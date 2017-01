Apararea Europei

​Op-ed

Astăzi suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană va fi sigură numai dacă acționăm împreună. Există în prezent consensul fără precedent că este necesar să intensificăm cooperarea în domeniul securității. În ultimele câteva luni am pregătit un ambițios pachet de măsuri în domeniul apărării, care se sprijină pe trei piloni.În primul rând, credem că siguranța în Uniune poate fi întărită prin acțiunea externă. Prin urmare, Strategia globală a UE este însoțită de propuneri concrete, cum ar fi planul de punere în aplicare privind securitatea și apărarea. În acest plan este definit un „model european” de securitate bazat pe crearea de parteneriate, pe sprijinirea reconcilierii și pe promovarea rezilienței în vederea preîntâmpinării crizelor.Pentru a îndeplini aceste sarcini și pentru a acționa ca un garant al securității responsabil, trebuie să ne mărim viteza de răspuns, să îmbunătățim coordonarea misiunilor noastre civile cu cele militare și să cheltuim într-un mod mai eficient. Acest lucru presupune intensificarea cooperării între statele membre, adică exact ceea ce se urmărește prin planul menționat.În al doilea rând, trebuie să cooperăm mai mult cu principalii noștri parteneri din domeniul securității, începând cu NATO. În decembrie, UE și NATO au aprobat un set de 42 de acțiuni concrete pentru punerea în aplicare a declarației comune semnate în iulie.Primii doi piloni nu ar putea fi asigurați însă fără investiții în cercetare și în dezvoltarea capacităților. În acest scop, Comisia Europeană a înaintat un plan de acțiune european în domeniul apărării, care constituie al treilea pilon al pachetului nostru.A trecut prea multă vreme fără ca în domeniul achizițiilor publice pentru apărare să se valorifice pe deplin potențialul întreprinderilor noastre mici și mijlocii și al pieței unice. Aproximativ 80 % din achizițiile publice pentru apărare sunt strict naționale. Se estimează că lipsa de cooperare dintre statele membre costă până la 100 de miliarde EUR pe an.UE ocupă al doilea loc în clasamentul mondial al cheltuielilor militare: bugetul nostru cumulat pentru apărare este aproximativ jumătate din cel al Statelor Unite ale Americii. Dar calitatea contează la fel de mult precum cantitatea și siguranța noastră, a tuturor, este diminuată ca urmare a acestor cheltuieli ineficiente. Cooperarea europeană este esențială pentru realizarea unor economii de scară în materie de inovare și achiziții publice.În alte sectoare ale economiei, UE a stimulat performanța investind în cercetarea de vârf, ajutând la finanțarea întreprinderilor cu creștere rapidă și valorificând potențialul pieței unice pentru a le oferi consumatorilor condiții mai avantajoase. Așa ceva vrem să facem acum și în sectorul apărării.Vom începe cu noi fonduri pentru cercetare. Credem că în bugetul UE imediat următor unei faze-pilot care se desfășoară până în 2020 ar trebui să se aloce 500 de milioane EUR pe an pentru tehnologiile inovatoare care au legătură cu apărarea.Puterea de decizie o vor avea în continuare numai statele membre. Acestea vor hotărî unde și cum se investește, dar noi putem să le punem la dispoziție cadrul potrivit pentru dezvoltarea și achiziționarea capacităților pe care le vor deține. Cinci miliarde EUR pe an ar trebui să fie o sumă realistă, deși pentru atingerea obiectivului de 2 % din PIB stabilit pentru membrii NATO ar fi nevoie de o sumă mult mai mare.În luna martie a acestui an se împlinesc șaizeci de ani de la crearea Uniunii Europene. Este timpul să tratăm securitatea cu seriozitate. Să pășim, așadar, spre o veritabilă uniune a apărării care să poată asigura această securitate.