Moment grotesc in istoria justitiei. Cateva scene de la dezbaterea organizata de Florin Iordache

N-a fost doar circul obisnuit al penalilor, cu apeluri la umanitate si “rejuvenarea” societatii, urari de bine, sanatate si viata lunga adresate ministrului, incurajat sa aiba puterea sa-si duca planurile pana la capat.La dezbateri au participat si numerosi experti, voci autorizate din presa si societatea civila si numerosi oameni simpli. Cu totii s-au pronuntat argumentat impotriva masurilor propuse spre legiferare de ministrul Iordache prin OUG sau angajarea raspunderii. Argumentele lor s-au pierdut intr-o mare de pledoarii ridicole in favoarea golirii puscariilor. Nu m-am putut abtine sa nu rad in hohote cand un reprezentant al Asociatiei Victimelor Abuzurilor Statului de Drept (cum altfel?) a calificat miscarea de strada drept “necorespunzatoare”.Am ramas cu gura cascata cand o domnisoara care s-a recomandat Andreea s-a revoltat ca sotul ei face 11 ani de puscarie pentru un mizilic de trafic de droguri in loc sa primeasca maxim un an pentru astfel de fapte absolut inocente. Am zambit putin derutat cand avocatii de la FACIAS (Dan Voiculescu) i-au marturisit ministrului ca au cules plosnite, gandaci si viermi drept probele mizeriei din penitenciar, nefiind totusi clar daca le vor depune la minister sau nu.Am plecat dupa o ora si jumatate, incapabil sa asist mai departe la simulacrul de dezbatere organizat de ministrul Iordache. Nu poti pune la un loc experti, oameni onorabili si voci respectabile alaturi de Gigi Becali, Florentin Scaletchi, Florin Gulbenghian, sotii de traficanti, borfasi de drept comun si alte figuri dubioase fara sa compromiti insasi ideea de dezbatere. Apoi, nu cred nici o secunda ca ministrul Justitiei doreste sa tina cont cu adevarat de observatiile publicului. Altfel, si-ar fi retras deja proiectele dupa ce duminica am asistat la cel mai mare protest din Romania ultimilor ani.Am sesizat apoi un mare pericol. Foarte multi oameni de buna credinta i-au cerut ministrului sa renunte la OUG sau angajarea raspunderii, recomandand dezbaterea proiectelor in procedura parlamentara ordinara. Nu cred ca discutia pe forma este chiar atat de importanta, ci pe fond. Iar pe fondul problemei am auzit o luare de pozitie ferma, care a atins esenta dezbaterilor. Reprezentantul Asociatiei VedemJust a cerut ca de gratiere sau alte modificari la Codul Penal sa nu profitecu argumentul ca infractiunile comise de aceste categorii profesionale afecteaza masiv societatea.Aici cred ca va trebui sa ne concentram toata atentia,Da, Guvernul este liber si are tot dreptul sa propuna orice modificari doreste la Codul Penal, sa sustina gratieri si sa modeleze politica penala a statului in acord cu propria viziune. E o falsa dezbatere daca prin OUG, angajare de raspundere sau lege ordinara. N-au decat sa goleasca puscariile prin ce procedura vor ei,Evident ca guvernul are datoria sa faca legi mai bune, mai clare si mai predictibile, armonizate cu deciziile Curtii Constitutionale, dar si obligatia sa nu omoare anchete, sa nu lase justitia fara dinti. Au tot timpul din lume sa contruiasca noi puscarii, sa amelioreze conditiile de detentie, dar cheltuind aceeasi energie in paralel cu scolile si spitalele. Publicul nu le-a refuzat nici un moment acest drept legitim obtinut dupa alegeri de a conduce tara cum vor.Oamenii s-au revarsat pe strazi din cu totul alte motive. Nu doresc in primul rand gratierea politicienilor, iertarea celor care i-au jefuit metodic cand au exercitat puterea. Au protestat vehement din cauza ca PSD vrea sa omoare anchetele cu politicieni, sa-l salveze pe Liviu Dragnea de inchisoare si sa legalizeze furtul din bani publici. Publicul nu accepta ca justitia sa fie facuta tocmai de cei care au incalcat legea. Ne-am prins cu totii intre timp ca toate balivernele despre amenda CEDO si alte ineptii sunt simple pretexte.Pe scurt, solutia la indemana ministrului Iordache este mai simpla decat crede.Asa cum ministrul promite ca va excepta violatorii, criminalii si pedofilii din categoria beneficiarilor actelor de clementa, la fel de bine ar putea exlude din lista marilor profitori ai gratierii si modificarilor la Codul Penal demnitarii,adica toti cei care prinau nenorocit Romania metodic. Daca o face, n-are decat sa gratieze si sa modifice legi prin ce procedura doreste.Abia atunci va fi liniste.