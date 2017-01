Noaptea in care Dragnea ne-a scos din UE. Romexit cu borfasi la carma Guvernului

Premeditarea actului de talharie guvernamentala mai rezulta dintr-o serie de detalii scandaloase. Au trimis proiectul de ordonanta in dupa-amiaza zilei de marti la CSM si la Parchete pentru a formula un punct de vedere, desi Guvernul luase deja decizia sa le adopte seara, Altfel spun, nimeni nu mai astepta observatii, dar ii tineau pe ceilalti ocupati. Au facut acest gest tot dintr-o mentalitate de infractori care cauta sa adoarma vigilenta victimei. Sunt convins ca au grabit adoptarea OUG-ului din cauza ca miercuri se anuntau noi proteste care riscau sa amane din nou legalizarea furtului. Mai mult, pentru a evita o noua aparitie supriza a presedintelui la sedinta de guvern de miercuri, au mutat-o joi, cand Klaus Iohannis pleaca din tara. Apoi, n-au pus pe ordinea de zi a sedintei de guvern ordonantele dezastrului, au tinut totul secret pana in ultima clipa. Toate aceste detalii sugereaza conspiratia unor raufacatori.Putin dupa 1 noaptea, martea neagra le-a iesit, in sfarsit, dupa cinci ani de la Revolutia Borfasilor din 2012, dupa martea neagra esuata din 2013 si multe alte tentative de a pune la pamant justitia. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, dar efectele vor incepe sa curga in mod bizar abia peste zece zile. Nu e clar cum le-a scapat acest termen, dar inca mai exista o sansa ca sub presiunea publica, Guvernul sa-si abroge propria ordonanta. Este singura solutie, ultima.Apoi, sa demisioneze iar Dragnea sa-si puna alte marionete.Daca OUG-ul nu va fi anulat in urmatoarele zece zile, efectele dezincriminarii abuzului in serviciu sunt devastatoare. HotNews.ro a publicat deja o prima evaluare a potentialilor beneficiari. Se inchid zeci si sute de dosare cu nume grele, dar in total numarul lor se ridica la cateva mii in toata tara. Pe termen lung, costurile interne sunt infinit mai mari. Ne intoarcem cu 10 – 15 ani inapoi, in epoca jafului generalizat fara frica de justitie, cu politicieni mereu deasupra legii, imuni si sfidatori. Asistam la cea mai sinistra cadere in timp, cel mai grav regres democratic de dupa mineriadele din anii 90.Am tot scris in ultimii ani ca miscarea eurosceptica si antiamericana din Romania este de extractie penala. Varful de lance al nationalismului gaunos, promovat in special de infractori interesati sa iasa de sub rigorile occidentale, ramane PSD, cel mai toxic si periculos partid pentru democratia din Romania. Noi n-avem un Trump, o LePen, teroristi, neonazisti sau un Farage. Ne-am laudat cu imunitatea noastra la extremism si nationalism agresiv, dar avem ceva infinit mai rau decat toti strigoii care bantuie lumea occidentala:Elefantii lui Dragnea si Iordache au calcat in picioare totul, opinie publica, zecile de mii de oameni revoltati iesiti pe strazi, avertismente externe. Nimic n-a mai contat.Or, Romania a intrat in UE de zece ani, gazduieste baze americane si se zbate intr-un context regional complicat, cu o Rusie tot mai agresiva in coasta. A instala in mod oficial coruptia la putere, a legaliza abuzul si a guverna in stil banditesc in beneficiul infractorilor echivaleaza cu un act de tradare. Toti cei responsabili de sinistrul abuz de putere din noaptea de 31 ianuarie vor trebui sa dea cumva socoteala in fata legii, chiar daca au facut tot posibilul sa evite raspunderea penala.Acesta este Romexitul Borfasilor, o tara scoasa de pe harta lumii civilizate de o gasca de infractori care au luat puterea prin inselaciune si mituirea grosolana a unei parti din societate. Avem cu totii datoria sa ne aparam pana la capat democratia, statul si justitia. Strada si riposta institutionala ferma raman singurele solutii in aceste momente dificile.