Demisia lui Florian Coldea si misterele din comunicatul SRI. Cateva observatii despre episodul Sebastian Ghita

Din comunicat aflam ca “nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare”, fapt care a dus la repunerea in functie a lui Coldea. Acesta decide sa demisioneze din functia de prim-adjunct, dar atentie mare, nu sa plece din SRI. Aflam asta chiar din comunicatul SRI, care spune clar ca dupa demisie Coldea a cerut “punerea la dispozitia si nevoile institutiei, dupa aproape 12 ani de cand exercita aceasta functie”.Directorul SRI, Eduard Helvig, decide insa ca institutia nu mai are nevoie de serviciile lui si solicita presedintelui trecerea in rezerva a generalului-locotenent Florian Coldea. Nu e cam bizar, ca din acelasi comunicat sa aflam ca ancheta comisiei nu gaseste nici o problema, ba mai mult, decide repunerea in functie pentru ca tot institutia sa decida in aceeasi zi nici mai mult nici mai putin decat trecerea in rezerva, adica scoaterea din sistem?Justificarea acestei masuri extreme se face intr-o singura fraza, cam ambigua “Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei. În acest sens, Directorul SRI a solicitat Preşedintelui României trecerea în rezervă a domnului general-locotenent Florian Coldea.”Aici nu mai e foarte clar daca directorul SRI, Eduard Helvig, a solicitat presedintelui Romaniei trecerea in rezerva de comun acord cu Coldea sau unilateral, in dezacord cu acesta. Nu prea cred ca militari de cariera care invoca onoarea militara si, mai ales, ies curati dintr-o ancheta interna accepta prea usor masura trecerii in rezerva inainte de varsta de pensionare. In aceasta situatie, trecerea in rezerva suna mai degraba a pedepsa, si nu a masura agreata.Prin urmare, se contureaza scenariul unei decizii luate de directorul SRI impotriva dorintei lui Coldea. Foarte putin probabil ca a fost doar decizia lui Hellvig si ca solutia n-a fost in prealabil discutata cu presedintele Klaus Iohannis. Rezulta destul de clar din comunicat ca Florian Coldea n-a fost de acord cu iesirea din scena in varianta propusa de cei doi.Din punctul meu de vedere, modul de rezolvare a crizei reale de imagine si momentul ales nu sunt cele mai inspirate. Acest deznodamant transmite un singur mare mesaj: a invins Ghita. SRI a fost pus la pamant de un fugar burdusit cu dosare penale. Aici apar tot mai multe semne de intrebare: este ajutat Ghita in actiunile sale care par elaborate si executate de o mana profesionista? Actioneaza pe cont propriu sau beneficiaza de sprijinul unei parti din servicii, care astepta un moment prielnic de rafuieli interne? S-au folosit si incurajat discret actiunile lui Ghita inclusiv presedintele Iohannis si directorul SRI pentru a-si aduce in sfarsit omul lor de incredere la comanda operativa a serviciului?Ma tem ca la toate aceste intrebari nu putem obtine acum raspunsuri clare. Evident ca Florian Coldea nu mai putea ramane in functia de prim - adjunct dupa sirul nesfarsit de scandaluri, unele exagerate, altele continand un sambure de adevar. Resursele lui de credibilitate s-au epuizat. Dar poate era mai intelept sa-i accepte demisia fara a-l scoate complet din circuit. A dat astfel coalitiei penalilor o satisfactie mult prea mare si, repet, i-a asmutit practic pe urmatoarea victima.Nu ma indoiesc insa ca generalului Coldea ii vor gasi un loc de parcare confortabil, menit sa-i ofere protectie si sa-i cumpere, eventual, tacerea.Ar mai fi cateva lucruri de spus. In mod normal, presedintele Iohannis ar trebui sa procedeze in oglinda cu George Maior, prezent la toate chermezele lui Ghita, si sa-l retraga din postul de ambasador in Statele Unite. Daca prezenta prim-ajunctului in vacante alaturi de inculpatul Ghita a generat o problema de imagine atat de mare (si cu siguranta criza este majora), cu atat mai mult prietenia stransa a sefului SRI din acea vreme, George Maior cu fugarul trebuie tratata cu aceeasi masura.In treacat fie spus, comisia parlamentara care ancheteaza daca Ghita a finantat intr-adevar vacantele sefilor SRI in Sheychelles, Toscana si Paris ar putea adauga pe lista inca o destinatie si inca un personaj: Dubai, Ponta. Imaginile sunt publice, tot asa, cu bonuri si poze din discoteca in care Ghita impreuna cu fostul premier au cheltuit intr-o noapte vreo trei mii de euro.