EXCLUSIV Ultima piesa din puzzle: Romania, scoasa la amanet. Ordonanta prin care primarii, sefii de consilii judetene si ministrii au voie sa cheltuiasca/ praduiasca banii pe care inca nu-i au in buget

Articolele suspendate prin OUG numarul 9 adoptata in data de 25 ianuarie 2017 prevad in esenta faptul ca “angajarea cheltuielilor din aceste bugete se facecreditelor bugetare aprobate” si ca “angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobatein conditiile legii”. Un alt articol suspendat timp de un an prevede ca “in vederea realizarii actiunilor multianuale, ordonatorii de credite incheie angajamente legale,aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv”.Cum traducem asta? De exemplu, daca o primarie sau un minister avea in buget 10 lei, nu putea angaja cheltuieli mai mari de 10 lei deoarece operau restrictiile de mai sus., primaria sau ministerul respectiv va putea contracta cheltuieli de 100 de lei chiar daca in buget dispune doar de 10 lei. Chiar si contractele multianuale trebuiau aprobate prin asa numitele credite angajament aprobate prin buget. Acum, dupa ordonanta care suspenda regula, the sky is the limit! Administratiile locale si centrale pot incheia contracte anuale sau multianuale pe sume oricat de mari,cat cred ca pot duce. Clientela de partid jubileaza, sa curga comisioanele!Atentie! Poate ati uitat. Nimeni nu-i va putea ancheta deoarece Guvernul Grindeanu tocma, cat si favorizarea infractorului prin(ordine de ministru, hotarari de consiliu local sau judetean, ordine de primar etc)Prin ordonanta guvernului Grindeanu cu numarul 9 tocmai s-a batut in cuieDupa ce Dragnea si PSD au legalizat prin OUG abuzul in serviciu si au legalizat furtul prin acte normative, pasul urmator a fost sa le ofere posibilitatea primarilor, sefilor de CJ si ministrilor sa fure bani in avans. Repet, toate aceste reglementari trebuiesunt strans legate intre ele.Puneti-va putin in pielea unui primar sau ministru pus pe jumulit bani publici. Care sunt dorintele lui in viata? Sa nu raspunda penal pentru abuz in serviciu. Sa poata fura cu legea in mana fara sa poate fi anchetat si, mai ales, sa poata furanu doar cat gaseste azi in visterie. Sa fure banii din viitor,Cu cat valoarea contractului incheiat in intervalul de un an cat opereaza suspendarea restrictiilor la cheltuieli este mai mare, cu atat comisionul incasat creste.Dovada ca este asa, la trei zile dupa adoptarea ordonantei, un primar de sector face o licitatie de achizitii mobilier stradal in valoare de(ati citit bine) pe un contract multianual incheiat pe urmatorii 4 ani. Absolut toate conditiile din caietul de sarcini (catel cu os in gura in lungime de 5 metri, dinozaur cu tobogan pe coada cu iesire prin gura in lungime de 12 metri, dinozaur cu hamburger etc) se regasesc la mare detaliu in oferta unei firme. Acest primar stia ca sansele de a fi achetat pentru abuz in serviciu sau actele normative emise de primarie sa mai faca obiectul vreunei investigatii penale scad dramatic odata cu modificarile la codul penal. HotNews.ro va prezenta pe larg acest caz uluitor de licitatie cu dedicatie pe o suma astronomica. Este insa doar un exemplu din sute posibile. Dovada vie ca bugetele publice au devenit tinta a doua zi dupa adoptarea pachetului de OUG-uri care netezescAlte modificari pregatesc dezincriminarea scurgerilor de informatii in organizarea unei licitatii, astfel ca alesii locali urmeaza sa fie acoperiti si in acest punct.Ansamblul de OUG-uri emis in prima luna de guvernare indica amploarea premeditarii. Romania urmeaza sa se transforme intr-o tara a jafului legalizat, in care primarii, sefii de consilii judetene si ministri nu mai risca mai nimic pentru deciziile adoptate. Dragnea si PSD amaneteaza viitorul tarii, chiar daca gestul lor ne condamna laToate aceste prevederi se regasesc intr-o Ordonanta de Urgenta ( OUG 9/2017 ), ingropate intre alte zeci de articole care se refera la cu totul alte chestiuni. Adoptata tot fara dezbateri, fara explicatii, cat mai low-profile. Pentru a naviga mai usor prin hatisul ordonantei, mergeti direct la articolul 7, alineatul 3. Acolo gasiti in doua randuri tot dezastrul descris mai sus,la cheltuieli bugetare pana la 1 ianuarie 2018. E o metoda rafinata in timp de guverne si Parlamente succesive: ascunderea ororilor legislative intr-o mare de prevederi benigne.Ordonanta a fost semnata de premierul Sorin Grindeanu, de vicepremierul Sevil Shhaideh si de mai multi ministri din cabinet.Aceasta ordonanta trebuie si ea atacata si abrogata inainte sa sa ne trezim cu totiipe un deceniu de azi inainte.Vlad Petreanu a avut dreptate: Miza dezincriminarii abuzului in serviciu - Marea Praduiala de 6,6 miliarde de euro