Premierul Grindeanu e omul decisiv in criza. Cum isi joaca soarta politica si soarta democratiei din Romania

Omul politic Grindeanu isi joaca acum cariera politica. Si el o stie mai bine decit oricine. Daca adopta OUG-urile penalilor, soarta lui politica e pecetluita: va fi un erou al hotilor, dar un paria pentru restul romanilor si pentru partenerii externi. Va fi stigmatizat pentru vecie, va avea imaginea unui instrument inutil de care s-au folosit penalii ca sa-si rezolve situatia, usor de aruncat la gunoi cind rolul sau va fi gata. Va ramine in istorie ca un argat al lui Dragnea & co, va fi urmarit pentru totdeauna de raul urias pe care il va fi facut, cum doar Ion Iliescu a mai facut in tara asta, la mineriade. Acceptarea presiunii partidului prin adoptarea OUG-urilor in Guvern ii va garanta insa linistea in partid.Cealalta optiune a lui Grindeanu e sa refuze OUG-urile si sa trimita proiectele in Parlament. Asta ii va garanta insa ostilitatea lui Dragnea si a celorlalti penali din PSD (si nu sint deloc putini). Toti vor o solutie rapida si imediat aplicabila, adica OUG. Daca Grindeanu trimite proiectele de lege in Parlament, apare imprevizibilul: pierd timp (Iohannis le poate intoarce la Parlament), Curtea Constitutionala poate fi sesizata si nu se stie cum va fi votul. Plus pierderi uriase de imagine: cu fiecare zi in care situatia lor, a penalilor, nu se rezolva, PSD mai pierde cite un procent din sustinerea populara cumparata atit de greu cu pomeni electorale. Nu mai vorbim de faptul caorice aminare il duce pe Dragnea mai aproape de o prima sentinta in dosarul angajarilor fictive la CJ Teleorman, iar pe condamnati ii tine in continuare in inchisoare.Grindeanu nu a dat pina acum semne ca ar avea o prea mare autonomie in partid. A proiectat singur imaginea unui personaj supus pina la umilinta sefului Dragnea. A dat toate semnele ca nu iese din linia partidului. Dar trecutul lui politic ne dovedeste ca e capabil de mult mai mult: in organizatia Timis a avut "stomacul" sa loveasca dur pe doi dintre liderii locali care il promovasera in partid.Exista semnale ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, nu l-a informat pe premierul Grindeanu ca va propune public solutia ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pe proiectele de gratiere si modificare a Codului penal. Daca e asa, inseamna ca Iordache si Dragnea il desconsidera pe Grindeanu atit de mult, incit nici macar nu mai socotesc necesar sa-l informeze despre ce va face guvernul pe care, totusi, el il conduce. Nici un om nu poate inghiti asa ceva.Informatiile pe care le avem arata ca Grindeanu ia in calcul la acest moment sa nu adopte OUG si nici sa nu-si asume raspunderea in Parlament. Repet, e vorba despre informatii la acest moment; situatia se poate schimba radical in citeva ore sau zilele urmatoare in functie de presiunile din partid si coalitie. Cu alte cuvinte, Grindeanu nu ar vrea sa accepte nici una din cele doua solutii care l-ar pune in chestiune pe el si guvernul pe care il conduce. Ar merge pe solutia detestata de Dragnea: trimiterea in Parlament a proiectelor de legi; asta inseamna ca PSD si ALDE trebuie sa-si asume costurile politice, si nu Grindeanu si Guvernul.Daca face asta si-l sfideaza pe Dragnea, Grindeanu pare sa-si pecetluiasca soarta in partid: va intra rapid in dizgratia sefului din Kiseleff, cu perspectiva demiterii Guvernului chiar de catre PSD. Si totusi, lucrurile cred ca se misca si in maruntaiele partidului. Grindeanu nu e singurul intrat in dizgratia lui Dragnea. Primul care a miscat in front e Mihai Chirica, primarul din Iasi (o organizatie mare a partidului), care l-a contrazis public pe Dragnea atit la momentul nominalizarii ca posibil premier a lui Sevil Shhaideh, cit si in privinta OUG-urilor infame pentru penali. Nici relatia lui Dragnea cu Gabriela Firea nu e deloc roz, primarul Bucurestiului fiind extrem de rezervat in a sprijini proiectele de OUG. Mai exista si altii? Nu stim, greu de aflat, pentru ca in PSD libertatea de exprimare e un pacat capital inca de pe vremea fondatorului Ion Iliescu.Intoarce Grindeanu Romania in anii 90 prin posibila adoptare a OUG-urilor? Imposibil de spus acum, premierul e intre ciocanul Dragnea si nicovala protestelor. Aseara la Antena 3 Grindeanu s-a delimitat de imaginea unui partid al dinozaurilor si coruptilor. A simtit nevoia sa arate ca e din alt film decit Dragnea, Iordache si restul penalilor, chiar daca nu a fost prea convingator. Dar cred ca, daca si alti PSD-isti ii dau semnalul ca nu accepta linia lui Dragnea, exista o sansa sa vedem o surpriza.Daca insa Grindeanu va trece peste linia rosie trasata de peste o suta de mii de romani in strada, Romania va plonja in bezna arbitrariului, va reveni in ingrozitorii ani 90, cu consecinte incalculabile pentru societate. Iar el va fi pulverizat de istorie.