Despre miting si manipularea grosolana de la televiziunile penalilor: nu vrem caderea guvernului si lovitura de stat, ci o justitie egala pentru toti

Mitingul de duminica seara, la fel ca si cele de miercuri (de dupa sedinta de guvern), au un singur scop: sa determine guvernul Grindeanu - Dragnea sa renunte la cele doua proiecte de Ordonante de Urgenta (gratierea multor corupti si unor infractori periculosi, precum si modificarea Codului Penal in favoarea coruptilor).Protestatarii au vrut sa transmita fix acest mesaj atat Guvernului, cat si celor doua partide care compun majoritatea guvernamentala: PSD si ALDE. Marsul pornit de la Piata Universitatii a trecut exact prin aceste trei puncte. In nici un moment protestatarii nu au recurs la violenta, la amenintari sau la atitudini caracteristice unei lovituri de stat. Nu au fortat intrarea in nici una dintre institutii, nu au rupt cordoanele de jandarmi, pe scurt - nu au facut nimic violent sau care sa puna la indoiala ordinea constitutionala.Pseudo-ziaristii si analistii de la televiziunile lui Ghita si Voiculescu au incercat sa spuna ca s-au infiltrat huligani din galerii, ca un jandarm a fost batut, ca echipa RTV a fost agresata. Au incercat sa provoace pentru a obtine violenta, prin prezenta echipei RTV cu citiva dubiosi chiar in inima protestului. Nu le-a mers. Si nu le-a mers pentru ca acesti protestatari sint de alta factura decit ei, pentru ca sint oameni normali la cap, care traiesc exclusiv din munca lor si au totala responsabilitate pentru actiunile lor.Au incercat sa invalideze protestul si sa dea o platforma penalilor disperati ca isi scapa amnistia si gratierea printre degete. Au lucrat pentru stapinii lor fondatori - Ghita si Voiculescu, dar si pentru stapinii adoptivi - Dragnea, Tariceanu si compania.S-au ocupat de ridicol, spunind (la RTV) ca protestatarii au fost platiti astfel: 100 de lei de om, 50 de lei de tinar, 30 de lei de ciine.Au acuzat ca Iohannis (miscare riscanta sa vina in Piata Universitatii) a dat semnalul violentelor. Care violente?Pe scurt, au facut zid in jurul penalilor. In loc sa admita ca protestul e indreptat contra modificarii intempestive a legislatiei in favoarea coruptilor, televiziunile cu circuit inchis de penitenciar au mintit si au spus ca protestatarii vor sa rastoarne guvernul.Mai mult: au facut paralela ticaloase cu tragedia din Colectiv si caderea guvernului Ponta. S-au legat de incendiul din Bamboo si au spus ca si acesta a fost organizat de sistem (servicii + Iohannis) ca sa determine caderea guvernului. Zero dovezi inc azul Colectiv, zero dovezi in cazul Bamboo. O manipulare ingrozitoare.Disperarea acestei categorii de politicieni, afaceristi si patroni media, dar si micimea slujitorilor lor mediatici nu are limite.La finalul zilei raminem cu imaginile fabuloase ale Pietei Victoriei , ocupata in liniste de oamenii care nu isi mai imagineaza o Romanie a anilor 90, in care justitia sa fie doar pentru catei.Spuneam ca venirea lui Iohannis la miting e riscanta. A fost o iesire oportunista, riscanta politic, pentru ca ii incita si mai mult pe acei lideri PSD si ALDE care-l vor suspendat. Nu stiu daca vor mai rezista presiunii interne, dar si a grupurilor mediatice. Odata pornita suspendarea lui Iohannis, criza politica se declanseaza, cu costuri greu de estimat. Pentru Iohannis, suspendarea e perfecta insa, pentru ca isi va putea relansa mandatul de presedinte, cu sanse mari pentru un nou mandat, caci e greu de crezut ca va putea fi demis prin vot, fie si pentru ca pragul de 30% e greu de atins. Pentru tara insa, nu cred ca o criza politica e benefica, indiferent de deznodamintul ei.