Ce trebuie lamurit urgent in scandalul Ghita – Coldea

Vizita de la Seyshelles o probeaza cu marturia lui Dan Andronic, cu care s-ar fi intersectat la intoarcere pe aeroportul din Istanbul. In cazul Toscana, prezinta un fragment dintr-o rezervare. Pe hartie apar alaturate numele familiilor Ghita, Coldea si Anastasescu (nu si al lui Dancu). De la Disneyland, Ghita arata o fotografie in care se vad doua femei. Ar fi sotia lui si sotia lui Coldea alaturi de copii, in ceea ce pare a fi un roller coaster. La mijloc, intre cele doua femei, se vede inca un cuplu avand un copil la mijloc, dar in mod ciudat fetele acestor doi adulti sunt blurate astfel incat nu stim cine sunt.De ce merita toata atentia aceste dezvaluri si trebuie lamurite urgent? Vorbim de seful operativului din SRI pe care il vedem in vacante in compania unui inculpat (in 2010 Ghita era deja trimis de ani buni in judecata in dosarul Tracia Asesoft) iar in 2012 era deja om politic, membru PSD, candidat la parlamentare. Cum a ajuns generalul Coldea sa-si petreaca vacantele cu inculpatul Ghita? Cine pe cine a invitat in vacanta? A platit Ghita hotelul, avionul si alte cheltuieli? O alta intrebare importanta pentru a restabili cat mai clar faptele este cine mai era in trupa?Sorina Matei sustine, intr-o postare pe Facebook, ca intalnirea cu Ghita de la Cheia a fost generata de demisia lui Maior, care se afla si el acolo. “Intâlnirea ar fi avut loc la invitaţia lui Sebastian Ghiţă şi ar fi fost generată chiar de demisia fostului director al SRI din funcţie, la discuţie participând nu doar adjunctul SRI, Florian Coldea, ci şi proaspătul director demisionar din funcţie al SRI de atunci, George Maior, la acea vreme apropiat de Ghiţă. George Maior a demisiont din funcţie cu doar 4 zile înainte de acea întâlnire, pe 27 Ianuarie 2015”, scrie Sorina Matei intr-o postare pe Facebook.Prezenta lui Coldea acolo e in calitate de subordonat al lui Maior sau de prieten al lui Ghita? Cine a platit distractia: fiecare in parte, SRI sau inculpatul din dosarul Tracia-Asesoft? Toate aceste aspecte trebuie lamurite urgent in cadru institutional. Sa nu uitam totusi ca Ghita a declansat actiunea de take-over asupra afacerilor lui Vantu cam prin 2010, adica anul in care se lafaia in vacantele din Seychelles alaturi de mai-marii SRI.Nu mi-e deloc clar in ce calitate avea acces unul ca Ghita direct la varful SRI.In 2010 era doar un tanar afacerist de ape tulburi in Ploiesti, asociat cu diversi interlopi, crescut sub pulpana unor generali si baroni locali. Nu era foarte cunoscut in Bucuresti decat din perspectiva dosarului penal in care era acuzat de contrabanda cu carburanti si trimis deja in judecata. Se tragea de sireturi cu sefii SRI si zbura cu ei in vacante exotice in calitate de viitor inlocuitor al mogului Vantu? Cel mai probabil. Lucra deja pentru SRI, era deja la ordin si profita din plin de calitatile lui, fiind capabil sa inlocuiasca vechea generatie de moguli, si ei nascuti din spuma tulbure a serviciilor de dupa 90? Posibil si asta, dar imposibil de dovedit., folosind unele informatii din interior amestecate cu minciuni si manipulari, reprezinta in sine proba unui esec al serviciilor secrete din Romania. Pentru acest rateu cam stanjenitor, cineva trebuie sa plateasca. Repet, responsabilitatea fiecaruia trebuie stabilita in urma unei anchete institutionale si nu inghitind pe nemestecate jumatatile de adevar servite de Ghita. Trebuie sa ne lamurim pe protectia cui s-a bazat mogulul fugar. Pe relatiile cu Maior sau Coldea? Pe amandoi? S-a simtit Ghita abandonat dupa plecarea lui Maior, cand anchetele impotriva lui s-au extins? In tot cazul,Episodul nu poate sa ramana fara urmari.Sebastian Ghita nu este decat alt monstru crescut sub pulpana serviciilor, scapat la un moment dat de sub control. La fel s-a intamplat cu Vantu sau Voiculescu, amandoi fosti turnatori la Securitate sub numele de Nus si Felix. Adamescu, Patriciu sau Sarbu sunt alte personaje gonflate, bine conectate si ele la vechiul sistem de putere care a inclus servicii secrete. Toti acestia au fost multa vreme interfete, extensii sau creatia altora, dar s-au umflat treptat incat au ajuns sa se creada ei jupanii Romaniei. Cand au vazut ca sistemul ii lasa din brate, au apelat la toate metodele posibile – amenintari, santaj, mita, lungi campanii de manipulare – pentru a supravietui.Din acest motiv, toti cei de mai sus s-au mobilizat in aceste zile in interiorul si in afara tarii impotriva dusmanului comun: procurorii anticoruptie si serviciile secrete de la care asteptau totusi sa-i salveze. Cu totii si-au pus astazi la bataie resursele, informatiile si influenta capatate de-a lungul timpului in speranta ca vor invinge sistemul din care au facut si ei parte si nu mai inteleg astazi de ce nu se mai bucura de protectie ca odinioara.Pentru Ghita, Adamescu, Voiculescu, Sarbu si pentru o armata intreaga de politicieni e acum ori niciodata. Daca nici cu Dragnea, Tariceanu si PSD la comanda nu vor putea intoarce ceasul la vremurile cand erau imuni, cand serviciile si justitia erau protectorii lor, atunci cand s-o mai faca? Din acest motiv, tinta imediata a tuturor este aziAceasta, atat de hulita azi si in mod evident imperfecta, i-a scos din circuit pe fostii Dumnezei ai Romaniei.Sistemul s-a mai curatat si reformat fara indoiala, dar nu a murit nici o secunda in cele aproape trei decenii de la caderea lui Ceausescu, ci s-a reprodus mereu. Modelul economic, politic si social s-a conservat aproape intact si s-a bazat pe un amestec continuu al puterii cu afacerile si cu lumea sulfuroasa a serviciilor. In afara acestui cerc al initiatilor, nimeni nu poate face nimic la nivel mare: nici politica, nici afaceri, nici altceva. Dupa falimentul partidelor proclamat la momentul Colectiv, modelul s-a dezechilibrat in favoarea puterii din umbra si asa am ajuns la “ democratia cu epoleti ”, despre care am tot scris din 2014 incoace.In loc de final, reiau aici pasajul care a incheiat textul intitulat Portretul golanului la tinerete si la batranete publicat in aprilie 2011, dupa ce Ghita a reusit sa-l infunde pe Vantu.“Ambitios, inteligent si abil, Ghita l-a scos temporar din joc pe marele outlaw SOV cu armele statului de drept, cu legea. Ceva imi spune - o evaluare pur subiectiva - ca si cu ajutorul lui Traian Basescu, care a dezghetat in mod suspect dar relevant relatiile cu Realitatea TV. Sistemul l-a lasat pe SOV si l-a luat in brate pe SAG.Asistam la primul schimb brutal de generatii in interiorul unui sistem putred de putere, care include politica in combinatie cu presa si afacerile plus zona sulfuroasa a serviciilor. Transferul de putere se face, exact cum spune Vantu: fara mama, fara tata, fara prizonieri. Gruparile vechi sunt inlocuite in forta de cele noi - pleaca Vantu-Geoana, vine Ghita-Ponta - intr-un razboi presarat cu amenintari, santaje si tentative de take-over dupa model rusesc. In acest sistem, oamenii nu valoreaza nimic, sunt simple unelte, bune de folosit, de dispretuit si de omorat - la propriu sau simbolic - cand incep sa te incurce.”