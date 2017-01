Marea Sfidare. E prea mult!

Ceea ce par sa nu-nteleaga Dragnea si oamenii lui e ca societatea romana a ajuns din nou la un punct de fierbere la care, in curand, nu putini vor fi dispusi sa moara in picioare. Sfidarea acestor indivizi, care continua, beti de cinism, sa se puna, ca borfasi, unii pe altii pe liste, in guvern, in parlament si-n toate functiile banoase ale tarii, readuce in starea de spirit a unei parti a populatiei acel grad de exasperare care i-a facut pe oameni, in decembrie 1989, sa strige in Piata Universitatii "Vom muri si vom fi liberi".

Il anunt pe domnul condamnat penal Dragnea ca si eu sunt gata, ca si el, dar din motive diferite, sa mor in picioare. Vreau cu orice pret, acum dupa ce i-am cunoscut gustul, sa nu-mi mai pierd libertatea. Si asta vor toate acele zeci de mii (vor deveni, daca e nevoie, sute de mii si milioane) care ies sa-si strige indignarea in toate orasele tarii. Nu-mi place pretul pe care, in bataie de joc, oamenii astia l-au pus pe vietile noastre. Nu vreau sa traiesc in tara mea - acum cand nu mai am calus in gura - o viata cu reguli date de alde Tariceanu, Nicolicea, Banicioiu, Ponta, Ghita, Vosganian, Olguta Vasilescu, Nicusor Constantinescu, Bunea Stanciu si toata pegra politica a tarii.... O viata nespus de ieftina, o viata pe care ti-e rusine s-o traiesti.

Dupa ce a castigat alegerile, coalitia PSD - ALDE a functionat pe o ecuatie simpla: "Intai mituim toata tara (toate categoriile sociale), promitandu-le ca le dam ce nu le putem da, si apoi (ne) dezincriminam si (ne) gratiem, la gramada cu 3000 de suti si criminali". Nu vedeti ca, la o luna dupa ce au intrat la guvernare, nu sunt in stare sa ofere un buget credibil tarii?

Dar ma tem ca ne zbatem degeaba cata vreme mai mult de jumatate din populatie sta pe perfuziile cu otrava administrate zilnic de Antena 3 si de RTV. Si-atunci ajungem la instanta care ocroteste rezervorul de puroi al Romaniei, la CNA**, unde chiar sper sa ajung maine, impreuna cu cei care vor fi la Piata Universitatii la ora 17.

Punctul in care am ajuns: n-am nici o indoiala ca Dragnea si ai lui, pentru a scapa de ani de puscarie si a-si salva capatuiala, nu s-ar da inapoi nici de la a arunca planeta in aer, dara-mi-te Romania. De la Iliescu la Dragnea, trecand, cum ziceam, prin statiile Nastase si Ponta, istoria noastra post-comunista a desenat axa Raului. Au facut din Romania, jefuind-o salbatic, cel mai mizer popor al Europei. Care hiena lasa prada din gura de bunavoie? Si care animal pradator se baga de bunavoie in cusca? Dar daca nu vor de bunavoie, sa-i ajutam. Pe maine.



--------------------------------------* Dupa cum bine a observat cineva pe facebook, de vreme ce politicienii nostri nu au nici o profesie clara si singura lor calificare atestata public este de inculpati sau condamnati penali, firesc ar fi sa introducem in nomenclatorul de profesiuni al Romaniei "condamnat(a) / inculpat(a) penal" si, asa cum spunem "domnule doctor", "domnule profesor", "domnule avocat" etc., sa folosim in cazul acesta apelativul de politete "doamnule (doamna) condamnat(a) / inculpat(a) penal". Asadar: "Domnule condamnat penal Liviu Dragnea".** S-a scris pe tema asta, in Forbes, un text care spune totul: Petre Barbu, Caut sluga full time.