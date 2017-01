Ce am vazut la protest. O imagine emblematica

“Asta e mineriada de care vorbeste dl. Dragnea... De ce am iesit in strada? De ce s-a umplut paharul meu? Copilul meu intra la scoala in toamna...o scoala in care vor fi peste 30 de suflete care vor respira 4 ore pe zi in aceeasi camera. Eu ma lupt cu un cancer si nu vreti sa stiti cum e in spitale si ce am avut ghinionul sa experimentez in ultimele 6 luni. De aia suntem in strada. VREM NORMALITATE! Vrem sa se acorde prioritate problemelor REALE SI GRAVE ale tarii nu pseudo-probleme fabricate peste noapte. Vreau profesionisti in management la conducerea spitalelor si scolilor. HAI SA PRIORITIZAM. Va veni si vremea penitenciarelor!”

Dragnea&co nu inteleg ca o buna parte a societatii s-a saturat sa traiasca intr-o tara jefuita metodic. Ultimul lucru pe care-l vor accepta este ca abuzul care i-a scos de atatea ori in strada in ultimii ani sa devina lege, norma, mod de viata. Redau, cu acceptul familiei din poza, aceasta imagine emblematica de la protestul de aseara insotita de urmatorul mesaj (la dorinta familiei n-am blurat imaginea fetitei):





Nu cred ca mai este nimic de adaugat. Asa arata, Dragnea, o lovitura de stat? Cum iti permiti sa compari dramele, frustrarile si grijile acestor oameni cu mineriadele sordide organizata de Iliescu in anii 90? Nu le este rusine celor de la RTV si Antena 3 sa spuna despre acesti oameni ca au luat bani, ca sunt manipulati politic sau de servicii? Cat de bolnav trebuie sa gandesti ca sa spui ca au pus foc la Bamboo ca sa dea jos guvernul si sa faci o paralela intre protestele de acum si cele de dupa Colectiv?V-ati rupt complet de realitate. Traiti intr-o lume urata, plina de conspiratii, de fantasmagorii cu securisti si basisti. Ganditi stricat, murdar, penal. Aveti sistemul de valori dat peste cap, v-ati dezumanizat complet traind atatia ani in umbra borfasilor, in cardasie cu ei. Nu vedeti cat de simplu si firesc functioneaza resortul indignarii, cum oamenii va spun sa va ocupati intai de suprapopularea din scoli si spitale si abia apoi sa plangeti de mila borfasilor, un simplu pretext pentru a va scapa voua pielea?Nu m-ar mira ca, dupa toate ororile spuse de liderul PSD despre proteste,A ridicat prea sus tonul acuzatiilor, a lansat teorii abracadabrande tocmai pentru a justifica urmatorul pas:Nu, Dragnea, nu vei mai putea pacali usor publicul oricati Gadea, Ciutacu, Ciuvica, Chireac si alti experti in manipulari grosolane lucreaza pentru tine. Oamenii acestia care isi duc copiii in scoli cu 30 in clasa, se zbat pentru viata lor in spitale mizerabile nu organizeaza lovituri de stat si nu sunt in stare de acte de violenta. Este taman invers, Dragnea! Statul imaginat de voi, cu legi croite pentru furt si in beneficiul borfasilor, loveste din plin viata oamenilor obisnuiti. Este mineriada voastra cu elefanti impotriva bunului simt, lovitura voastra de stat impotriva ultimelor farame de speranta dintr-o tara adusa iarasi pe buza prapastiei, peste care se lasa incet intunericul.