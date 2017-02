Mai sunt 9 zile: Statul in casa este Favorizarea Infractorului

Oop-ed

Orice personalitate publica, artist, sportiv, om de media, de cultura, orice om cu influenta in Romania care nu ia pozitie publica zilele acestea, este un las, un nimeni, un profitor al sistemului caldut in care s-a cocotat, un complice tacut al surparii tarii sub ochii lor. La ce bun prestigiul de vedeta intr-o tara care pute, pute, pute pana in maduva oaselor?Urmeaza miile de membri si lideri PSD. Nu sunteti toti la fel! Nu e razboiul vostru! Chiar merita sa va murdariti in halul asta in ochii colegilor, vecinilor, familiilor si copiilor vostri? Chiar nu va ganditi, cautionand Raul, ca mai devreme sau mai tarziu veti fi aruncati la lada de gunoi a istoriei? Chiar merita sa va sacrificati viata profesionala si prestigiul personal pentru un grup infractional vremelnic cocotat in varful partidului vostru? Cativa colegi au facut pasul. Urmati-le exemplul! Pentru Dumnezeu, organizati alt partid, structurati social-democratia in Romania altfel, fiti barbati si femei cu minima decenta zilele acestea! Refuz sa cred ca Dragnea&Co e tot ce aveti mai scump pe lumea asta.Mai sunt apoi milioanele de Romani din tara micilor orase si al mediului rural. Stiu ca va e frica si rusine « de ce zic vecinii » sa iesiti in strada si ca e mai comod de stat la televizor sau like-uit pe facebook ce fac cei din capitalele de judet, dar cat poate cantari frica asta in balanta cu un trai de azi pe maine in mocirla pe care v-o pregatesc? Banii pe care se prepara sa ii fure SUNT AI VOSTRI! Voi va treziti cu noaptea in cap sa munciti si sa platiti taxele pe care vi le iau cu doua maini pentru petrecerile lor private. Si voi aveti primarii si consilieri PSD. Vorbiti cu ei, pasnic dar barbateste. Spuneti in gura mare ce credeti. Ce daca sunteti 5, 10, 20. A iesi din casa e minimul semn de sanatate de care trebuie sa dati dovada. Rudele « de la oras » nu pot face totul.Romanii din strainatate au un rol major. Suntem multi, puternici si am dovedit ca putem rasturna calculele deja facute de o sleahta de derbedei de la Bucuresti. Este de neconceput ca la Ambasadele Romaniei sa se stranga doar 100, 200 de oameni sporadic. Cati am fost la alegerile din 2014?! Aveti impresia ca nu ne priveste, ca e suficient sa stam caldut in tara fiecaruia si ca e problema-lor-noi-exact-de-asta-am-plecat? Suntem vrand-nevrand cel mai mare investitor in Romania (bune miliarde de euro anual). Ce investitor nesabuit isi trimite banii intr-o gaura fara fund a hotilor?In codul moral al vietii democratice statul in casa si pasivitatea in aceste momente se cheama favorizarea Infractorului.Va fi lung si greu si frig. Nu cedati!