grindeanu suspenda formal timp de un an si raspunderea legala pentru angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate. Adica daca un primar vrea sa puna panselute in loc sa construiasca un drum si muta banii dintr-un capitol bugetar in altul, nu va avea de suferit nici o repercursiune legala.Dan Tapalaga a explicat aici cum e legata aceasta ordonanta de urgenta de modificarile la Codul Penal atit de blamate de opinia publica si partenerii externi ai Romaniei: Nimeni nu-i va putea ancheta pe baronii si primarii care incep sa cheltuie nesabuit deoarece Guvernul Grindeanu tocmai a dezincriminat infractiunile de abuz in serviciu si favorizarea infractorului prin emiterea de acte normative (ordine de ministru, hotarari de consiliu local sau judetean, ordine de primar etc.).