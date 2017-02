In strada pana la retragerea ordonantei rusinii

Da, este vitala de acum. Cei plecati in afara tarii sa-si sune rudele din tara si sa le explice ca Romania este de acum o tara in cadere libera. Nu pe buza prapastiei, ci in picaj de pe harta Europei. Cei din tara sa-si convinga prietenii, cunoscutii si colegii de birou care inca mai dorm ca Dragnea si PSD le-a furat azi noapte totul: banii, demnitatea, viitorul, speranta. V-ati simtit azi dimineata violat in drepturile elementare, dezorientat si fara perspectiva? Aveti toate motivele. Cand un guvern legalizeaza furtul din bani publici, invita la jaf, salveaza borfasi de anchete penale si dezincrimineaza o infractiune pe care tocmai o comite, adica favorizarea faptuitorului prin emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative, ultima solutie de a-l opri esteCincizeci de mii, o suta de mii, cinci sute de mii de oameni in toata tara in fiecare seara de azi in fiecare din celeGuvernul trebuie obligat sub presiunea publicului sa-si retraga ordonantele rusinii. Actiunea institutionala este binevenita, dar nu suficienta si nu garanteaza, in fond, nimic. Peste zece zile ne putem trezi cu ele in vigoare. Nu ne permitem acest risc. Aparati-va statul, justitia si viitorul in strada, dar faceti acest lucru in mod pasnic si non-violent.Oriceva lucra in favoarea lor pentru a denunta pretinse lovituri de stat sau alte bazaconii. PSD a primit un vot masiv acum o luna jumate, dar asta nu inseamna ca are dreptul sa impuna legile mafiei ca mod de guvernare. Nici greva fiscala, nici alte forme extreme nu mi se par o solutie deoarece le vor servi drept scuze pentru esecul previzibil al unui guvern devenit ilegitim la numai o luna si jumate de la instalare.si continuu este insa esenta democratiei si nimeni nu ne poate contesta acest drept fundamental.Credeti in el, credeti in forta voastra de a opri catastrofa si luptati pentru a va recupera tot ce v-au furat gangsterii politicii intr-o noapte, cu premeditare! Repet, obiectivul major este acum determinarea guvernului sa-si anuleze ordonanta, sa o retraga, nu sa plece, deoarece demisia acum inseamna timp pierdut. Ne vom lamuri mai incolo cine si cum mai poate conduce Romania dupadeclansata pe intuneric impotriva statului de drept. Avem timp sa discutam si despre Dragnea, unul dintre cei mai odiosi lideri politici dupa Ion Iliescu. Sper ca se va gasi o cale institutionala pentru ca Grindeanu si Iordache sa raspunda legal pentruPrioritatea zero este acum anularea OUG-ului penal, iar toata energia trebuie concentrata pe acest obiectiv. Restul, dupa.