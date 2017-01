Betia puterii: Auto-divinizarea arendasului Liviu Dragnea

Motto: “Nu poţi să faci tumbe tot timpul şi toată lumea să te aplaude, chiar dacă ţi se întâmplă cam des să cazi în cap.”–Andrei Pleşu

Să fim seriosi, cu exceptia lui insuşi, nimeni nu vede un zeu in Liviu Dragnea. Pentru a exista un cult al personalitătii, trebuie să existe o personalitate, bună sau rea. Si totusi, in pofida faptului că toata lumea ştie cine este actualul premier din umbra al Romaniei, omul a ajuns sa fie tratat ca un fel de divinitate, i se ingăduie să dea ordine justitiei, trage de urechi procurorii, dispretuieşte statul de drept. Este privit, se pare, ca un partener credibil pe plan international, deşi vorbeşte despre guvern ca despre propria latifundie. Liviu Dragnea este fericit, se crede omnipotent. Să nu ne lăsăm amagiti: Liviu Dragnea nu are carismă, are tupeu. Iar PSD-ul nu este un partid real, ci o corporatie mafiotic-profitocratică.

Nicu Ceauşescu s-a crezut si el, la un moment dat, uns de Istorie, predestinat, imun la orice critică, născut să domnească. Asemeni tatălui sau, n-a inteles că prin ungherele puterii exista mereu diverşii Polonius, că orice gardă pretoriană işi trădează stăpanul atunci cand societatea incepe să fiarbă. Spre desoebire de Dragnea, Nicu Ceauşescu citise cărti de istorie, ceea ce nu l-a impiedicat să fie orb politic. Petre Roman se auto-proclamase “lider national”, făcea bai de multimi la inceputul anilor 90. Ce-a rămas din pseudo-gloria lui? O punere sub acuzare pentru crime impotriva umanitătii…

Comportamentul lui Liviu Dragnea este al parvenitului tipic, al arendaşului cocotat obraznic in jiltul principal al sălii de mese dintr-un conac ce nu-i apartine. Aşa a procedat si Adrian Năstase, aşa a procedat si Victor Ponta. Se ştie unde au ajuns. Celor carora le doresc prăbuşirea, zeii le iau mintile, adică memoria, luciditatea, realismul, conştiinta propriilor limite si limitări. Ii lasa se creada infailibili. Cu atat mai dură si mai dureroasă va fi clipa trezirii.

PS Textul de mai sus este o adaptare a unui articol aparut aici, pe “Contributors”. N-am făcut decat să inlocuiesc numele lui Victor Ponta prin acela al lui Liviu Dragnea. In rest, minime modificări, patologia este neschimbata