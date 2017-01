Ambitiile primarului Firea si inchiderea scolilor

Ca om venit din presa, Firea a anticipat perfect aceste imagini. Toti bucurestenii ar fi injurat-o, asa ca a preferat sa adopte o masura cu, de pe urma careia sa aiba de suferit cat mai putini cetateni. Pragmatic vorbind, afectate de decizie sunt familiile cu copii mici, aflati la o varsta cand inca nu pot fi lasati singuri acasa. In cinismul ei de politician, Firea i-a sacrificat fara sa clipeasca cu speranta ca toti ceilalti o vor aplauda. Si multi au facut-o, multumiti ca se poate circula decent intr-o Capitala unde pe marile bulevarde s-a curatat zapada mai bine decat in alti ani in conditii meteo similare.Personal, nu cred ca se justifica masura inchiderii scolilor. Nu e nici atat de frig si nici pe departe periculos pentru copii sa mearga la scoala pe vreme de iarna. Am crescut la Sibiu, un oras unde minus 20 de grade iarna era la ordinea zilei si nu s-a pus vreodata problema inchiderii scolilor. De pilda, la Sibiu doar o scoala este inchisa, desi s-a raportat in noaptea de luni spre marti una din cele mai coborate temperaturi din tara: - 29 de grade Celsius, fata de – 20 in Bucuresti!E o falsa dezbatere daca masura este sau nu in beneficiul copiiilor, cata vreme vorbim de o, menita sa protejeze un primar foarte atent cu imaginea lui. Aici e marea discutie, in ce masura un politician are dreptul sa faca asta. Legal, nu-l impiedica nimeni, iar asupra oportunitatii masurii cetatenii nu se pot pronunta decat prin vot peste cativa ani, cand ii vor evalua mandatul.Personal, as fi preferat sa vadIdeea ca stie un politician ce-i mai bine pentru viata noastra si a copiilor noastri, ca dispune altcineva de modul cum iti cresti copiii, imi displace profund. Mi se pare corect ca fiecare sa aiba posibilitatea sa opteze si sa decida cum crede e mai bine pentru copilul lui. Aceste detalii le vad discutate exclusiv in scoli, intre parinti si profesori, de la caz la caz.Daca socoteste cineva ca-i expune sanatatea copilului, sa-l tina acasa. Daca, in schimb, considera ca asa se caleste sa-l trimita la scoala. A lua din start parintilor si scolilor posibilitatea de a opta, de a stabili ei de comun acord calea de urmat, evoca un mic abuz de putere. A impune decizii politice intr-un spatiu foarte intim denota lipsa de respect fata de individ si libertatea lui de a alege. Multi parinti nu pot gasi solutii peste noapte, au job-uri solicitante si n-au cui sa-si lase copiii trimisi de primarul Firea intr-o vacanta fortata. Primarul Capitalei pur si simplu n-a dorit sa riste lasandu-le parintilor posibilitatea sa opteze. Daca s-ar fi trezit ca parintii isi trimit, cei mai multi, copiii la scoli?Daca miercuri si joi vine iarasi vreme rea, cu viscol si zapada, atunci vom ajunge in aceeasi situatie la inceputul saptamanii viitoare. In acest caz, primarul Firea va trebui sa inventeze noi motive pentru o a prelungi suspendarea cursurilor in scoli sau sa-si asume ca Bucurestiul este un oras in care haosul pe vreme de iarna este aproape inevitabil, ca infrastructura e depasita, ca firmele de deszapezire lucreaza cu utilaje putine, ca ar trebui sa transporte zapada de pe marginea drumului si de pe trotuare in afara orasului daca vrea sa-l curete cu adevarat, nu doar pe marile bulevarde, in fine, sa admita capentru a-ti proteja cu orice pret imaginea.Au toata decizia pe mana, sa eficientizeze curatarea orasului, sa-l goleasca de zapada, nu de masini si nici scolile de copii. Este lider PSD, primarii de sector sunt ai lor, au majoritate in Consiliu General, deci nu mai au nici o scuza ca cineva le-ar sabota activitatea. Dar ma tem ca de la instalarea in functie, primarul Firea si administratia PSD n-au facut mare lucru pentru imbunatatirea traficului rutier, cu sau fara zapada pe carosabil.si cel mai bine s-a vazut asta de sarbatori.In tot cazul, modul cum s-a comportat primarul Firea la prima provocare majora din mandatul ei de primar ne indica un politician cu ambitii pe termen lung. A mobilizat administratia, a facut demonstratii de forta decapitand conducerea RATB (de fapt a profitat de situatie pentru a-si pune oamenii ei) si a stiut sa-si impacheteze deciziile in asa fel incat sa razbata din fiecare gest grija pentru bucuresteni. In paralel, Firea investeste in imaginea sa de lider PSD si cauta sa fie prezenta la toate marile evenimente ale partidului, alaturi de Liviu Dragnea. S-ar putea ca ambitia primarului Firea sa se limiteze la dorinta de face o buna figura in administratie si sa obtina eventual un al doilea mandat, dar ceva imi spune ca in sinea ei viseaza la mult mai mult.