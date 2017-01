Iohannis joaca totul pe o carte. Riscurile si avantajele referendumului. Care va fi replica PSD? 

Cel mai mare risc il reprezinta, evident,Daca la referendum se prezinta mai putin de 30% din cetatenii cu drept de vot, acesta fiind noul prag de stabilit prin lege de PSD dupa esecul suspendarii din 2012, presedintele incaseaza o lovitura grea. Pierde masiv legitimitate si devine usor de suspendat ulterior.Un scurt inventar al trupelor indica apoi o situatie foarte diferita de 2012, candera ceva mai echlibrat. Sa nu ne facem mari iluzii, impotriva referendumului convocat de Iohannis vor lupta aproape toate partidele. PSD, UDMR, ALDE, PMP si cea mai mare parte din PNL (aproape toti primarii) sustin la vedere sau tacit gratierea si dezincriminarea mascata a abuzului in serviciu si conflictului de interese.Antena 3, RTV, B1 TV si o buna parte din realizatorii de la Realitatea TV trag pentru Dragnea si PSD pe tema enuntata mai sus. Presedintele poate conta in plan politic doar pe USR iar mediatic pe un comportament corect din partea Digi 24 si ProTV. Online-ul in mare masura va lucra in favoarea presedintelui. Observam un, in defavoarea lui Klaus Iohannis, atat politic cat si mediatic. Daca ne uitam pe cifrele de prezenta la diferite alegeri (europarlamentare, locale, parlamentare), vom vedea ca sansele de a scoate de unul singur peste 30% prezenta la vot sunt destul de mici in conditiile date, adica fara o armata de partid in spate.In mod realist, doar pe mobilizarea publicului nu se poate conta cu sanse de reusita. Cu alte cuvinte, greu de crezut ca presedintele Iohannis va putea opri printr-un referendum ordonantele. Ca sa nu mai vorbim ca pana la consultarea populara nimic nu impiedica Guvernul Grindeanu sa adopte OUG-urile. O poate face chiarin sedinta de guvern. In acest caz, referendumul devine inutil din punct de vedere al efectelor asupra legislatiei penale. Nimic nu mai poate fi reparat, a explicat foarte bine Liviu Avram de ce in textul Un minut pentru Guvernul Grindeanu . Nu mai vorbim de faptul ca Dragnea si PSD nu sunt obligati sa tina cont de rezultatele referendumului consultativ. Avem precedentul din 2009., intr-o incercare disperata de a evita atacul total pregatit de ceva timp de Liviu Dragnea. Liderul PSD incearca sa preia puterea totala: presedintia, serviciile secrete, numirea procurorilor sefi, adica tot ce-l impiedica azi sa guverneze in forta. Daca cititi declaratiile lui Liviu Dragnea dupa revenirea din Statele Unite veti constata ca prin acuzatiile formulate anunta practic o actiune in forta. Nu lansezi acuzatii atat de grave, nu poti spune despre seful statului ca organizeaza lovituri de stat si ca rastoarna ordinea constitutionala,Pe lista eventualelor capete de acuzare ar putea intra numirea lui Shhaideh in functia de premier, prezenta la sedinta de guvern si participarea la mitting. Nu m-ar mira insa foarte tare ca PSD sa forteze si mai tare nota. Din cate aud, au discutat inclusiv varianta. Aceasta procedura e mai complicata, se voteaza cu cel putin doua treimi. Daca reusesc sa stranga voturile necesare, de la data punerii sub acuzare in Parlament presedintele e suspendat de drept. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti iar pana la o solutie definitiva presedintele ramane suspendat din functie. Este demis de drept abia la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, procesul poate dura luni de zile. Avantajul PSD ar fi ca ar putea pune mana pe putere rapid, imediat dupa un eventual vot in Parlament, dar atentie, pentru asta au nevoie de doua treimi (cateva zeci de voturi lipsa).Pe langa suspendarea presedintelui, PSD mai poate face cateva mutari strategice cu scopul de a bruia referendumul lui Klaus Iohannis. Poate, cum spunea, emite OUG-urile pentru a demobiliza electoratul, in sensul ca lasa referendumul fara obiect. Apoi, ar putea creste din nou pragul electoral la 50% tot prin OUG, chiar daca asta incalca recomandarile Comisiei de la Venetia. Nu-i vad impiedicati in recomandari.PSD poate organiza in paralelcel referitor la definirea familiei drept casatoria intre barbat si femeie. L-ar putea organiza vreme de doua zile, pentru a obtine un rezultat net superior in comparatie cu voturile obtinute de Iohannis la referendumul lui. In fine, PSD poate ridica baraj mediatic pe tema referendumului, sa vorbeasca despre el cat mai putin pentru a anihila valul de emotie publica. Peste toate astea vom avea odespre dreptul presedintelui de a pune in referendum teme precum gratierea. Legea nu include domeniul la temele de interes public, dar pe de alta parte o decizie a Curtii Constitutionale din 2006 lasa la latitudinea sefului statului sa decida temele de interes public.In fine, Romania intra din nou in spirala crizei politice si in logica razboiului total. Greu de prevazut acum, la inceput, cum vor evolua ostilitatile. Referendumului anuntat de presedinte nu va putea fi organizat mai devreme de prima jumatate lui martie (undeva dupa 12). Klaus Iohannis nu avea insa optiuni, a intrat la categoriaDaca nu actiona in cazurile Shhaideh si nu oprea OUG-urile intervenind direct, mandatul lui de presedinte era ca si incheiat. Daca nu-si exercita prerogativele constitutionale, daca nu cauta sa blocheze derapajele grave ale guvernului Dragnea, devenea automat complicele lor si o prada usoara. Repet, il suspendau oricum.PSD l-ar fi scos oricum de la Cotroceni, deoarece consultantii israelieni i-au spus clar lui Liviu Dragnea ca daca nu-l suspenda in 2017, adica in primul an de guvernare, sansele de a castiga ulterior alegerile prezidentiale scad exponential. Chiar daca reusesc sa-l demita, Dragnea si PSD, costurile de imagine interne si externe vor fi uriase. In caz ca pierde la scor, Klaus Iohannis castiga la impresie artistica. Va iesi din scena ca erou, presedintele care a ales sa se sacrifice pentru binele public. Cu acest capital de imagine, cariera lui politica poate continua.