ALERTA Vin amnistia si gratierea. Totul pentru marea evadare

“Concret, estimările curente arată că, pe parcursul lunii februarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) va emite hotărârea-pilot împotriva României privind condițiile din penitenciare, despre care presa a tot scris în termeni sumbri (supraaglomerare, lipsă de igienă etc.). Cu toate acestea, hotărârea-pilot va fi folosită drept perdea de fum de către PSD, deoarece ar justifica doar legiferarea grațierii. Concret, prin grațiere, ar urma să se detensioneze condițiile din penitenciare, prin eliberarea celor deja aflați în spatele gratiilor, amnistia neavând nicio treabă cu condițiile pe care trebuie să le îndure actualii deținuți. Pe de altă parte, sursele PSnews.ro precizează că PSD va încerca să pună la pachet amnistia și grațierea, astfel încât să le treacă sincron pentru toți cei găsiți vinovați pentru infracțiuni de corupție.”

Va fi primul test major al noului premier daca PSD decide totusi s-o apuce pe drumul scurt si sigur. Prin proiect de lege votat in Parlament dureaza mai mult. Presedintele Iohannis il poate intoarce si exploata politic. Un proiect de lege prezinta avantajul legitimitatii date de votul din Parlament, dar are handicapul ca nu se poate intampla foarte repede.Atentie mare, repet si subliniez: elaborarea proiectului de amnistie si gratiere a luat viteza in ultimele zile. Aici trebuie sa aveti mai exact reprezentarea dezastrului. Gratierea unor pedepse inseamna ca ies niste oameni din puscarii. Dar amnistierea unor infractiuni inseamna mult mai mult. Odata intrata in vigoare amnistia, fie si pentru o singura zi, inceteaza toate procesele si se claseaza toate anchetele in curs care vizeaza infractiunile iertate prin amnistiere.scrie ca o posibila decizie pilot CEDO impotriva Romaniei din cauza conditiilor din penitenciare ar putea fi utilizata in sustinerea proiectului de gratiere si amnistie, chiar daca o amnistierea nu s-ar justifica deloc in acest caz.Acesta este motivul pentru care cateva televiziuni pregatesc intens mediatic terenul. Antena 3 a inceput sa prezinte noi cazuri de erori judiciare, cu oameni simpli, pentru a convinge opinia publica de faptul ca puscariile sunt pline de nevinovati. Merg pana acolo incat pun totul sub semnul intrebarii, inclusiv autorii marilor tunuri, gen Fondul National de Investii, trimisi intre timp in puscarie. Antena 3 a pune acum la indoiala pana si condamnarea lui Nicolae Popa. Fostului director FNI i-au dat tribuna doua seri la rand pentru a se prezenta drept victima unei justitii politizate. Nu mai conteaza ca FNI-ul lui Vantu a facut 300 de mii de pagubiti.Iar amnistia, atentie mare, nu e doar pentru Dragnea. Vor beneficia de momentul zero sute de baroni locali mari si mici, primari sau presedinti de Consilii Judetene, consilieri, directorasi, ministri, parlamentari, adica toti cei care se vor incadra in lista de infractiuni propuse spre amnistiere. Iar lista va fi facuta pentru ei, pentru marii borfasi, nu pentru hotii de rand, altfel n-ar avea sens tot deranjul de acum.Suspendarea numarului doi din SRI, Florian Coldea, le-a dat aripi tuturor cercetatilor penal sau infractorilor dovediti. Alina Bica, Elena Udrea, Sorin Rosca Stanescu, Victor Ponta, Sorin Ovidiu Vantu si avocatii lor din presa au chemat la lupta impotriva justitiei. In plan extern, imaginea justitiei din Romania este demonizata gratie unei campanii declansate de familia Adamescu. Ciuvica si Gadea pun presiune publica pe instanta la care se judeca cu sefa DNA aproape in fiecare emisiune. Limbajul, tonul si invectivele aruncate impotriva sistemului au atins o agresivitate extrema. Viermi, nenorociti, ticalosilor, securistilor – asta spun Gadea si Ciutacu adresandu-se justitiei, pentru a o discredita si pentru a intoarce opinia publica impotriva ei.La randul sau, ministrul Justitiei, Florin Iordache, practica dublul discurs pentru a adormi vigilenta Bruxelles-ului. Oficialului UE care a vizitat Romania in cadrul MCV i-a spus ca avem o justitie independenta si legislatie coerenta cerandu-i sa ridice MCV pana la sfarsitul acestui an, in timp ce la intalnirile cu magistratii vorbeste despre nevoia unei legislatii mai coerente, anunta schimbari masive in legislatia penala si isi populeaza ministerul cu secretari de stat inruditi cu lumea interlopa sau cu procurori care sustin (caz unic) amnistia si gratierea.Din aceasta perspectiva, scandalul Ghita-Coldea vine manusa. Degringolada din SRI provoaca un efect de recul masiv, de inhibitie in tot sistemul. Daca numarul doi din SRI va pleca din functie ca urmare a dezvaluirilor lui Ghita, va fi o mare victorie a lui Ghita&co cu efecte devastatoare pe verticala atat in SRI, cat si in alte institutii - cheie. Incurajati de victoria impotriva lui Coldea, vor trece la urmatoarea tinta: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Apelul presedintelui Iohannis lansat in sedinta CSM a ramas fara urmari - asociatiile de magistrati, noul CSM, specialistii din sistem tac in fata catastrofei iminente si, mai grav, multi dintre ei o sustin.O parte din societate va sustine amnistia si gratierea, mai ales daca masurile vor fi insotite si de o amnistie fiscala dedicata mediului de afaceri, despre care se vorbeste tot mai intens. Personal, nu cred ca Romania are nevoie de acest moment zero, de resetare a intregului sistem. N-ar face decat sa incurajeze politicieni si societate sa se intoarca la vechile metehne, la coruptia ca mod de viata si la atmosfera sufocanta si lipsita de perspectiva instalata in randul acelei parti din societate care si-a dorit modernizarea Romaniei.