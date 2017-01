Fostul sef ANAF Gelu Diaconu, despre bugetul pe 2017: "Blana ursului din padure sau cum se impart banii care nu exista"

anul trecut s-au realizat 223 mld lei venituri fata de programul de la ultima rectificare din noiembrie de 235 mld lei;

influenta ultimei etape de relaxare fiscala din 2017 in diminuarea veniturilor este de cca 8 mld lei (TVA, supracciza, taxa pe stalp, etc);

cresterea economica pe care contati (4-5%) nu se "transfera" integral si proportional in cresterea veniturilor bugetare lucru intamplat cu prisosinta si in 2016 pentru ca asistam la o scadere accentuata a ponderii colectarii veniturilor in PIB;

optimismul afisat in atragerea de fonduri comunitare in anul 2017 trebuie ponderat spre minim, cele 4 miliarde de euro planificate fiind o tinta de neatins;

distributia poverii fiscale pe categorii de impozite (indirecte, directe, contributii) comparativ cu distributia din statele membre UE cu performanta in colectare "incurajeaza" existenta unui gap (decalaj) fiscal ingrijorator (cca 30% din TVA nu se colecteaza!);

gradul de conformare voluntara in tara noastra (de cca 80-85%) este unul dintre cele mai scazute din Europa!!! In acest context eliminarea formularului 088, viitoarea lege a preventiei, etc., va face ca presiunea pe conformare sa scada spre zero, iar rezultatele inspectiei fiscale si ale Antifraudei se indreapta spre un minim istoric."

Fostul sef al Fiscului a scris duminica pe blogul sau ca asistam la un "razboi politic pe tema repartizarii resurselor bugetare, insa intreaga situatie seamana cu parabola impartirii blanei ursului din padure"."Stimati domni cu functii de decizie ai statului roman, chiar nici o vorba in dezbaterea publica despre cum veti reusi atragerea de venituri suplimentare in masura sa compenseze ultima etapa a relaxarii fiscale si cresterea cheltuielilor general constante ale bugetului (salarii, pensii, asistenta sociala, etc.)?. Chiar va intereseaza numai "imparteala" de la buget?", intreaba Diaconu, aratand ca doreste sa "atraga public atentia, din respect fata de adevar, asupra urmatoarelor aspecte:

Diaconu sustine ca relaxarea fiscala a guvernului Ponta (in timpul caruia a fost presedinte al ANAF - n.r.) a fost facuta cu adoptarea concomitenta a unor masuri drastice pentru combaterea evaziunii si cresterea conformarii fiscale. "Ambele masuri ("stick and carrot") aveau in vedere o crestere sustinuta a veniturilor si a ponderii colectarii in PIB, adica ceea ce s-a realizat cu varf si indesat in anul 2015", spune el.



"Relaxarea fiscala care nu are drept consecinta cresterea veniturilor bugetare pe seama conformarii sporite si a largirii bazei de impozitare este un exercitiu periculos pentru viitorul Romaniei. Daca mai crestem si cheltuielile structurale este usor de inteles unde vom ajunge! Asa ca, lasati naibii razboiul politic pe impartirea blanei ursului din padure si focusati-va pe colectarea veniturilor, adica pe cresterea capacitatii administrative ANAF", mai afirma Diaconu.