Mai mult protest!

Cine oboseste acum, cine crede ca totul e pierdut si se resemneaza merita din plin cosmarul vietii in anomie, iadul vietii intr-o societate dezagregata. Mai sunt noua zile de foc, noua zile in care orice pas inapoi din partea strazii este o mare victorie a infractorilor. Din acest motiv au trimis golanii din galerii ,noaptea, peste voi. Vor sa va compromita protestul pasnic, sa va prezinte tarii drept huligani pusi pe rele! Acest act de iresponsabilitate majora trebuie investigat, iar complotistii pedepsiti exemplar. Pana atunci, le putem raspunde civilizat si pasnic la fel ca pana acum, dar nu cu o suta de mii in Bucuresti si cateva zeci de mii in tara, ci sute de mii in toata tara!Ce ati facut pana acum este extraordinar, ati redat motive de mandrie si speranta multora. A fost cel mai mare si frumos protest de dupa 90 dar nu este suficient! Atentie, insa! Inca n-am obtinut nimic, n-am vazut decat gesturi de aroganta la liderii PSD, fuga de raspundere la ministrul justitiei si doua-trei demisii punctuale din partid si din Guvern. Mai avem noua zile pentru a creste presiunea publica pana la acel punct in care Guvernul nu va mai avea incotro si va trebuie sa retraga ordonantele.Doar un protest generalizat, fara rest si fara prea multi absenti nemotivati ne mai poate salva de la un dezastru ireparabil. Doar o mare de cetateni decisi sa-si apere demnitatea ne mai spala imaginea grav compromisa in afara tarii. Trebuie sa le spunem europenilor, americanilor si celor din lumea civilizata care se ne urmaresc zbuciumul intern ca aceasta tara nu doreste sa se mexicanizeze, ca refuza sa fie condusa dupa reguli mafiote, jefuita de clanuri organizate in furt, ca nu doreste sa iasa de facto din UE! Daca nu vom face azi, maine si in zilele care vin toate astea, ne vom lua singuri adio de la visul european. Ne vom preda singuri tara, o vom pune pe tava rusilor, chinezilor, arabilor sau oricui altcuiva mai priceput sa se descurce in haos, intr-o lume fara reguli si condusa de lideri ca Dragnea, pentru care lupta anticoruptie estebullshit.PS: Lasati-va copiii acasa si reprimati-va tentatia de a raspunde violent unor noi provocari. Nu uitati ca prioritatea este abrogarea ordonantei de urgenta. Nu uitati ca daca Guvernul demisioneaza acum nu mai are cine sa le retraga.