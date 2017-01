Ziua decisiva. Cum poti opri un dezastru amanat

Fiecare poate maine decide in ce tara vrea sa traiasca si, mai ales, ce lasam in urma copiilor nostri. Vrei o tara fara reguli? Accepti fara lupta sa ne intoarcem la legea bunului plac din anii 90, cand nimeni nu se temea de nimic? Gasesti ca nu te va afecta direct daca maine ies din inchisori mii de condamnati, unii pentru viol, crima sau pedofilie? Facem din coruptie un mod de viata? Foarte bine. Atunci stai duminica acasa. Asta inseamna ca Ghita, Voiculescu si cohorte intregi de borfasi au castigat partida.Aminteste-ti de cei care n-au votat in urma cu doua luni. Cei mai multi au dormit convisi ca dracul nu-i chiar atat de negru. Il lasam sa-si faca de cap si tura asta? Asteaptam inca o data sa ne salveze mereu altii, americanii, UE, presedintele, presa, Facebook-ul, Sfantul Duh, procurorii? Oricine altcineva in afara de noi insine? Perfect. In cazul asta roaga-te sa se intample minunea care de data asta nu va mai veni. Lamenteaza-te mai departe ca suntem o tara de doi lei. Gaseste mii de scuze sa ramai in casa, dar nu te mai plange dupa.Caci dupa vom trai in tara abuzului perpetuu, in tara abuzului legalizat si acceptat ca mod de viata. De la functionarul de la ghiseu la primar sau ministru, cu totii vor fura uzand de functie fara limita, frica sau inhibitii. Guvernul Dragnea ne pregateste, vorba unui amic, o hecatombă socială: o lume fără reguli, în care orice amploiat al statului poate să încalce legile!Gaseste de pe acum o minciuna convingatoare cand vei fi intrebat, mai incolo, de proprii copii: de ce ne-ati aruncat intr-o gaura neagra, cum ati reusit sa ne lasati mostenire o lume atat de stramba? Ce-ati facut voi pentru noi? Asta a fost generatia voastra, o adunatura de lasi, de fugari, de autisti si de resemnati in fata unor infractori ajunsi la putere prin mituirea alegatorilor? Nu trebuie sa ma crezi pe cuvant ca suntem intr-un moment de cumpana. Incerc sa te trezesc, sa-ti misc cumva constiinta, apeland aproape patetic la toate armele retoricii.Daca am ajuns amandoi pana aici, atunci mai ai un singur pas de facut inainte de a decide singur. Citeste din nou tot ce s-a scris pana azi despre OUG-urile scrise in secret la ministerul justitiei si care trebuiau adoptate miercurea trecuta pe furis. Chiar esti convins ca merita sa ne predam atat de usor? Vei fi tentat sa te complaci in indiferenta, sa te scufunzi in toropeala unei duminici obisnuite. Nici vremea de afara nu te prea imbie sa ingheti la un protest care ti se va parea, poate, perfect inutil. Ei bine, nu-i asa. Gandeste-te. O mana de oameni au reusit temmporar sa amane triumful Raului.El nu va putea fi oprit insa decat printr-un protest masiv, numai si numai daca reusim sa facem scut in fata asaltului impotriva justitiei. Numai strada mai poate opri acum tavalugul. Cu cat vom fi mai putini, cu atat le va fi mai usor. Cat cat vom fi mai multi, cu atat sansele sa-i oprim cresc semnificativ. Am vazut ca se tem de strada, ca numai groaza de furia multimii i-a determinat si in trecut sa cedeze.In functie de ziua de maine vor decide la randul lor daca ordonantele amanate miercurea trecuta le vor trece ca prin branza saptamana viitoare, joi sau alta data in viitorul apropiat.Cereti-le sa retraga proiectele de ordonanta! Obligati-i sa guverneze la vedere pentru binele public, nu sa cloceasca legi beneficiul infractorilor! Sa gaseasca solutii pe termen lung la problema suprapopularii inchisorilor, nu sa foloseasca tema drept pretext pentru a salva de la puscarie un grup restrans! Vorbiti cu cat mai multi cunoscuti si scoateti-i din letargie! Convineti-va prietenii ca e groasa. Luptati-va pentru tot ce am obtinut greu dupa integrarea in UE si inca nu le-am castigat definitiv: transparenta, o justitie, institutii si o legislatie puternice!Aparati-va statul!